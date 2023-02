La «loi du drapeau rouge» de New York aurait dû empêcher la fusillade de Buffalo

NDLR, 15 février 2023 : Le tireur qui a tué 10 personnes dans un supermarché de Buffalo a été condamné à la prison à vie. L’histoire originale, publiée en juillet 2022, suit.

Après qu’un homme armé a tué 10 personnes dans un supermarché de Buffalo samedi, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer les lois déjà strictes de l’État sur les armes à feu.

En 2019, New York a promulgué une loi sur la prévention des risques extrêmes, autrement connue sous le nom de «loi du drapeau rouge», qui peut interdire aux personnes soupçonnées de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui de posséder des armes à feu. La police de l’État de New York a décidé de ne pas invoquer cette loi contre le tireur de Buffalo, qui n’avait pas de casier judiciaire, mais avait proféré de sérieuses menaces de violence. Mercredi, Hochul a publié un décret exigeant que la police le fasse à l’avenir.

“Les lois du drapeau rouge existent pour garder les armes mortelles hors des mains des personnes qui constituent une menace pour elles-mêmes et pour la société. Aujourd’hui, nous renforçons ces lois », elle a tweeté.

Elle aussi a demandé à la législature de l’État pour adopter des projets de loi qui obligeraient la police à signaler les armes à feu associées à des crimes dans les 24 heures et exigeraient que les pistolets semi-automatiques vendus à New York soient micro-estampillés afin que les forces de l’ordre puissent relier les cartouches trouvées sur les scènes de crime à l’arme qui les a tirées. Et elle a annoncé la création d’un unité dédiée au terrorisme intérieur au sein de la police d’État, ainsi que des efforts pour enquêter sur les sociétés de médias sociaux qui ont fourni des plates-formes de discours de haine.

L’objectif est de s’assurer que des gens comme le tireur de Buffalo ne tombent plus entre les mailles du filet. Quand le tireur avait 17 ans, il a dit qu’il voulait commettre un meurtre-suicide dans son lycée. Il a dû subir une évaluation psychologique et a été renvoyé à la police, qui a décidé de ne pas prendre d’autres mesures pour des raisons encore inconnues. Ainsi, lorsqu’il a eu 18 ans, rien ne l’empêchait d’acheter légalement une arme. Et il l’a fait. L’arme qu’il a utilisée lors de la fusillade a été achetée dans un magasin d’Endicott, New York : un fusil semi-automatique Bushmaster qu’il a illégalement modifié pour augmenter sa capacité.

En vertu de la loi du drapeau rouge de New York, cela n’aurait jamais dû arriver.

“C’est le genre d’histoire pour laquelle ces ordres ont été créés”, a déclaré Christian Heyne, vice-président de la politique de l’organisation de défense des armes à feu Brady Campaign. “L’outil n’a pas été mis en œuvre de la manière dont New York l’avait conçu.”

Comment fonctionnent les lois du drapeau rouge ?

Dix-neuf États et Washington, DC, ont actuellement des lois sur le drapeau rouge, autrement connues sous le nom de lois sur la protection contre les risques extrêmes. C’est une forme de contrôle des armes à feu que même les républicains ont approuvée, y compris certains gouverneurs d’État rouge, l’ancien président Donald Trump et le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham. Le Connecticut a été le premier à promulguer une telle loi il y a deux décennies, mais les autres ont été adoptées au cours des six dernières années.

Les lois les plus modernes suivent une formule similaire, calquée sur les ordonnances de protection contre la violence domestique. Certaines personnes peuvent demander une ordonnance de protection contre les risques extrêmes auprès d’un tribunal – un mécanisme civil et non pénal qui empêcherait une personne de posséder ou d’acheter légalement une arme à feu pendant un an au maximum et permettrait à la police de saisir ses armes à feu pendant cette période.

Dans la plupart des cas, c’est la police qui initie la requête contre les individus qui ont des antécédents criminels, qui ont proféré des menaces de violence ou qui présentent d’autres facteurs de risque comportementaux. Mais dans certains États, les membres de la famille de l’individu, les professionnels de la santé et les administrateurs scolaires peuvent également le faire. Si l’individu continue de présenter un danger immédiat pour lui-même ou pour autrui, le requérant peut retourner devant le tribunal après la fin de l’année et demander une autre ordonnance.

L’intention de ces lois n’est pas de criminaliser les gens; il s’agit d’empêcher les armes de tomber entre les mains de ceux qui ont fait preuve d’un risque accru de comportement violent et qui n’atteignent pas autrement le seuil pour être accusés d’un crime ou commis involontairement.

Comment la loi du drapeau rouge de New York aurait pu échouer à empêcher la fusillade de Buffalo

Nous ne connaissons toujours pas les détails de la raison pour laquelle la police de l’État de New York a décidé de ne pas demander une ordonnance de protection contre les risques extrêmes contre le tireur de Buffalo. Ils n’ont pas expliqué pourquoi aux journalistes lundi mais ont indiqué que, lorsqu’il a proféré la menace, il n’avait pas identifié de cible de meurtre spécifique. Beau Duffy, porte-parole de la police de l’État de New York, a refusé de commenter leur raisonnement mardi.

Il y a quelques autres facteurs qui pourraient avoir contribué, y compris son âge. Au moment où il a été renvoyé à la police pour les menaces de violence qu’il a proférées à l’école, il n’avait pas l’âge légal pour acheter une arme à feu. Mais la loi de l’État de New York leur aurait toujours permis de demander une ordonnance de protection, quel que soit son âge, et ils auraient pu prévoir qu’il aurait pu continuer à représenter un danger une fois qu’il aurait eu 18 ans.

«Ils auraient dû prendre une mesure proactive pour dire qu’à un moment donné, il pourra acheter cette arme. Je pense que s’il avait été plus âgé, cela aurait probablement été leur instinct », a déclaré Heyne.

La police aurait peut-être également décidé de demander une ordonnance de protection si elle avait simplement reçu plus de formation sur le sujet, a déclaré Josh Horwitz, codirecteur du Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions. Les lois du drapeau rouge de la plupart des États sont encore relativement nouvelles; Celui de New York n’a que trois ans et n’a jusqu’à présent produit que 589 ordonnances interdisant aux personnes de posséder des armes à feu. Nous ne savons donc toujours pas à quel point ils peuvent être efficaces, et les forces de l’ordre apprennent encore à les utiliser correctement.

Il y a eu certaines juridictions – y compris à San Diego; Comté de King, Washington ; et le comté de Broward, en Floride – qui ont consacré des ressources à la création d’unités d’application de la loi dédiées qui demandent de telles ordonnances, mais ce sont des exceptions. Le comté de King, par exemple, a utilisé une ordonnance de protection pour saisir les armes à feu du chef présumé d’un groupe néonazi en 2019.

“Ce que nous voyons, c’est que là où vous avez cette formation solide, vous avez des gens qui se consacrent à cela, c’est leur travail ou une bonne partie de leur travail, nous voyons un meilleur succès”, a déclaré Horwitz. « Les lois ne s’appliquent pas d’elles-mêmes. Ce sont des lois très récentes. Nous devons nous assurer que nous les soutenons.