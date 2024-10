La loi du drapeau jaune du Maine a été utilisée 412 fois par an depuis la fusillade de masse de Lewiston

27 octobre — Au cours de l’année qui a suivi la fusillade de Lewiston, la loi du drapeau jaune du Maine a été invoquée plus de 400 fois par la police cherchant à retirer les armes à des personnes qu’elles estiment représenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

Les forces de l’ordre ont utilisé la loi avec beaucoup plus de parcimonie avant la tragédie, seulement 81 fois entre le moment où la loi est entrée en vigueur pour la première fois en 2020 et la pire fusillade de masse jamais connue dans l’État le 25 octobre 2023. Elle a été utilisée 412 fois à partir du lendemain. le tournage jusqu’au 22 octobre de cette année.

Le nombre moyen d’interventions drapeau jaune est passé d’environ cinq par mois avant la fusillade à une moyenne de 34 chaque mois après. Et rien n’indique que la police soit moins agressive aujourd’hui qu’elle ne l’était dans les semaines qui ont suivi la tragédie, ou que le risque de violence ait diminué. Le nombre de cas a grimpé en septembre pour atteindre 50, le total mensuel le plus élevé à ce jour.

Ben Strick, vice-président de la santé comportementale des adultes chez Spurwink, une organisation à but non lucratif basée à Portland qui propose des dépistages de télésanté 24 heures sur 24 dans le cadre du processus du drapeau jaune, a déclaré que malgré un recours accru à la loi, la gravité de ce qu’ils voient n’a pas diminué. .

« Ces incidents continuent d’être effrayants », a déclaré Strick. « Je ne peux pas le dire avec certitude, mais j’espère que cette loi aura empêché les suicides, les homicides et les incidents meurtriers. »

Le Maine est le seul État à avoir adopté une loi sur le drapeau jaune, tandis que 21 États ont adopté des lois sur le drapeau rouge qui permettent aux forces de l’ordre de retirer plus facilement les armes des personnes qui constituent un danger. Les partisans de la réforme des armes à feu font pression pour remplacer la loi du Maine par une version plus agressive connue sous le nom de loi d’alerte, tandis que l’administration Mills et d’autres soutiennent que la loi actuelle du Maine fonctionne.

La fusillade de Lewiston a fait 18 morts à deux endroits, un bar et un bowling. Le tireur, Robert Card, s’est suicidé plus tard et a été retrouvé dans une caravane de stockage à Lisbonne. Card avait des antécédents de maladie mentale grave et avait été hospitalisé après avoir menacé de violence dans l’État de New York pendant deux semaines en juillet 2023.

La loi a été mise à jour ce printemps pour rationaliser le processus et la rendre plus facile à utiliser pour les forces de l’ordre, les tribunaux et les prestataires de soins de santé mentale, affirment les partisans de la loi actuelle.

Le bureau du procureur général du Maine fournit un résumé de chaque fois que la loi du drapeau jaune est utilisée, sans utiliser de noms ou d’autres détails d’identification. Les récits révèlent des détails poignants sur la violence domestique, les menaces de suicide et d’autres incidents volatiles qui auraient pu entraîner davantage de tragédies.

Par exemple, le 19 octobre 2024, la police de Gorham a utilisé la loi du drapeau jaune lorsqu’un « homme de 50 ans (se débattait) avec sa petite amie pour récupérer une arme de poing pour se tirer une balle ; un fils de 14 ans l’a retenu jusqu’à l’arrivée de police », selon le résumé.

Le 10 octobre, dans une zone non identifiée du comté d’Androscoggin, le bureau du shérif a rapporté qu’un « homme de 36 ans a gravement agressé deux collègues de travail sans provocation alors qu’il était dans un état maniaque. (Il) pense que sa mère décédée le guide. et c’est un prophète. »

Lors d’un autre incident survenu le 19 octobre, le bureau du shérif du comté de York a signalé qu’un « homme de 25 ans avait envoyé une photo par SMS à sa petite amie, tenant un pistolet sur la tête et menaçant de se suicider ».

Selon une étude publiée en août 2024 dans le Journal of the American Academy, les données sur les lois sur les signaux d’alarme en Californie, dans le Connecticut, dans le Maryland et à Washington indiquent qu’un suicide est évité toutes les 17 à 23 fois où une loi sur les signaux d’alarme est utilisée pour retirer temporairement des armes. de Psychiatrie et de Droit.

Les gens expriment des intentions suicidaires ou homicides dans plus de 90 % des cas de signal d’alarme jaune, selon les données de l’État. Plus de la moitié des cas – 52 % – font état de menaces de suicide, tandis que 17 % impliquent des menaces d’homicide. Les autres concernent les deux types de menaces ou n’identifient pas la nature de la violence potentielle.

Le major de la police de Sanford, Mark Dyer, qui dirige les services de soutien de son département, a déclaré que « l’augmentation constante » du recours à la loi depuis la tragédie de Lewiston est « due au fait que les officiers, les juges et les hôpitaux se familiarisent et s’habituent au fonctionnement de la loi ».

Sanford dispose d’une unité de santé mentale au sein de son service de police et a été l’un des leaders à l’échelle de l’État en aidant les autres forces de police à apprendre à utiliser la loi.

La loi exige que la police place les sujets en garde à vue, les fasse évaluer par un professionnel de la santé mentale pour confirmer qu’ils représentent une menace pour eux-mêmes ou pour autrui et qu’ils obtiennent une audience devant un juge pour qu’il ordonne de confisquer temporairement les armes à feu à quelqu’un.

Les modifications apportées à la loi – proposées par l’administration Mills et adoptées ce printemps – ont contribué à rendre la loi plus fluide, ont déclaré la police de Strick et Sanford.

Le sergent. Everett Allen, qui travaille dans l’unité de santé mentale du département de police de Sanford, a déclaré que l’un des changements majeurs a été de prolonger de 14 à 30 jours la durée pendant laquelle la police est autorisée à organiser et à tenir une audience devant un juge.

« Cela nous a permis de ne pas travailler de manière aussi frénétique », a déclaré Allen. « Cela nous a donné le temps de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde et de comprendre ce qui se passait dans chaque cas. C’est un meilleur processus de collaboration. »

Strick a déclaré que les mises à jour de la loi entrées en vigueur en août étaient « un ensemble de petites corrections conçues pour améliorer le fonctionnement des choses dans des situations spécifiques ».

Strick a déclaré que du côté de l’évaluation de la santé mentale, en vertu de la loi mise à jour, ils peuvent désormais utiliser des informations « de tiers » lors de la réalisation de l’évaluation de la santé mentale. C’est utile, car lorsque la personne à qui on pourrait confisquer ses armes refuse de parler, les professionnels de la santé mentale peuvent désormais utiliser les informations provenant d’amis ou de membres de la famille et utiliser d’autres preuves, telles que des messages texte, pour déterminer si la loi doit être utilisée, a-t-il déclaré. dit.

Mais Margaret Groban, membre du conseil d’administration de la Maine Gun Safety Coalition et procureur à la retraite, a déclaré que malgré les améliorations apportées à la loi sur le drapeau jaune cette année, la loi est encore beaucoup plus lourde que les lois sur le drapeau rouge en vigueur dans 21 autres États.

Les lois signalant un signal d’alarme n’exigent pas de dépistage de santé mentale. En vertu des lois d’alerte, les membres de la famille ou la police peuvent directement saisir un tribunal pour déterminer si les armes d’une personne doivent être temporairement retirées parce qu’elles représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

« Il y a une raison pour laquelle nous sommes une exception », a déclaré Groban. « Le jugement initial en faveur d’une ordonnance de restriction des armes ne devrait pas être fondé sur une maladie mentale. Ce qui nous importe vraiment, c’est de savoir si quelqu’un est dangereux. »

La Maine Gun Safety Coalition collectera des signatures le jour du scrutin pour soumettre la question directement aux électeurs lors d’une prochaine élection.

« La loi du drapeau jaune est un bon début, mais nous pouvons faire mieux », a déclaré Groban. « J’espère que le Maine verra (l’adoption d’une loi signalant un signal d’alarme) comme une opportunité de rendre notre État plus sûr. »

La vice-présidente Kamala Harris, dans une déclaration écrite marquant le premier anniversaire de la fusillade de Lewiston, a exhorté le Congrès à adopter une série de réformes sur les armes à feu, y compris une loi nationale sur le signal d’alarme.

Mais la sénatrice Lisa Keim, R-Dixfield, a déclaré que la loi sur le drapeau jaune du Maine n’avait pas besoin d’être abandonnée.

« Je ne vois aucune raison d’abandonner la loi du drapeau jaune et de la remplacer par une loi du drapeau rouge », a déclaré Keim.

Keim a déclaré que la loi du drapeau jaune du Maine et les lois du drapeau rouge de l’État de New York auraient pu être utilisées dans le cas de Robert Card, mais aucun des deux États ne l’a fait.

« L’essentiel est que nous ayons des droits constitutionnels, les droits du deuxième amendement », a déclaré Keim, faisant référence au droit de porter des armes. « Nous devons protéger ces droits au plus haut niveau possible. »

Pendant ce temps, la gouverneure Janet Mills, une démocrate, soutient également la loi actualisée du drapeau jaune.

« Le gouverneur estime que les changements apportés plus tôt cette année renforcent la loi en fournissant des outils supplémentaires utiles aux forces de l’ordre pour retirer les armes aux individus qui ne devraient pas en avoir », a déclaré Ben Goodman, porte-parole de Mills, dans un communiqué. « Plus généralement, elle estime que les forces de l’ordre reconnaissent la valeur de la loi, en particulier à la suite de la tragédie de Lewiston, et qu’avec davantage de formation et une meilleure connaissance de celle-ci, elles ont déployé des efforts forts et concertés pour en tirer davantage profit. pour protéger leurs communautés.

