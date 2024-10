La loi devrait obliger les gouvernements et les partis à divulguer l’utilisation de l’IA, déclare l’ancien ministre

Les gouvernements et les partis politiques devraient être tenus par la loi de divulguer lorsqu’ils utilisent l’intelligence artificielle, a déclaré jeudi l’ancien ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, lors de l’enquête sur l’ingérence étrangère.

Mendicino a déclaré que même si lui et son successeur Dominic LeBlanc ont pris des mesures pour aider le Canada à contrer l’ingérence étrangère, comme l’adoption du projet de loi C-70, davantage pourrait être fait.

« Je dirais que l’intelligence artificielle et le déploiement de contrefaçons profondes me préoccupent énormément », a-t-il déclaré jeudi lors de l’enquête.

« Et je crois qu’il y a un travail politique et législatif à faire là-bas pour garantir que les gouvernements en exercice, ainsi que les partis politiques, soient tenus de divulguer lorsqu’ils utilisent l’intelligence artificielle dans le cadre de leurs produits de communication ou pour interagir avec le public. « .

Mendicino a également appelé le gouvernement fédéral à s’engager dans davantage de « diplomatie numérique » avec les plateformes en ligne et a déclaré qu’il doit s’assurer qu’Élections Canada dispose des outils dont il a besoin pour poursuivre les personnes qui veulent saper les élections.

Mendicino a déclaré que le gouvernement fédéral devrait également coopérer davantage avec les gouvernements provinciaux et municipaux qui peuvent également être la cible d’ingérences étrangères.

Alors que le député conservateur Michael Chong a déclaré le mois dernier lors de l’enquête que le Canada était devenu un terrain de jeu pour l’ingérence étrangère, Mendicino a déclaré que les mesures que lui et LeBlanc ont prises rendent plus difficile l’ingérence des gouvernements étrangers dans la politique canadienne.

« À mon avis, le Canada constitue une course à obstacles face à l’ingérence étrangère et nous devons nous assurer de rendre la tâche encore plus difficile à l’avenir », a-t-il déclaré.

Mendicino a également critiqué le rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) rendu public en juin, qui concluait que certains députés avaient volontairement ou involontairement participé à des ingérences étrangères. Il a déclaré que ses conclusions allaient au-delà des renseignements reçus.

« Je pense qu’ils ont fait de leur mieux pour aller au cœur du problème », a-t-il déclaré. « Il semble qu’ils interprétaient les renseignements sans avoir nommé de parlementaires dans le rapport lui-même. »

Interrogé par Sujit Choudhry, avocat de la députée néo-démocrate Jenny Kwan, Mendicino a convenu que les responsables devaient mettre les choses au clair sur l’ingérence étrangère et les parlementaires.

« Je suis très inquiet que toute la conversation autour de l’ingérence étrangère et des parlementaires se transforme en un tribunal fantoche, avec très peu d’attention pour le processus de compréhension de la manière dont nous évaluons les renseignements, en particulier compte tenu de sa nature en évolution rapide », a-t-il déclaré.

Nathalie Drouin, greffière adjointe du Conseil privé et conseillère en matière de sécurité nationale et de renseignement auprès du premier ministre, se prépare à comparaître devant le Comité spécial sur les relations entre le Canada et la République populaire de Chine, à Ottawa, le lundi 29 avril 2024. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Mercredi, la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, Nathalie Drouin, a déclaré à l’enquête que même si certains députés ont pu commettre des erreurs de jugement ou s’être associés aux mauvaises personnes, aucun n’a commis d’espionnage ou de sabotage, ni n’a trahi le Canada.

Si un parlementaire participe à une ingérence étrangère, c’est une affaire de professionnels, a déclaré Mendicino.

Il a déclaré que « si un parlementaire est compromis, s’il devient un participant conscient en aidant nos adversaires », le gouvernement devrait « suivre d’abord l’avis de nos fonctionnaires non partisans possédant l’expertise nécessaire pour évaluer la nature évolutive du renseignement ». Le cas échéant, a-t-il déclaré, l’affaire devrait être « soumise aux forces de l’ordre pour qu’elles jugent leur culpabilité afin de les tenir pour responsables ».

L’enquête, présidée par la juge Marie-Josée Hogue, a été ouverte à la suite de reportages médiatiques accusant la Chine d’ingérence dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

Dans son rapport initial, rendu public en mai, Hogue a constaté que même s’il était possible qu’une ingérence étrangère se produise dans un petit nombre de circonscriptions, cela n’a pas affecté les résultats globaux des élections.

