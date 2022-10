La loi de relance de Biden est-elle responsable de la forte inflation ?

Avant les élections de mi-mandat, les républicains ont blâmé l’administration Biden pour l’inflation la plus rapide en quatre décennies, arguant que le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars a été l’un des principaux moteurs.

En septembre, l’inflation a grimpé de 8,2% par rapport à il y a un an et de 0,4% par rapport au mois précédent, selon un rapport sur l’indice des prix à la consommation publié jeudi.

Après la publication de jeudi, le représentant Jason Smith, le principal républicain du comité du budget de la Chambre, a indiqué que le plan de sauvetage américain était l’une des raisons pour lesquelles les Américains “ressentent le choc de la hausse des prix chaque fois qu’ils visitent l’épicerie ou la station-service”. .” Plus tôt ce mois-ci, le Le Comité national républicain a également tweeté: “Chaque démocrate qui a voté pour la” relance “de Biden doit répondre aux urnes pour avoir fait grimper les prix et appauvri les familles américaines.”

Le plan de sauvetage américain, destiné à stimuler l’économie contre les effets de la pandémie, était un ensemble de dépenses massives qui a été adopté en mars 2021. La législation comprenait des chèques de 1 400 $ pour les particuliers, des extensions de l’assurance-chômage et des prestations de crédit d’impôt pour enfants, et des centaines de milliards en aide aux gouvernements étatiques et locaux.

Pendant des mois, les économistes ont débattu de l’impact du plan de sauvetage américain sur l’inflation. Alors que de nombreux économistes conviennent que la loi de relance a aggravé l’inflation en donnant aux gens plus d’argent à dépenser, ils continuent de ne pas être d’accord sur son ampleur. Le débat porte en partie sur ce qui pourrait être à blâmer aux États-Unis et dans le monde. L’inflation a commencé à monter en flèche au début de 2021 après l’adoption du paquet et est restée obstinément élevée depuis. Mais même sans la relance, l’inflation aurait augmenté. Le coronavirus a entraîné des fermetures d’usines dans le monde entier, des arriérés d’expédition et des pénuries de main-d’œuvre, qui ont tous mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix.

Le désaccord se résume essentiellement aux points de vue des économistes sur la façon dont les facteurs liés à la pandémie indépendants de la relance, tels que le passage au travail à domicile, ont contribué à l’inflation et à quel point l’inflation a été unique aux États-Unis par rapport à d’autres pays.

Que nous disent les coûts du logement sur l’effet de la relance sur l’inflation ?

Certains économistes affirment que des recherches récentes et de nouvelles données ont réaffirmé leur conviction que le plan de relance n’a pas alimenté l’inflation de manière significative.

L’augmentation des coûts de logement a été un important moteur de l’inflation – le logement est la composante la plus importante de l’indice des prix à la consommation et représente environ 30 % de l’inflation globale telle que mesurée par l’indice. Dean Baker, économiste principal et cofondateur du Center for Economic and Policy Research, à tendance libérale, a fait valoir que de nouvelles recherches sur l’inflation du logement contribuaient à soutenir l’idée que les gains de prix étaient principalement motivés par un passage massif au travail à distance et non par la relance. forfait. À mesure que les gens se tournaient vers le travail à distance, les prix des logements ont augmenté, et ces prix ont à leur tour poussé l’inflation globale à la hausse.

Une analyse publiée par la Federal Reserve Bank de San Francisco le 26 septembre a examiné la hausse rapide des prix des logements et si le travail à distance, ou d’autres facteurs comme la relance budgétaire, ont conduit à l’augmentation. Les auteurs – Augustus Kmetz, John Mondragon et Johannes Wieland – ont écrit qu’à mesure que de plus en plus de personnes commençaient à travailler à distance, elles cherchaient de l’espace supplémentaire à la maison. Cela a entraîné une flambée de la demande de logements et a contribué à une flambée des prix.

Les chercheurs ont estimé que le travail à distance a entraîné une augmentation des prix des logements d’environ 15 % de novembre 2019 à novembre 2021, ce qui représente plus de 60 % de l’augmentation globale des prix des logements.

« Cela signifie que nous ne pouvons pas blâmer le stimulus. De toute évidence, cela s’y est ajouté », a déclaré Baker. “Mais l’histoire principale est ce grand passage au travail à domicile.”

Les États-Unis sont-ils une valeur aberrante ou font-ils partie d’une tendance mondiale ?

D’autres économistes sont sceptiques quant à l’idée qu’un passage au travail à distance a fait grimper l’inflation puisque le plan de relance a donné aux gens plus d’argent, qu’ils pourraient dépenser pour le logement.

“Vous pouvez dépenser plus pour votre maison si vous avez plus d’argent, et ils l’ont fait, donc je n’achète pas ça du tout”, a déclaré Douglas Holtz-Eakin, président du conservateur American Action Forum et ancien directeur de le Bureau du budget du Congrès.

Holtz-Eakin a déclaré qu’il était clair que le paquet avait considérablement fait grimper l’inflation et a souligné les recherches de la Federal Reserve Bank de San Francisco, qui a publié une analyse en mars qui a révélé que «les mesures de soutien budgétaire conçues pour contrer la gravité de l’effet économique de la pandémie » aurait pu « contribuer à environ 3 points de pourcentage de la hausse de l’inflation aux États-Unis jusqu’à la fin de 2021 ».

L’analyse – qui a été rédigée par Òscar Jordà, Celeste Liu, Fernanda Nechio et Fabián Rivera-Reyes – a révélé que l’inflation «de base» des États-Unis, qui exclut la volatilité des prix des aliments et de l’énergie, a augmenté plus rapidement en 2021 par rapport à la taux moyen d’inflation sous-jacente des autres pays riches. Comparativement aux autres pays – Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni – les États-Unis ont injecté davantage de mesures de relance budgétaire dans leur économie.

“La différence est vraiment le stimulus aux États-Unis”, a déclaré Holtz-Eakin.

Mais Josh Bivens, directeur de recherche à l’Institut de politique économique de gauche, a déclaré que l’inflation était omniprésente “dans toutes les économies avancées” depuis le début de la pandémie et qu’il ne croyait pas que le plan de sauvetage américain était un contributeur majeur à l’inflation. Une analyse publiée en août par Bivens, Asha Banerjee et Mariia Dzholos a examiné l’inflation sous-jacente aux États-Unis de décembre 2020 à mai 2022 et l’a comparée à l’inflation sous-jacente dans d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Pour calculer le taux d’accélération dans chaque pays, les chercheurs ont pris la différence entre l’inflation sous-jacente “post-pandémie” et l’inflation sous-jacente “pré-pandémie” en utilisant des données de 2018 et 2019.

Les chercheurs ont constaté que l’accélération de l’inflation sous-jacente aux États-Unis était « plus élevée », mais « loin du sommet » et pas très au-dessus de la moyenne de tous les autres pays de l’OCDE. Tous les pays de l’OCDE sauf un ont connu une accélération de l’inflation sous-jacente, ont constaté les chercheurs. Par exemple, l’inflation de base du Canada a augmenté à un rythme légèrement plus lent par rapport aux États-Unis, mais celle du Portugal a accéléré plus rapidement, selon l’analyse.

“L’inflation élevée aux États-Unis n’a été motivée par aucune politique américaine unique – pas le plan de sauvetage américain et d’autres allégements fiscaux généreux pendant la récession et la reprise pandémiques, ni rien d’autre centré sur les États-Unis”, ont écrit les chercheurs.

Bivens a également souligné les recherches de la Federal Reserve Bank de San Francisco sur l’inflation du logement et a déclaré que les hausses de prix aux États-Unis étaient principalement dues à des événements liés à la pandémie qui se seraient produits sans la relance – comme des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une demande accrue de logements. Et bien qu’il ait dit qu’il pensait que le plan de sauvetage américain avait des effets inflationnistes, le compromis était nécessaire pour éviter une augmentation du chômage.

“Nous aurions pu maintenir l’inflation beaucoup plus basse aux États-Unis si nous avions augmenté les taux d’intérêt à partir du début de 2021 et n’avions pas mis en place le plan de relance”, a déclaré Bivens. «Mais il y aurait un coût énorme à cela. Nous aurions affaire à un marché du travail très différent avec un taux de chômage beaucoup plus élevé.