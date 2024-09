La loi de Murphy – AS.com

Agrandir

Pocas veces, ou ninguna, va agradecer tanto el Gérone tener que afrontar quatre partidos en nueve días. Mais esta vez puede être una Bendición. La première fois, c’est que jouer les Champions est impossible de s’amarrer à quelqu’un et deuxièmement, alors que ses trois derrotas se guident comme une opportunité de resarcir. Avec cet objectif, encara le bloc de Míchel le duelo avant le Rayo. SLe technicien s’adresse à cette Franja que tanto ama. Mais ce n’est pas un moment de sentimentalisme. Quand la nécessité ‘ahoga’, ganar, ganar et retourner à ganar (suivez le parti en direct sur As.com).

Gérone, avant Barcelone, le PSG et Valence, a été mis en place dans une spirale de derrotas et ici qui veut sortir du courant qui l’incite à créer la loi de Murphy. Certains motifs sont là et c’est ça Dans les deux derniers partis, avant le PSG et Valence, tous les buts furent sur la porte. À Paris, chez Gazzaniga et à Valence, Juanpe. Précisément si moins pour moins est plus, Míchel compte avec l’aliado parfait : Gazzaniga. Le porteur, originaire de Murphy (Argentine), est à bas prix et veut retourner son porteur à zéro. Nada de si algo puede salir mal, sale mal. Ademas, également passé Rayista, lució la Franja la saison 2016-17.

Il n’y a pas un duel sencillo, même si la faveur de Gérone est que Il a rencontré des joueurs importants comme Miguel, David López, Tsygankov et Iván Martín. Tous forment le noyau dur de Míchel et ne tuvieron minutes à Valencia pour pouvoir recharger les pilas. Par conséquent, ils espèrent pleinement rendre ces miércoles. Et en descendant, le Rayo s’est affronté et s’est emparé du pasado domingo contre l’Atlético. Maintenant, vuelve al ruedo y está por ver si Íñigo le de l’alternative, por fin, como titular a James. Le Colombien sera, sans duda, un des attractifs de Montilivi.

Celui qui a provoqué le plus de frisson dans l’aficion gérondive est Isi parce qu’il a participé à moins d’un match à chaque rencontre qui s’est disputée en Liga contre Gérone (trois partis, deux buts et une assistance). Il tendra jusqu’à la dernière heure les hommes d’Álvaro et de Gumbau (ils perdent le parti contre l’Atlético) et apostaría, une fois plus, pour les rotations. Vous êtes maintenant en train de dando vos fruits et c’est que vous avez votre équipement parfaitement gravé : pression haute, bandes comme puñales et intensité des raudales. ‘Rock and roll’ à Gérone.

