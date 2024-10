La loi de Malcolm Gladwell tient toujours

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le nouveau livre de Malcolm Gladwell, Revenge of The Tipping Point, jette un regard plus sombre sur les épidémies provoquées par la crise des opioïdes, la pandémie et la montée en puissance de Donald Trump.PETER FISHER/Service de presse du New York Times

La loi de Malcolm Gladwell, la seule règle à toute épreuve qui explique les décennies de livres à succès, de podcasts de premier plan et d’articles influents de l’auteur canadien prolifique, est la suivante : les lois de Malcolm Gladwell ne sont pas vraiment des lois en soi. Des rubriques, peut-être. Des symétries intéressantes entre les ensembles de données, certainement. Les ingrédients magiques d’une lecture d’avion parfaite, absolument.

Vous connaissez certaines de ces observations même si vous n’avez jamais lu son ouvrage : il faut 10 000 heures pour en arriver à la maîtrise. Les joueurs de hockey qui réussissent ont tendance à naître plus tôt dans l’année. Et la loi du petit nombre, qui attribue les grands changements sociaux à une poignée d’experts, de connecteurs et de vendeurs influents.

« Écoutez, il y a un élément ludique dans mon utilisation du mot « loi » », dit-il au téléphone. « Ce n’est pas comme la loi de la thermodynamique. Je pense que les gens comprennent que ce que je dis, c’est que c’est plus qu’une simple observation fortuite, qu’il existe de nombreux cas où cela s’applique. Les gens peuvent parfois être trop littéraux dans leur façon de le lire.

Et ils le lisent, ils le font, par millions, depuis Le point de bascule : comment de petites choses peuvent faire une grande différence a été publié en 2000. Son dernier est La revanche du point de bascule : les super-histoires, les super-diffuseurs et l’essor de l’ingénierie socialeun regard plus sombre sur les épidémies éclairées par la crise des opioïdes, la pandémie et la montée en puissance de Donald Atout. Vingt-quatre ans plus tard, la loi de Malcolm Gladwell est toujours valable.

L’un de ses nouveaux cadres suggère qu’une minorité peut mieux s’épanouir au sein d’un groupe plus large lorsqu’elle représente environ un tiers de l’ensemble. Comme il l’écrit : « Je pense que nous pouvons appeler le Troisième Magique une loi universelle. (Ou du moins quelque chose de très proche de l’universel.) »

S’agit-il d’une LOI en majuscules ou plutôt d’une loi minuscule ludique ?

« Dans le livre actuel où je parle du Troisième Magique, ce n’est pas une loi dans le sens où e est égal à mc au carré est une loi », dit-il. « Ce que je dis, c’est que l’on peut trouver des preuves à l’appui de cela à plusieurs endroits, au point qu’il vaut la peine de se demander – lorsque l’on considère une situation analogue – si ce principe s’applique. »

Parmi les autres principes qu’il propose, il y a l’étage dominant, un terme emprunté à la foresterie pour rendre compte par Gladwell du concept de variation sur de petites zones – lui-même une expression utilisée dans le domaine des soins de santé pour expliquer comment les soins médicaux diffèrent au sein de communautés spécifiques. Pourquoi les cardiologues de Buffalo évitent-ils d’utiliser des cathéters cardiaques, par exemple ?

Et plus loin, pourquoi les parents des écoles Waldorf évitent-ils de se faire vacciner ? Pourquoi les gens qui déménagent à Miami réalisent-ils soudainement à quel point il est amusant de commettre des crimes ? Est-ce qu’il y a quelque chose dans l’eau ? Non, c’est l’histoire générale de ces lieux, le récit partagé global qui guide de manière subliminale le comportement de ses habitants.

C’est du Gladwell classique, empruntant un terme soigné à l’esprit du temps (L’histoire générale était le titre du roman de Richard Powers, lauréat du Pulitzer 2018) et en a fait une idée qui devrait alimenter les conversations lors des dîners tout au long de la période des fêtes. Vous pourriez demander à vos invités : quelle est l’histoire générale du Canada ?

Gladwell s’arrête à peine : « Les énormes efforts déployés par Pierre Trudeau et les libéraux dans les années 1970 pour établir l’idée du Canada comme le foyer du multiculturalisme étaient une tentative très délibérée de créer une histoire générale de ce qu’était le Canada », dit-il. «Cela me paraissait absurde de voir combien de temps et d’attention étaient concentrés sur cette phrase, mais maintenant je comprends parfaitement. J’aurais aimé que d’autres pays fassent le même genre de travail.

Si vous êtes tenté de vous livrer à une certaine suffisance typiquement canadienne, ne le faites pas. Entre travailleurs étrangers temporaires et crise du logement, les attitudes à l’égard de l’immigration dans ce pays – autrefois le plus ouvert au monde – évoluent. Et du point de vue de Gladwell, cela a du sens – tout comme les Américains ont accepté le mariage homosexuel à cause d’une sitcom sur un avocat gay et n’ont vraiment commencé à parler des atrocités d’Hitler qu’à cause des attentats de 1978. Holocauste mini-série.

« Tout l’intérêt du chapitre sur Volonté et grâce et le chapitre sur l’Holocauste est que les histoires dominantes peuvent être assez volatiles », dit-il. « Ils peuvent être modifiés par une action délibérée ou par inadvertance, ou ils peuvent se dégrader s’ils ne sont pas renforcés. »

L’autre histoire dominante canadienne que je suggère, pour des raisons évidentes, est le syndrome du grand coquelicot – l’idée que nous fauchons nos talents exceptionnels de telle sorte qu’ils doivent aller dans le sud pour exceller. Gladwell reformule poliment la prémisse.

«C’est la conviction qu’il y a quelque chose d’aussi beau dans l’égalité que dans une performance extraordinaire», dit-il. « Aux États-Unis, l’artiste exceptionnel est exalté, ce qui signifie qu’il faut tolérer des niveaux d’inégalité vraiment extraordinaires. Ce ne sont que des choix. Je pense qu’il est juste de les qualifier d’overstories, car vous établissez ce genre de préférences à travers les histoires que vous racontez au fil du temps.

Et la façon dont Gladwell a raconté des histoires au fil du temps a évolué. Comparaison Le point de basculement avec sa suite, vous pouvez voir comment l’écriture de l’homme de 61 ans a changé au fil des ans. Il y a désormais davantage de graphiques, de tableaux et d’extraits de dialogues dans son travail, et l’influence du podcasting est évidente. Les moments Eurêka sont signalés par des phrases telles que :

« Prêt? »

« C’est pouvoir. »

« Attendez… »

« Bien sûr qu’ils l’ont fait.»

« 100 pour cent! »

On dirait des séquences sur son podcast Histoire révisionnistebien que Gladwell insiste sur le fait que les formats sont très distincts.

« Le podcasting est un muscle complètement différent », dit-il. «C’est plus émotionnel, plus axé sur les personnages. Au moins 50 pour cent des choses que nous faisons sur Histoire révisionniste ne fonctionnerait tout simplement pas sous forme imprimée.

Avec l’équipe de sa société Pushkin Industries, il a créé certaines des non-fictions audio les plus convaincantes de l’ère des podcasts : l’épisode The King of Tears changera votre façon de penser la musique country tout en frappant des notes qui nécessitent simplement de l’audio.

« La musique country fait pleurer les gens parce qu’elle n’a pas peur d’être précise », explique Gladwell sur ce podcast, ajoutant que même si le rock’n’roll est diversifié mais répétitif, un genre séduit tout le monde en restant général. « Si vous allez plus loin ou si vous essayez d’être précis, vous perdez des gens. »

En un quart de siècle en tant que principal praticien du journalisme de grandes idées, Gladwell a perdu certaines personnes. En ce qui concerne les critiques favorables de ses livres, a-t-il récemment déclaré à NPR, il a une note de zéro sur huit dans le New York Times. Mais ces critiques sont plus que remplacées par les nouveaux publics qu’il touche continuellement à travers différents médias. Est-ce une loi ? Pas vraiment. Mais si l’appeler ainsi avec un clin d’œil aide le concept à rester, qu’il en soit ainsi.

« Je suis un journaliste d’idées, donc j’aime raconter des histoires autour d’idées. Je donne aux gens les outils dont ils ont besoin pour donner un sens à leur expérience », dit-il. « Je pense que vous avez réussi si l’essentiel de votre argument reste intact. »