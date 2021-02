PORTLAND, Oregon – Pour Janie Gullickson, le fond est venu à la fois lentement et d’un seul coup.

Toxicomane de longue date et alcoolique, Gullickson repousse l’idée qu’une terrible journée dans la rue mène à une épiphanie et à un retour à la normale. C’est ce qui se passe dans les films, pas dans la vraie vie.

«J’ai vécu dans le fond pendant des années», dit Gullickson, aujourd’hui âgé de 52 ans. «Pour moi et des gens comme moi, je me suis allongé là-dedans et je me suis vautré dedans pendant longtemps.

Mais si elle doit choisir le point le plus bas – un qui a duré des années, pas des jours, dit-elle – cela est venu peu de temps après avoir atteint 30 ans en 1998. À cette époque, Gullickson avait cinq enfants de quatre hommes différents, âgés de 5 à 11 ans. est rentré du travail un jour comme serrurier pour constater que son ex-mari avait emmené ses deux plus jeunes et avait quitté l’État. Horrifiée, dévastée et convaincue que c’était le début de la fin, sa vie a rapidement pris une spirale: elle a déposé son autre fils avec son père, a laissé ses deux filles avec sa mère et est rapidement devenue utilisatrice de meth IV.

En prison six ans plus tard, Gullickson envisageait de rejoindre un programme de récupération intensif lorsqu’une «superbe femme noire magnétique et frappante est entrée dans la pièce, a brandi une photo et a commencé à parler d’être dans les chaises mêmes où nous étions assis», se souvient Gullickson. . Il y avait une vie de l’autre côté de la toxicomanie et de la prison, a déclaré la femme. Mais vous devez vous battre pour cela. Gullickson la croyait.

«Je me souviens avoir pensé que je ne pourrais peut-être pas faire tout cela, être ce qu’elle était, mais peut-être que je pourrais faire quelque chose de différent de cela», dit Gullickson. «Ce jour-là, j’ai senti la porte ouverte au changement et à la guérison.

Maintenant, Gullickson, le directeur exécutif de l’Association pour la santé mentale et la toxicomanie de l’Oregon, est déterminé à donner la même chance aux autres toxicomanes. C’est pourquoi elle a fait pression pour l’adoption de la mesure 110, la première loi en son genre qui décriminalise la possession de toutes les drogues illicites dans l’Oregon, y compris l’héroïne, la cocaïne, la méthamphétamine et l’oxycodone. Au lieu d’une approche fondée sur la justice pénale, l’État basculera vers une approche fondée sur les soins de santé, offrant un traitement aux toxicomanes au lieu de la peine de prison. Ceux qui sont en possession seront condamnés à une amende de 100 $, une citation qui sera abandonnée s’ils acceptent le traitement.

La loi entre en vigueur lundi et sera mise en œuvre au cours de la prochaine décennie par les représentants de l’État de l’Oregon Health Authority.

Les partisans disent que le pivot changera la vie de milliers d’Oregoniens.

«L’une des choses que les gens comprennent mal, c’est comment la criminalisation crée des obstacles au traitement», déclare Kassandra Frederique, directrice exécutive de la Drug Policy Alliance, une organisation nationale à but non lucratif qui se consacre à la légalisation de l’usage de drogues illicites. «Si nous voulons que les gens fassent des choix différents, nous devons leur donner plus d’options … mettre fin à la criminalisation fera des bonds en avant pour mettre fin à la honte, ce qui ouvre automatiquement les gens à d’autres opportunités.»

À l’échelle nationale, d’autres espèrent que cela pourrait être la première d’une vague de mesures progressives qui annulent des années de dommages causés par la criminalisation de la drogue, qui a emprisonné de manière disproportionnée des personnes de couleur à travers les États-Unis.

«J’espère que nous deviendrons tous plus conscients à travers le pays que la toxicomanie n’est pas quelque chose qui nécessite une incarcération, mais parle à d’autres maux sociaux – manque de soins de santé, manque de traitement, des choses de cette nature», dit la représentante Bonnie Watson Coleman , DN.J., critique ouvertement de la guerre contre la drogue. «Si vous êtes blanc et riche, vous avez la possibilité de faire une pause, de rentrer chez vous dans votre famille et d’entrer dans une sorte d’environnement de soins de santé.

Mais c’est souvent différent pour les personnes de couleur, dit Watson Coleman. Selon la Drug Policy Alliance, les procureurs sont «deux fois plus susceptibles de poursuivre une peine minimale obligatoire pour les Noirs que pour les Blancs accusés de la même infraction». Et de nombreuses personnes de couleur font du temps pour la possession uniquement: en 2016, il y a eu plus de 1,5 million d’arrestations pour cause de drogue. Plus de 80% étaient pour possession uniquement.

Watson Coleman souligne également qu’il est beaucoup plus coûteux de payer pour incarcérer quelqu’un que de le soigner. Les programmes de réadaptation non seulement autonomisent les individus, dit-elle, mais permettent également aux communautés d’économiser de l’argent.

Dépendance au milieu du COVID-19:Le coronavirus peut être mortel pour les personnes qui se remettent d’une dépendance

‘Je t’aimerai toujours sans condition’:Naomi Campbell rend hommage au filleul Harry Brant après une surdose accidentelle

Au début de 2020, l’Oregon Health Authority a annoncé un plan sur 10 ans pour limiter les inégalités en matière de santé dans l’État. La mesure 110 sera une étape cruciale dans ce combat, déclare Steve Allen, le directeur de la santé comportementale à l’autorité OHA.

Aider les toxicomanes à lutter contre la toxicomanie signifie plus qu’une simple cure de désintoxication, dit-il – la toxicomanie est rarement un événement isolé, car les personnes aux prises avec elle jonglent généralement avec d’autres crises, notamment la maladie mentale, les problèmes de santé physique ou dentaire et l’itinérance. Trop de gens passent une trop grande partie de leur vie à faire du vélo entre les prisons et les services d’urgence, dit Allen, au lieu d’obtenir les services globaux dont ils ont besoin. Prendre soin de l’individu dans son ensemble rapportera d’énormes dividendes.

«Ce que nous savons, c’est que la punition pour la toxicomanie ne fonctionne pas et n’améliore pas les résultats pour les gens», dit Allen. Il souligne que la loi entre en vigueur à un moment critique: depuis le début de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020, les surdoses en Oregon ont explosé de 70%.

Le programme sera financé en redistribuant les dollars de marijuana existants provenant de la taxe sur le cannabis de l’État, ce qu’Allen appelle «un énorme avantage», car il ne dépendra probablement pas des caprices de l’économie locale (les fonds de la marijuana ont augmenté récemment, il c’est noté).

Les défenseurs espèrent que d’autres États suivront

Gullickson, qui est sobre depuis 2008 après quelques détours, voit déjà un changement national dans la conversation sur la toxicomanie.

Elle évoque le débat présidentiel d’octobre 2020, lorsque le candidat démocrate de l’époque, Joe Biden, a déclaré: «Personne ne devrait aller en prison parce qu’il a un problème de drogue», et a exprimé son soutien aux programmes de détournement de drogue. Le fait d’avoir Biden à la Maison Blanche maintenant «fait une énorme différence», dit Gullickson.

Frédérique de la Drug Policy Alliance est d’accord et affirme que la promesse de l’administration Biden de ramener la science à la Maison Blanche jouera un rôle important à l’avenir.

«Nous devons fonder nos politiques sur la science plutôt que sur la stigmatisation et la punition», dit Frédérique.

Annuler les politiques de Trump:Ce que Biden a fait lors de sa première semaine en tant que président

En 2018, alors que la Chambre étudiait et votait sur des projets de loi visant à aider à résoudre la crise des opioïdes aux États-Unis, Watson Coleman a présenté sa propre législation qui demandait au Congrès de s’excuser officiellement pour la guerre contre les drogues et de reconnaître les dommages qu’elle avait causés aux communautés de couleur. Il a également demandé que la future politique pharmaceutique soit fondée sur des «solutions de soins de santé fondées sur des preuves».

La guerre contre la drogue, dit Watson Coleman, «a été utilisée comme une arme, comme un outil pour perturber nos communautés. Surtout à l’époque (Richard) Nixon, c’était un déguisement pour briser et affaiblir nos communautés … ce n’était pas une guerre contre la drogue, c’était une guerre contre les pauvres hommes et femmes bruns et noirs, et cela a fait des choses terribles aux familles pour les générations. »

Mais elle est optimiste que le changement arrive. Il en va de même pour Gullickson, qui s’est engagée à aider de toutes les manières possibles.

Maintenant mariée et grand-mère de 17 ans – elle a lentement reconstruit des relations avec presque tous ses enfants – Gullickson partage son histoire et toutes ses verrues parce qu’elle veut que les autres sachent si leur vie est laide ou décimée maintenant, quelque chose de différent les attend.

Elle pense qu’une législation comme la mesure 110 créera un environnement dans lequel «au lieu d’être accidentellement quelque part et d’espérer que quelqu’un entrera et vous donnera de l’espoir, nous le faisons de manière proactive». Elle sait que la mise en œuvre complète prendra du temps et qu’il y aura des problèmes en cours de route. Elle sait aussi que si cela fonctionne, cela pourrait être mis en œuvre ailleurs et des millions d’autres personnes comme elle, qui se sentaient autrefois sans espoir, seules et isolées pourraient trouver autre chose, quelque chose de bon pour vivre.

«Si nous faisons cela correctement dans l’Oregon, je pense qu’il y a une volonté de le faire partout», dit-elle. «Nous avons une énorme responsabilité de montrer que c’est la bonne chose et que cela peut fonctionner.»