La loi de l’État vise à augmenter les dépenses pour aider les anciens combattants, mais les comtés disent de s’accrocher – Shaw Local

Une loi d’État adoptée plus tôt cette année pourrait renforcer le financement de la plupart des commissions des anciens combattants du comté chargées d’aider les anciens combattants.

Les responsables de l’aide aux anciens combattants de banlieue affirment que l’augmentation des budgets aidera à éliminer les longues listes d’attente auxquelles les anciens combattants doivent faire face avant de recevoir de l’aide pour des problèmes tels que la faim, le logement ou les soins de santé.

Mais la loi, qui s’applique à tous les comtés à l’exception de Cook, pourrait être modifiée avant son entrée en vigueur en raison des inquiétudes des responsables du comté concernant la surveillance et le montant d’argent qui sera alloué à ces services, entre autres problèmes.

Telle qu’elle est rédigée, la nouvelle loi permet aux CRDV d’établir des budgets jusqu’à un maximum de 0,02 % de la valeur totale des propriétés évaluées égalisées de leurs comtés, et les comtés doivent les accepter. L’État ne fournit pas de financement supplémentaire.

Pour le comté de Lake, ce budget d’ACC serait probablement d’environ 5,8 millions de dollars, selon les responsables. Le budget est maintenant de 1,3 million de dollars.

Joe McCoy, directeur exécutif de l’Association des comtés de l’Illinois, a déclaré aux membres du conseil d’administration du comté de Lake lors d’une réunion du comité d’urgence au début du mois que plusieurs comtés avaient contacté son organisation avec des inquiétudes concernant la nouvelle loi.

La principale préoccupation est peut-être que les comtés devraient réduire ou réduire d’autres programmes et services pour s’adapter aux budgets plus importants d’ACC.

Pour résoudre ce problème, McCoy a déclaré que l’association aimerait que la loi exempte l’argent utilisé pour financer les budgets VAC du plafond de l’impôt foncier du comté, ce qui limite le montant de l’impôt pouvant être augmenté.

L’association demande également que des dispositions de surveillance soient ajoutées à la loi pour garantir que les finances des commissions des anciens combattants soient transparentes pour le public.

McCoy a déclaré que l’association soutiendrait le report de la date d’entrée en vigueur de la loi si plus de temps était nécessaire pour apporter les améliorations souhaitées.

Mais certains défenseurs affirment que tout retard dans la mise en œuvre de la nouvelle loi nuirait aux anciens combattants.

De gauche à droite, la surintendante adjointe Sherry Kruse de la Commission d’aide aux anciens combattants du comté de Lake, le surintendant Andrew Tangen et le chef de cabinet John Murray travaillent jeudi dans leur bureau de Gurnee. En janvier, plus d’argent sera disponible pour la commission afin d’aider les anciens combattants de la région grâce à une nouvelle loi de l’État donnant un coup de pouce à ces organisations. (Paul Valade)

Andrew Tangen, président de l’association d’État pour les commissions d’assistance aux anciens combattants et directeur exécutif de la commission du comté de Lake, s’est fermement opposé à l’idée lorsqu’elle a été soulevée la semaine dernière lors de la réunion d’urgence du comité du conseil du comté de Lake.

“Je suis désolé, mais je ne vais pas m’asseoir tranquillement et attendre et permettre à plus d’anciens combattants du comté de Lake de se suicider”, a déclaré Tangen.

Tangen a déclaré que les commissions d’aide aux anciens combattants du comté de Collar dépensent actuellement entre 600 000 et 1 million de dollars par an en services.

Il a déclaré que tous les comtés prévoyaient d’embaucher de nouveaux membres du personnel afin qu’ils puissent servir plus d’anciens combattants l’année prochaine, mais les chiffres exacts du budget ne sont pas encore prêts.

Tangen a déclaré que même si la loi permettrait à la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Lake d’augmenter son budget à 5,8 millions de dollars, l’agence vise à dépenser environ 5 millions de dollars, un montant qui soutiendra chaque ancien combattant qui a besoin d’aide sans listes d’attente.

McCoy a déclaré que les législateurs de l’État élaboreraient probablement un projet de loi sur la remorque lors de la session de veto qui, selon lui, résoudrait les problèmes avec la loi. Il a déclaré que la session de veto devrait être convoquée vers Thanksgiving.