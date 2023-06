La loi de la Louisiane exigerait une autorisation parentale pour utiliser les médias sociaux

Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans en Louisiane pourraient bientôt avoir besoin de la permission de leurs parents pour ouvrir des comptes en ligne, y compris pour les médias sociaux, les jeux et plus encore, en vertu d’un projet de loi récemment adopté dans l’État.

La mesure, qui doit encore être signée par le gouverneur de l’État pour entrer en vigueur, suit une tendance des lois dans les États conservateurs tels que Utah et Arkansas qui cherchent à limiter l’accès illimité des adolescents aux médias sociaux. Des États libéraux comme la Californie ainsi que certains législateurs démocrates du Congrès ont également travaillé sur de nouvelles réglementations pour protéger les enfants de certains des effets néfastes des médias sociaux.

Bien que la protection des enfants sur Internet soit une valeur partagée par tous, les entreprises technologiques et de nombreux groupes de la société civile qui s’opposent à l’industrie sur d’autres sujets ont averti que cette législation ignore les effets positifs que les médias sociaux peuvent avoir, en particulier pour les jeunes marginalisés. Ils avertissent également que de nouvelles restrictions pourraient avoir des effets néfastes involontaires sur les enfants, comme limiter les ressources vers lesquelles ils doivent se tourner pour obtenir de l’aide pour sortir d’une vie familiale négative et obliger les plateformes technologiques à collecter plus d’informations sur les enfants et les adultes pour garantir la conformité en fonction de l’âge. .

Pourtant, le vote à l’unanimité dans les deux chambres de la législature de l’État de Louisiane souligne la popularité de la législation visant à protéger les enfants contre les préjudices en ligne.

Le projet de loi clarifierait également les accords que les mineurs conclus lorsqu’ils se sont inscrits pour des comptes existants peuvent être rendus nuls. Le code de l’État indique déjà les parents ou les tuteurs légaux peut résilier les contrats leurs enfants s’inscrivent.

NetChoice, un groupe qui représente des plateformes Internet dont Amazone , Google , Méta et TikTok, a déclaré qu’il s’oppose au projet de loi de la Louisiane et espère que le gouverneur y opposera son veto. NetChoice est actuellement poursuivre l’état de Californie pour son code de conception adapté à l’âge qui a des objectifs similaires pour protéger les enfants contre les dommages en ligne, en raison de problèmes présumés liés au premier amendement. Le vice-président et avocat général de NetChoice, Carl Szabo, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi de la Louisiane violerait également le premier amendement.

« Cela décimera la navigation et les jeux anonymes – obligeant les citoyens à remettre des données pour prouver leur identité et leur âge juste pour utiliser un service en ligne. L’anonymat peut être important pour les personnes utilisant les services de médias sociaux pour des choses comme les lanceurs d’alerte, les victimes et ceux qui identifient le crime dans le quartier qui craignent les réactions négatives », a déclaré Szabo. « Le pire, c’est qu’il ne parvient pas à résoudre les problèmes sous-jacents. Au lieu de cela, les décideurs de la Louisiane pourraient réellement aider les adolescents et les parents en suivant les approches éducatives de la Virginie et de la Floride. »

Le bureau du gouverneur démocrate John Bel Edwards n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le projet de loi. S’il choisit de le signer, il prendra effet en août 2024.

