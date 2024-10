La loi climatique historique de l’État de Washington est en jeu en novembre

SEATTLE– Une loi révolutionnaire qui oblige les entreprises de l’État de Washington à réduire leurs émissions de carbone tout en collectant des milliards de dollars pour les programmes climatiques pourrait être abrogée par les électeurs cet automne, moins de deux ans après son entrée en vigueur.

Le Climate Commitment Act, l’une des politiques climatiques les plus progressistes jamais adoptées par une législature d’État, est sous le feu des critiques des conservateurs, qui affirment qu’il a augmenté les coûts de l’énergie et du gaz à Washington, qui a actuellement le troisième prix du gaz le plus élevé du pays. . La loi vise à réduire les émissions de près de moitié par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030.

Il oblige les entreprises produisant au moins 25 000 tonnes métriques (27 557 tonnes américaines) de dioxyde de carbone, ou l’équivalent d’autres gaz à effet de serre, dont le méthane, à payer pour avoir le droit de le faire en achetant des « quotas ». Un quota équivaut à 1 tonne (1,1 tonne américaine) de pollution par les gaz à effet de serre et chaque année, le nombre de quotas disponibles à l’achat diminue, obligeant théoriquement les entreprises à trouver des moyens de réduire leurs émissions.

Les partisans de cette politique affirment que non seulement une abrogation ne garantirait pas une baisse des coûts, mais que des milliards de dollars de recettes publiques pour les années à venir sont en jeu. De nombreux programmes sont déjà ou seront bientôt financés par l’argent d’entreprises polluantes, notamment des projets sur la qualité de l’air, l’habitat du poisson, la prévention des incendies de forêt et l’énergie propre.

« Le grand objectif politique est la lutte contre le changement climatique, en réduisant les émissions de carbone », a déclaré Todd Donovan, professeur de sciences politiques à l’Université Western Washington. « Mais lorsque vous descendez en dessous de 30 000 pieds, les électeurs se demandent : « Comment cela affecte-t-il mes taxes sur l’essence ? » »

Le groupe à l’origine de l’effort d’abrogation, Let’s Go Washington, affirme que le programme de tarification du carbone a augmenté les coûts de l’essence à la consommation entre 43 et 53 cents le gallon, citant le groupe de réflexion conservateur Washington Policy Center.

Depuis des mois, Let’s Go Washington, qui est principalement financé par Brian Heywood, directeur du fonds spéculatif, a organisé plus d’une douzaine d’événements dans des stations-service pour dénoncer ce qu’il appelle la « taxe cachée sur l’essence ». Le mois dernier, dans une station de Vancouver, dans le sud-ouest de l’État de Washington, le groupe a baissé les prix de l’essence de 1 $ pendant deux heures en subventionnant la différence pour montrer à quoi ressemblerait une réduction des prix.

« Cela rend tout plus cher, car tout ce que vous achetez est livré au magasin ou à votre porte dans un camion », a déclaré la porte-parole de Let’s Go Washington, Hallie Balch, dans une vidéo sur l’initiative le mois dernier.

Le prix moyen à la pompe de l’essence ordinaire a atteint 5,13 dollars le gallon depuis le début des enchères en février 2023, bien qu’il ait depuis baissé et s’établisse à 4,05 dollars ce mois-ci, selon GasBuddy. Le sommet historique de l’État, à 5,54 dollars, a été atteint plusieurs mois avant le début des enchères.

Les partisans du maintien de la tarification du carbone ont mis en avant les nombreux programmes qu’elle finance et pourraient disparaître si l’abrogation réussit, notamment ceux destinés à aider les tribus amérindiennes répondre au changement climatique, permettre aux communautés de construire des projets d’énergie propre et lutter contre la pollution atmosphérique.

Sans ce programme, estime le Bureau de la gestion financière, 758 millions de dollars de recettes publiques seraient perdus au cours du prochain exercice financier et 3,1 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes. Au cours de la session législative de cette année, les législateurs des États approuvé un budget jusqu’à l’exercice 2025 avec des dizaines de programmes financés par les revenus de la tarification du carbone, avec des dates de début tardives et des stipulations qui ne prendraient pas effet si cela disparaissait.

Washington est le deuxième État à lancer ce type de programme, après la Californie. Tout a commencé avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions de 7 % par an, qui devraient être assouplis à partir de 2031. L’abroger mettrait à mal les projets visant à relier le marché du carbone de Washington à d’autres et pourrait porter un coup dur à ses efforts visant à aider d’autres États à lancer des programmes similaires.

Une coalition diversifiée est derrière le mouvement visant à maintenir la tarification du carbone, comprenant la plupart des tribus reconnues par le gouvernement fédéral à Washington, certains de ses plus grands géants de la technologie, la personnalité de la télévision nationale des groupes environnementaux et défenseur de la science Bill Nye de « Bill Nye the Science Guy » et même à au moins une entreprise de combustibles fossiles. BP America, qui a été autorisé à participer aux enchères, a contribué plus de 2 millions de dollars à la campagne, affirmant qu’il soutenait la mesure lorsqu’elle a été adoptée et souhaitait qu’elle reste intacte.

Le soutien du géant pétrolier est probablement dû au fait que le maintien de la politique en place fournirait une certitude réglementaire qu’il peut planifier, a déclaré Aseem Prakash, professeur de sciences politiques et directeur fondateur du Center for Environmental Politics de l’Université de Washington.

Les partisans de la loi ont collecté plus de 16 millions de dollars, dépassant de loin les 7 millions de dollars que Let’s Go Washington a consacrés à cette initiative et à six autres initiatives.

Les partisans de l’abrogation ont soumis plus de 400 000 signatures pour que l’Initiative 2117 soit inscrite au scrutin de novembre.