La loi californienne sur le droit à la réparation exclut les consoles de jeux

La Californie pourrait bientôt devenir l’État idéal si vous souhaitez enfin réparer vos appareils électroniques domestiques, mais votre console en panne sera toujours interdite, car une nouvelle loi prévoit des exemptions spécifiques pour tous les appareils électroniques de jeux vidéo.

Mercredi, la Californie a adopté l’une des lois sur le droit à la réparation les plus strictes et les plus étendues du pays. Le projet de loi 244 du Sénat a reçu le soutien de groupes environnementaux, de défenseurs de l’auto-réparation comme la société iFixit et, plus récemment, du Apple, traditionnellement anti-droit à la réparation. Cela signifie que les entreprises doivent désormais mettre à disposition des installations de service et de réparation, de la documentation et des pièces détachées à toute personne souhaitant réparer son appareil à la maison pendant au moins sept ans après la première mise sur le marché de l’appareil, à condition que l’appareil coûte 100 $ ou plus.

Le SB44 se dirige maintenant vers un vote d’approbation avant d’atterrir finalement sur le bureau du gouverneur Gavin Newsom pour signature. À la suite de l’adoption du projet de loi, les auteurs de Joueur PC ont été parmi les premiers à remarquer que la loi contient un langage très particulier qui contextualise les consoles de jeux vidéo différemment par rapport aux autres appareils électroniques grand public. Cela indique que les consoles de jeux vidéo ne sont pas des « ordinateurs polyvalents », ce qui signifie qu’elles ne sont soumises à aucune des restrictions rigoureuses imposées aux autres technologies.

Le libellé spécifique du projet de loi se lit comme suit :

« « Console de jeux vidéo » désigne un appareil informatique, y compris ses composants et périphériques, qui est principalement utilisé par les consommateurs pour jouer à des jeux vidéo, tel qu’une console, une console portable ou un autre appareil ou système. « Console de jeux vidéo » n’inclut pas un ordinateur général ou polyvalent, qui comprend, sans toutefois s’y limiter, un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone portable. »

Ceux qui possèdent une console moderne savent que les machines ne se limitent pas à jouer à des jeux. La plupart des consoles, en particulier la Xbox et la PlayStation, tentent depuis longtemps de se présenter comme des appareils de divertissement à part entière. Depuis le jours heureux de la Xbox 360 (à l’époque où il était encore plus difficile de réparer une console souffrant de l’anneau rouge de la mort), les consoles permettent désormais de se connecter à des services de streaming comme Netflix ou YouTube. Aujourd’hui, Xbox facilite davantage d’applications externes, permettant même aux utilisateurs de communiquer avec amis via Discord. On pourrait tout à fait décrire la PlayStation 5 et la Xbox Series X comme un « ordinateur polyvalent ». C’est moins vrai pour la Nintendo Switch, la source d’argent actuelle de Nintendo, mais même la vieille Nintendo Wii permet aux utilisateurs de regarder leur contenu Netflix préféré ou de naviguer sur Internet sur Opera.

Le facture elle-même fait référence à d’autres types d’appareils comme des produits « électroniques ou électroménagers » et n’utilise nulle part ailleurs le langage pour « appareil polyvalent ». Le projet de loi ne fait pas référence aux smartphones, ordinateurs portables ou tablettes, sauf dans la section traitant des consoles.

Les fabricants de consoles de jeux vidéo ont peur du piratage

Lors d’un entretien téléphonique. Nathan Proctor, responsable des initiatives RtR du groupe de recherche d’intérêt public américain, a déclaré à Gizmodo que les sociétés de jeux vidéo avaient spécifiquement demandé ce type d’exemption lors des négociations. Ils ont accepté le langage spécifique, mais Proctor a déclaré que la principale préoccupation des fabricants de consoles était la possibilité que les clients les jailbreakent et les utilisent à des fins de piratage.

Les grands constructeurs de consoles sont en effet très crus en matière de piratage. Nintendo en particulier s’en est pris à ceux qui vendent des services de jailbreak, par exemple lorsqu’il a travaillé avec les forces de l’ordre américaines pour inculper plusieurs membres de la communauté de modding Team-Xecuter. Le responsable du site Web Team-Xecuter, Gary Bowser, a plaidé coupable d’avoir vendu des puces Switch piratées en 2021, et même s’il sort de prison, il le fera je serai toujours responsable des millions de dollars dus à Nintendo.

« Les fabricants sont très sensibles à tout risque accru qu’ils perçoivent », a déclaré Proctor. «C’est un équilibre qu’il faut trouver. Nous achetons ces consoles et nous devrions avoir le droit de les réparer tout en permettant aux fabricants de protéger leur propriété intellectuelle.

CALPIRG, la branche californienne de PIRG, a été l’un des principaux négociateurs entourant le projet de loi sur le droit à la réparation. Jenn Engstrom, directrice de CALPIRG, a déclaré que les fabricants de consoles ont également rendu leurs appareils extrêmement difficiles à réparer par vous-même. Les lecteurs de disque sont jumelé à la carte mère, ce qui signifie que si un client souhaite en remplacer une, il devra remplacer les deux. Cela, ajouté à l’obstination du fabricant de consoles à l’égard du piratage, signifiait que si le projet de loi devait aller de l’avant, les défenseurs devaient abandonner les consoles.

« Nous avons finalement décidé de les exempter », a-t-elle déclaré.

Cela étant dit, les partisans de la réparation continuent de crier victoire majeure. Plus tôt cette semaine, Kyle Wiens, PDG d’iFixit, a déclaré dans un communiqué communiqué de presse « L’ère des monopoles de réparation des constructeurs touche à sa fin, comme elle devrait l’être. »

Mais pour les consoles de jeux vidéo, il semble que le statu quo perdure. Nintendo il se pourrait qu’une nouvelle console arrive dans un avenir proche, mais tout indique que Microsoft et Sony resteront avec la génération de consoles actuelle pour les années à venir. Le PDG de Xbox, Phil Spencer, l’a dit dans un entretien avec Eurogamer le mois dernier. Spencer a expliqué qu’il était difficile de procéder à une «actualisation» de milieu de génération et qu’il est peu probable qu’ils abandonnent de sitôt la console série S moins chère.

Engstrom a déclaré que son organisation travaillait depuis 2018 avec un groupe « décousu » d’écologistes, de défenseurs des consommateurs et un assortiment hétéroclite de défenseurs de la réparation pour faire adopter ce projet de loi. Le fait que les consoles de jeux vidéo aient été laissées pour compte est dommage, mais avec l’arrivée d’Apple (la société vantait la réparabilité de son appareil à son vitrine récente de Wonderlust), elle espère que les sociétés de jeux vidéo considéreront le RtR comme une « idée politique gagnante ».