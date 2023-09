La loi californienne retirant les armes aux personnes sous ordonnance d’interdiction survit à une contestation judiciaire

Une loi californienne interdisant aux personnes faisant l’objet d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu a survécu jeudi à une contestation devant un tribunal fédéral pour des raisons de procédure, marquant une victoire pour les partisans du contrôle des armes à feu.

Un panel divisé de la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis a statué à 2 contre 1 que la contestation de la loi californienne du couple d’Huntington Beach, Miranda et Richard Wallingford, était sans objet – ou n’était plus légalement viable – parce que l’ordonnance d’interdiction au cœur de leur affaire était caduque et qu’ils ne sont plus interdits de posséder des armes.

La décision laisse la loi californienne intacte à un moment où d’autres lois de l’État sur les armes sont en train d’être démantelées – y compris par le 9e circuit – à la suite d’une décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière qui a bouleversé la jurisprudence du 2e amendement à l’échelle nationale.

Alexander Frank, avocat des Wallingford, a déclaré que lui et ses clients étaient découragés que le tribunal ait évité l’affirmation sous-jacente du couple selon laquelle leurs « libertés fondamentales » en vertu du 2e amendement, le droit de porter des armes, étaient violées par l’État.

« De toute évidence, nous sommes déçus que le 9ème Circuit ait décidé de rejeter l’affaire sur le caractère théorique », a déclaré Frank. « C’est une question de droits qui dépasse les parties en cause. »

Atty de Californie. Le bureau du général Rob Bonta, qui défendait l’État dans cette affaire, a déclaré dans un communiqué qu’il était satisfait de la décision.

« Les lois californiennes sur la sécurité des armes à feu sauvent des vies et protègent nos communautés », a-t-il déclaré. « Nous restons déterminés à défendre ces lois constitutionnelles au nom du peuple californien. »

Les Wallingford entretiennent des relations tendues avec leur voisine Jessica Nguyen depuis des années, et les voisins ont déposé des allégations de harcèlement en duel devant les tribunaux du comté d’Orange. Des ordonnances d’interdiction ont été émises contre les deux parties en 2019, et les Wallingford ont dû renoncer à leurs armes à feu, ce qui a déclenché leur action en justice.

Les Wallingford avaient fait valoir que la loi de l’État était inconstitutionnelle parce qu’elle les privait de leurs droits en vertu du 2e amendement sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’ils représentaient un danger. Ils n’ont pas soutenu que personne sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ne devrait être obligé de renoncer à ses armes, mais que la loi de l’État place la barre trop bas pour de telles restrictions.

Lors des débats dans l’affaire du 9e Circuit l’année dernière, Frank a fait valoir que la position du couple avait été renforcée par la décision de la Cour suprême dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Assn. contre Bruen. Dans cette décision, la Haute Cour a statué que les restrictions sur les armes à feu sont inconstitutionnelles à moins qu’elles ne soient profondément enracinées dans l’histoire ancienne des États-Unis ou qu’elles ne soient suffisamment analogues à une règle historique.

Le 9ème Circuit et d’autres tribunaux du pays ont invalidé un certain nombre de lois sur les armes depuis l’arrêt Bruen. Plusieurs affaires contestant les principales lois californiennes sur les armes à feu – telles que l’interdiction par l’État des armes d’assaut et des chargeurs de grande capacité – sont en cours.

Mais la décision de jeudi, qui a divisé les deux juges conservateurs du panel, n’a pas du tout touché Bruen.

Dans l’opinion majoritaire du tribunal, le juge de circuit Mark J. Bennett – nommé par Trump – a écrit que le tribunal n’avait pas « négligé le préjudice que les Wallingford semblent avoir subi ».

Cependant, il existe des exigences légales strictes qui doivent être remplies pour qu’une affaire judiciaire puisse se poursuivre même après qu’un préjudice allégué ait cessé de se produire, a écrit Bennett, et les Wallingford n’ont pas démontré que leur affaire satisfaisait à ces exigences.

Bennett a été rejoint par la juge Elizabeth E. Foote, juge du tribunal de district américain et nommée par Obama qui avait été spécialement affectée à l’affaire.

Le juge de circuit Daniel P. Collins, une autre personne nommée par Trump, était dissident, affirmant que l’affaire des Wallingford aurait dû être autorisée à se poursuivre parce que Nguyen a demandé plusieurs ordonnances de non-communication contre le couple, et il est plausible que le couple pense qu’elle le fera à nouveau. .

Collins a également semblé remettre en question la constitutionnalité de la loi californienne, écrivant qu’il était raisonnable de conclure du dossier que les tribunaux des États émettent des ordonnances d’interdiction qui privent les gens du droit aux armes à feu « sans conclusions qui seraient suffisantes pour soutenir une privation automatique des droits du deuxième amendement ».

Frank a déclaré que lui et ses clients étaient en train de déterminer s’ils devaient faire appel de la décision.

Adam Winkler, professeur de droit à l’UCLA qui se concentre sur le droit du 2e amendement, a déclaré que la décision éclaire peu la position du 9e circuit dans les affaires d’armes à feu, étant donné qu’elle a été décidée uniquement pour des raisons procédurales.

Mais le résultat aurait pu être différent si le tribunal avait repris directement en compte les allégations du 2e amendement, a-t-il déclaré, étant donné que le 9e circuit, traditionnellement libéral, « se tourne de plus en plus vers le contrôle des armes à feu » depuis que le président Trump a nommé 10 juges au tribunal. — qui compte 29 membres à temps plein — et la décision Bruen est tombée.