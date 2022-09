La loi californienne protège les données numériques de l’utilisation dans les enquêtes sur l’avortement

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annulé avec succès une tentative de rappel l’année dernière en Californie. Lorsqu’on lui a demandé s’il se préparait pour une course présidentielle, Newsom a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

UN nouvelle loi californienne est annoncé comme le premier dans le pays depuis l’annulation des protections fédérales contre l’avortement en vertu de Roe v. Wade pour empêcher explicitement que les informations numériques ne soient utilisées par des enquêteurs de l’extérieur de l’État pour des procédures légales en Californie.

“Cette première loi du pays aide à protéger ceux qui recherchent ou fournissent des soins de santé reproductive contre des poursuites injustifiées et garantit que les lois californiennes et les tribunaux californiens ne sont pas utilisés pour faciliter les enquêtes ou les poursuites concernant des actions liées à l’avortement qui sont légales dans notre État, “, a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta, qui a parrainé la législation.

L’AB 1242 exige des organismes d’application de la loi de l’extérieur de l’État qui recherchent des données ou des dossiers auprès d’entreprises californiennes qu’ils attestent que leur enquête n’implique aucun crime lié à un avortement légal en vertu de la loi californienne. Il interdit également aux forces de l’ordre de l’État de partager ou d’aider des agences extérieures à enquêter sur des avortements légaux et interdit l’arrestation de quiconque pour avoir aidé ou pratiqué un avortement légal dans l’État.

Le bureau du gouverneur a déclaré dans un communiqué de presse que la loi empêcherait un État extérieur d’accéder aux données de localisation de la tour de téléphonie cellulaire d’une entreprise californienne pour une femme cherchant des soins de santé reproductive dans l’État. Cela empêcherait également d’autres États de signifier à une entreprise californienne comme Google un mandat de perquisition à son siège social pour obtenir l’historique de recherche d’une adresse IP spécifique, à moins que les enquêteurs n’attestent que la preuve n’est pas liée à une enquête sur les services d’avortement.

La loi est entrée en vigueur mardi après sa signature par le gouverneur démocrate Gavin Newsom.

C’est une première étape vers la résolution des inquiétudes selon lesquelles les procureurs des États dotés de lois restrictives sur l’avortement peuvent de plus en plus utiliser des outils et des communications numériques contre des personnes qu’ils pensent avoir mis fin à leur grossesse, même si la procédure a eu lieu dans un État où elle est légale. Après que la Cour suprême a annulé la protection fédérale de Roe pour de nombreuses procédures d’avortement, de nombreux États ont vu leurs lois de déclenchement entrer en vigueur, limitant davantage l’accès local aux soins de santé reproductive.

Cela a envoyé de nombreuses personnes chercher des soins dans des États sans lois de déclenchement, craignant que leurs allées et venues ne puissent être suivies par les forces de l’ordre depuis leur domicile. Peu de temps après la décision de la Haute Cour en juin, Newsom et les gouverneurs démocrates de l’Oregon et de Washington promis être des refuges sûrs pour les soins de santé génésique.

Pourtant, la prolifération des outils numériques utilisés pour tout faire, du suivi des cycles menstruels à la communication avec les proches pour commander des médicaments, ouvre le risque de créer une trace papier numérique pour les forces de l’ordre qui ont désormais une plus grande marge de manœuvre pour enquêter sur les avortements. Même avant le renversement de Roe, il y avait des cas importants impliquant des personnes accusées d’avoir cherché à se faire avorter voir leurs communications numériques utilisées contre eux par les procureurs.

Les experts en confidentialité affirment que la meilleure façon de protéger ce type d’informations est à la source, par les consommateurs utilisant des outils qui cryptent leurs activités et ne conservent pas leurs données plus longtemps que nécessaire. Cependant, même si les consommateurs sont prudents, les entreprises technologiques peuvent dans de nombreux cas être condamnées par un tribunal à transmettre des informations sur les utilisateurs, même si elles ne le souhaitent pas.

La nouvelle loi californienne offre une garantie contre de telles tentatives par les forces de l’ordre de l’extérieur de l’État de demander des ordonnances judiciaires pour obtenir des informations liées aux enquêtes sur l’avortement.

Si elle est efficace, la loi pourrait devenir un modèle pour d’autres États bleus cherchant à protéger les informations numériques liées à l’accès à l’avortement.

“Les États sont des laboratoires d’innovation qui proposent des approches auxquelles personne ne pensait, qui sont nouvelles, différentes, à la pointe de la technologie”, a déclaré Bonta. Axios. “Nous mettons sur la table ce que nous pensons être une contribution significative à la protection des femmes qui sont attaquées.”

