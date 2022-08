La loi californienne OK pour protéger les travailleurs qui utilisent du pot à la maison

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie pourrait bientôt devenir le septième État à s’assurer que les gens ne perdront pas leur emploi s’ils fument de la marijuana lorsqu’ils ne sont pas à l’heure.

Les législateurs de l’État ont adopté mardi un projet de loi qui empêcherait les entreprises de punir les travailleurs qui échouent à un certain type de test de dépistage de drogue qui détecte non pas si une personne est défoncée, mais si la personne a consommé de la marijuana ces derniers jours.

Ces tests, qui reposent sur des échantillons d’urine ou de cheveux, recherchent une substance que le corps fabrique lorsqu’il décompose le THC, le principal composé psychoactif de la marijuana. Mais cette substance, appelée métabolites, peut rester dans le corps d’une personne pendant des semaines après avoir consommé de la marijuana, selon la clinique Mayo, ce qui signifie que les gens peuvent échouer à un test de dépistage de drogue même s’ils ne sont pas affaiblis.

La législation empêcherait les travailleurs d’être punis s’ils échouent à ces types de tests de dépistage de drogue. Les entreprises pourraient toujours punir les employés pour avoir échoué à d’autres types de tests qui utilisent la salive et sont plus aptes à déterminer si une personne est actuellement défoncée.

Le projet de loi va maintenant au bureau du gouverneur démocrate Gavin Newsom, qui a jusqu’à fin septembre pour décider de le signer ou non.

“Rien dans ce projet de loi ne permettrait à quelqu’un de venir (travailler) haut”, a déclaré le membre de l’Assemblée Bill Quirk, un démocrate de Hayward et l’auteur du projet de loi.

La Californie a été le premier État à légaliser la marijuana à des fins médicales en 1996, et l’un des premiers États à légaliser la marijuana à des fins récréatives en 2016. Mais l’État a mis du temps à adopter des lois protégeant les travailleurs qui consomment de la marijuana pendant leur temps libre.

Six autres États – Nevada, New York, New Jersey, Connecticut, Montana et Rhode Island – ont des lois protégeant les droits des travailleurs à utiliser la marijuana à des fins récréatives, selon l’Organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana. Vingt et un États ont des lois protégeant les travailleurs qui utilisent de la marijuana à des fins médicales contre la discrimination.

Les syndicats soutiennent qu’il n’est pas juste de punir les employés pour avoir fait quelque chose de légal en dehors de leur travail et qui n’interfère pas avec leurs responsabilités au travail.

“L’utilisation de tests de cannabis obsolètes ne fait que provoquer chez les employés un sentiment d’insécurité et de harcèlement au travail, cela n’augmente pas la sécurité au travail”, a déclaré Matt Bell, secrétaire-trésorier de la section locale 324 des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce.

Le projet de loi comprend un certain nombre d’exceptions pour protéger les employeurs. Il ne s’applique pas aux entreprises qui doivent effectuer des tests de dépistage de drogue pour recevoir un financement fédéral ou se conformer aux contrats fédéraux. Cela ne s’applique pas non plus à toute personne travaillant dans les métiers du bâtiment et de la construction, une industrie qui bénéficie de nombreux financements fédéraux.

Pourtant, la Chambre de commerce de Californie s’est opposée à la législation car elle «créerait un statut protégé pour la consommation de marijuana» dans la loi de l’État qui interdit la discrimination sur le lieu de travail.

“En termes simples: la consommation de marijuana n’est pas la même chose que la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale”, a écrit la chambre dans une lettre aux législateurs.

Adam Beam, l’Associated Press