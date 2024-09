La loi californienne dicte aux vitrines d’être honnêtes quant à la propriété des jeux numériques

UN nouvelle loi californienne entrera en vigueur en 2025 et obligera effectivement les vitrines numériques à divulguer que les acheteurs ne sont pas réellement propriétaires de leurs achats numériques, mais qu’ils accordent simplement une licence pour le contenu.

Naturellement, nous pensons que la plupart de notre public en est déjà conscient, mais il est tout à fait possible que les joueurs plus occasionnels ne soient pas au courant du fonctionnement des vitrines numériques. En effet, comme le rapporte Le bord (merci, Prolongation du délai) les vitrines numériques ne pourront pas utiliser les mots « acheter, acheter ou tout autre terme qu’une personne raisonnable comprendrait comme conférant un intérêt de propriété illimité dans le bien numérique ou parallèlement à une option de location à durée limitée ».

À moins qu’ils ne révèlent expressément que les utilisateurs obtiennent une licence pour le contenu. Cette divulgation implique notamment de s’assurer que les clients sont informés que les licences peuvent être révoquées à tout moment et que certaines restrictions d’achat peuvent s’appliquer. Toute violation de cette loi peut entraîner des amendes pour publicité mensongère.

Jacqui Irwin, membre de l’Assemblée de Californie et auteur du projet de loi, a déclaré :

« Alors que les détaillants continuent de s’éloigner de la vente de supports physiques, le besoin de protection des consommateurs lors de l’achat de médias numériques est devenu de plus en plus important. Je remercie le gouverneur d’avoir signé l’AB 2426, garantissant que la publicité fausse et trompeuse des vendeurs de médias numériques disant à tort aux consommateurs qu’ils sont propriétaires de leurs achats devient une chose du passé.«