La loi britannique souligne le congé parental pour les législateurs

Pourtant, il a dit qu’il prévoyait de ne prendre que deux semaines de congé de paternité réparties sur trois mois, bien qu’il ait droit à jusqu’à un an, comme tous les nouveaux pères au Japon.

Bien que la nouvelle loi britannique prévoie un congé de maternité payé de six mois, elle n’offre pas d’avantages similaires pour nouveaux pères dans le cabinet , au-delà du congé de paternité légal de deux semaines dans le pays. Sur les 26 ministres qui assistent aux réunions du cabinet du Premier ministre Boris Johnson, 21 sont des hommes.

Bien que certains se soient félicités du changement car il se faisait attendre depuis longtemps, les critiques ont déclaré que la mesure avait été précipitée au profit de Mme Braverman et se sont opposés au fait que les nouvelles règles ne s’appliquait pas à tous les députés , qui reçoivent l’intégralité de leur salaire pendant leur congé mais qui n’ont pas la garantie d’avoir un remplaçant.

Sous le nouveau Loi sur les allocations ministérielles et autres allocations de maternité , l’une des collègues de Mme Braverman remplira temporairement son rôle pendant les six mois qu’elle est en congé.

Même lorsque le congé de maternité est là, certains ne le prennent pas.

Les législatrices qui choisissent de ne pas profiter pleinement du congé de maternité payé pourraient être motivées par la même crainte de discrimination à laquelle sont confrontées de nombreuses mères nouvelles ou enceintes sur le lieu de travail, a déclaré Sarah Childs, professeur de genre et de politique à Royal Holloway, Université de Londres. .

Elle a déclaré que les femmes en politique craignaient de pouvoir être critiquées si elles disparaissaient du Parlement pendant de longues périodes, même si elles continuaient à travailler sur les questions de circonscription.

En France en 2009, Rachida Dati, alors ministre de la Justice, a fait la une des journaux lorsqu’elle est revenue à son poste dans la semaine suivant la naissance de sa fille, bien qu’il soit garanti 10 semaines de congé en vertu de la loi française.

Deux ans plus tard, une politicienne espagnole, Soraya Saenz de Santamaria, a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir sauté son droit à six semaines de congé de maternité payé et retour au travail dans les 11 jours de donner naissance.

Benazir Bhutto est devenue le premier chef de gouvernement élu à donner naissance alors qu’elle était en fonction lorsqu’elle était Premier ministre du Pakistan en 1990, et aurait écrit plus tard, «Le lendemain, j’étais de retour au travail, lisant les journaux du gouvernement et signant les dossiers du gouvernement.»

D’autres pays mettent-ils à jour leurs lois?

Certains pays montrent la voie en encourageant les législateurs à prendre un congé parental et en élaborant des politiques accessibles pour leur permettre de le faire.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a pris six semaines de congé après la naissance de sa fille en 2018, passant ses fonctions à son adjoint.