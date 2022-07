La loi australienne contre l’ingérence étrangère fait l’objet d’un test

Mais le juge était d’accord avec l’accusation, qui a déclaré qu’en vertu de la nouvelle législation, la police n’avait pas besoin de preuves que M. Duong prévoyait de commettre un futur acte d’ingérence pour que l’affaire se poursuive. Patrick Doyle, l’avocat de l’accusation, a fait valoir qu’il suffisait que lorsque M. Duong a approché M. Tudge, il avait à l’esprit qu’une bonne relation avec le ministre pourrait l’amener à devenir un défenseur des questions politiques liées à la Chine.

Il a souligné un appel téléphonique intercepté entre M. Duong et des associés dans lequel M. Duong a déclaré que M. Tudge pourrait être un “mécène ou un partisan pour nous” à l’avenir et parler de problèmes “pour nous, les Chinois”.

Cet appel téléphonique doit être considéré à la lumière de plusieurs éléments de preuve circonstancielle, a déclaré M. Doyle. Il a déclaré que l’accusation montrerait que M. Duong était un dirigeant ou un membre d’organisations et d’associations communautaires chinoises supervisées par le United Front Work Department, le bras du Parti communiste chargé de traiter avec les Chinois d’outre-mer, qui, a-t-il dit, “cherche à pousser les pays et leurs élites dans des directions plus conformes.

M. Doyle a également affirmé que M. Duong avait dit à des associés qu’il avait rencontré des dirigeants du gouvernement chinois lors de son voyage en Chine et qu’il avait une fois écrit à un autre politicien pour suggérer que le Parti libéral du pays devrait soutenir le projet chinois “la Ceinture et la Route”.

M. Clelland, l’avocat défendant M. Duong, a déclaré que l’aspect inhabituel de la nouvelle législation était qu’elle cherchait à “criminaliser la conduite future”. Il a ajouté que l’accusation s’appuyait sur des preuves circonstancielles pour tirer des conclusions sur des questions futures et que cela “mettait à rude épreuve tous les nerfs du droit pénal”.

La nature des preuves nécessaires pour prouver l’intention est l’une des questions au cœur de l’affaire, a déclaré Mme Kendall, la chercheuse. En fin de compte, dit-elle, “cela revient à ce que le jury ou le juge penserait des intentions de la personne”.