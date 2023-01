La loi anti-grève pourrait être avancée alors que le gouvernement tente de mettre fin aux conflits

Une législation anti-grève devrait être présentée plus tard cette semaine, alors que le gouvernement de Rishi Sunak s’efforce de maîtriser les conflits sociaux en cours. Le Premier ministre annoncera une législation visant à appliquer des «niveaux de service minimaux» dans six secteurs, dont les services de santé, les chemins de fer, l’éducation, les incendies et la sécurité des frontières. Les ministres envisageraient également d’introduire des lois permettant aux patrons de poursuivre les syndicats et de licencier des employés si les niveaux minimaux ne sont pas atteints. Les membres du syndicat à qui l’on dit de travailler dans le cadre de l’exigence de service minimum mais qui refusent de le faire pourraient perdre leur emploi, comme l’a signalé pour la première fois les temps. Il est également probable que des seuils plus stricts soient introduits pour qu’une action revendicative ait lieu. Les syndicats devraient intenter une action en justice contre les lois anti-grève de Rishi Sunak Lire la suite Une source a déclaré au journal : « Cette législation supprimera l’immunité légale pour les grèves lorsque les syndicats ne mettent pas en œuvre un niveau minimum de service. Les grèves seront illégales. En fin de compte, des personnes pourraient être licenciées pour rupture de contrat. Tout niveau de service minimum devrait être convenu entre les syndicats et le gouvernement, mais en fin de compte, des niveaux spécifiques pourraient être imposés par les ministres, si les deux parties ne parvenaient pas à un accord. Des sources gouvernementales avaient déjà déclaré qu’une annonce serait faite dans quelques jours concernant une nouvelle répression législative contre l’action revendicative – bien qu’elle n’ait pas pris l’engagement que la nouvelle loi serait introduite la semaine prochaine lors du retour du Parlement. S’exprimant mercredi, Sunak a déclaré que “le droit de grève doit être mis en balance avec le droit du public britannique de pouvoir mener sa vie sans subir de perturbations complètement indues”, et a déclaré que de nouvelles lois rétabliraient l’équilibre. Les sources sont les plus optimistes quant à la possibilité de conclure un accord avec les cheminots, bien que des vagues de grèves se produisent dans d’autres secteurs, y compris le NHS, où il y a beaucoup moins de chances de conclure un accord. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Le nouveau chef du TUC appelle à rencontrer Rishi Sunak au sujet des grèves

D’autres mesures seraient en cours de discussion, notamment le doublement du délai de préavis minimum pour une action revendicative à 28 jours contre 14 actuellement, ainsi que la réduction de la limite de six mois après un scrutin réussi.

Même si la législation est présentée à la Chambre des communes la semaine prochaine, il est très peu probable qu’elle soit en place avant l’été en raison des retards prévus à la Chambre des communes ainsi qu’à la Chambre des lords – et alors la loi est susceptible d’être contestée par syndicats devant les tribunaux.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré au Times: «Les ministres continuent d’explorer de nouvelles mesures pour aider à minimiser les perturbations et à protéger le public, mais aucune décision n’a été prise.

«Toute législation que nous présenterons visera à protéger les droits du public à poursuivre sa vie quotidienne et à être en sécurité, tout en reconnaissant le droit de grève des travailleurs.

« Nous n’avons pas l’intention de pénaliser les membres individuels pour avoir fait grève et nous le préciserons ; il s’agit de s’assurer que le public peut s’attendre à ce que les services essentiels soient protégés pendant l’action revendicative.

Cela survient alors que les services ferroviaires ont été touchés par la grève de 24 heures des membres de l’Aslef chez 15 opérateurs ferroviaires, prise en sandwich entre deux grèves de 48 heures des cheminots de RMT cette semaine.

Le secrétaire général de l’Aslef, Mick Whelan, a déclaré qu’il devait avoir une première réunion avec le ministre des chemins de fer, Huw Merriman, lundi de la semaine prochaine. “J’espère qu’il pourra faire avancer les choses”, a-t-il déclaré. “Mais il n’y a pas d’offre qui résout ce problème demain.”