La loi américaine sur la défense est une “provocation politique” selon la Chine

Pékin dit « déplorer et s’opposer fermement » à la nouvelle législation adoptée par Washington

La loi américaine sur l’autorisation de la défense nationale fait la promotion de la “menace chinoise”, s’immisce dans les affaires intérieures du pays et attaque le Parti communiste chinois, a déclaré Pékin samedi.

Le programme de dépenses militaires de 858 milliards de dollars pour l’exercice 2023, promulgué par le président américain Biden vendredi, est “une grave provocation politique contre la Chine”, a souligné le ministère des Affaires étrangères de ce pays dans un communiqué. Pékin « déplore et s’y oppose fermement » la nouvelle législation, a-t-il ajouté.

La loi américaine sur la défense, qui a autorisé 10 milliards de dollars d’aide à la sécurité et d’approvisionnement accéléré en armes pour Taïwan, envoie “un signal gravement erroné aux forces séparatistes de” l’indépendance de Taiwan “et affecte gravement la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”, Ça disait.

L’île de Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de Pékin, la Chine la considérant comme faisant partie de son territoire. Les tensions entre Pékin et Taipei sont vives depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan en août.

“Les États-Unis doivent cesser de chercher à utiliser Taïwan pour contenir la Chine, cesser de tromper, de déformer et d’évider le principe d’une seule Chine, et cesser d’aller encore plus loin sur la mauvaise et dangereuse voie”, a-t-il ajouté. prévient le ministère.

Entre autres choses, le projet de loi contenait également un amendement qui empêchait les agences gouvernementales américaines d’acheter des produits contenant des puces informatiques fabriquées par un groupe spécifique d’entreprises chinoises.

Pékin a exhorté Washington à s’abstenir de mettre en œuvre les “sections négatives liées à la Chine” dans la loi ou de faire face à des contre-mesures “fortes et résolues”. Selon le ministère des Affaires étrangères, il serait avantageux pour les deux parties que les États-Unis renoncent à leur « Guerre froide et mentalité à somme nulle » et développe une vision rationnelle des relations avec la Chine.