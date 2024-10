La loi américaine donne droit aux enfants immigrants à l’éducation. Certains conservateurs disent que cela devrait changer

BOSTON– Lors d’une réunion peu fréquentée l’année dernière, le comité de l’école publique de Saugus a approuvé une nouvelle politique d’admission, a-t-il déclaré, visant à rationaliser le processus d’inscription des étudiants.

Mais les critiques affirment que la politique – qui comprend des demandes strictes de preuve de résidence « légale » et des « sanctions pénales et civiles » pour les contrevenants – a un autre objectif : maintenir immigrés du petit district scolaire à l’extérieur de Boston.

Le débat sur l’accueil enfants d’immigrés dans les écoles américaines s’étend bien au-delà des banlieues de Boston. Les partisans craignent que cela puisse figurer davantage dans l’agenda national si Donald Trump remporte un second mandat à la Maison Blanche.

Les politiciens conservateurs d’États comme l’Oklahoma, le Texas et le Tennessee se demandent si les immigrants sans résidence légale devraient avoir droit à l’éducation publique, ce qui soulève la possibilité de contestations d’une autre décision historique de la Cour suprême des États-Unis.

Pendant des décennies, les enfants de familles vivant illégalement dans le pays ont eu le droit de fréquenter l’école publique, sur la base d’une décision de la Cour suprême de 1982 connue sous le nom de Plyler c. Doe. Par 5 voix contre 4, les juges ont jugé inconstitutionnel de refuser à des enfants une éducation en fonction de leur statut d’immigration.

La nouvelle politique de Saugus exige que les nouveaux étudiants partagent leurs dossiers d’immigration et stipule que les enfants doivent être des « résidents légaux dont la résidence réelle est à Saugus », où la part des étudiants qui apprennent l’anglais a presque triplé pour atteindre 31 % au cours de la dernière décennie. effectuer un recensement municipal, signer une déclaration de résidence et fournir des documents d’occupation et d’identité.

Les avocats des droits civiques affirment que les exigences sont lourdes et violent la loi fédérale en nuisant de manière disproportionnée aux étudiants issus de familles d’immigrés, qui peuvent manquer de nombreux documents requis, qu’ils vivent ou non légalement dans le pays.

Le président du comité scolaire de Saugus, Vincent Serino, a déclaré lors de la réunion que cette politique « durcissait » les règles de résidence existantes et n’avait pas pour but d’exclure les immigrants.

Mais une Nicaraguayenne a déclaré qu’il lui avait fallu six mois pour inscrire son enfant de 8 ans en raison des exigences en matière de documents. La femme, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles contre son enfant, a déclaré que la ville n’accepterait pas son bail et que ses plaintes auprès de l’école avaient été rejetées.

Les tentatives croissantes visant à saper Plyler v. Doe devraient être prises au sérieux, affirment les experts en immigration, soulignant le Cour suprême dominée par les conservateurs volonté de renverser un précédent juridique de longue date, notamment sur droit à l’avortement et action positive dans l’enseignement supérieur.

Trump, un républicain, a fait de l’immigration un élément central de sa campagne de 2024, promettant d’organiser la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des États-Unis s’il est élu. Il qualifie les immigrés de « animaux » et « tueurs » et a parlé des enfants immigrants apportant la maladie dans les salles de classe. Une photo affichée lors d’un récent rassemblement de Trump montrait une salle de classe bondée avec les mots « Frontière ouverte = salles de classe bondées ».

Il n’y a pas de contestation les populations immigrées ont mis les écoles à rude épreuve dans de nombreuses communautés, contribuant à des classes surpeuplées et obligeant les enseignants à s’adapter à un grand nombre d’élèves hispanophones.

Mais jusqu’à récemment, l’idée de refuser l’éducation aux enfants aurait été considérée comme « trop à droite et trop marginale », a déclaré Tom K. Wong, directeur du Centre américain de politique d’immigration à l’Université de Californie à San Diego. « Mais nous assistons désormais à un climat politique dans lequel des politiques auparavant marginales deviennent courantes. »

Plus tôt cette année, la fondation conservatrice Heritage Foundation a exhorté les États à adopter une législation obligeant les écoles publiques à facturer les frais de scolarité aux familles vivant illégalement dans le pays. Cela, a-t-il déclaré dans une note d’orientation, provoquerait un procès qui « conduirait probablement la Cour suprême à reconsidérer sa décision inconsidérée Plyler c. Doe ».

Au cours de l’été, le surintendant de l’éducation de l’Oklahoma, Ryan Walters, a annoncé que son agence donnerait des directives aux districts scolaires sur la collecte d’informations sur les « coûts et le fardeau » de l’immigration illégale dans les districts scolaires.

« Le gouvernement fédéral n’a pas réussi à sécuriser nos frontières. Nos écoles en souffrent », a déclaré Walters.

Plusieurs districts scolaires ont fait marche arrière, affirmant qu’ils ne vérifieraient pas le statut d’immigration des élèves.

« La loi fédérale est assez claire sur ce sujet, car elle interdit aux districts d’interroger les étudiants ou leurs familles sur leur statut d’immigration ou de demander des documents attestant de leur citoyenneté », a déclaré Chris Payne, porte-parole des écoles publiques de l’Union à Tulsa, décrivant une interprétation commune. de la décision de la Cour suprême.

Au Tennessee, une proposition de chèques scolaires universels présentée par le gouverneur Bill Lee, un républicain, a donné lieu à un débat sur la question de savoir si les étudiants immigrés devaient en être exclus. L’idée a séduit de nombreux membres conservateurs de l’Assemblée législative, mais certains craignaient que l’exclusion ne déclenche des contestations judiciaires. Finalement, Lee a abandonné sa proposition de bons après que plusieurs aspects du plan n’aient pas réussi à obtenir un soutien.

Le comité scolaire de Saugus dans le Massachusetts a approuvé sa politique d’admission lors d’une réunion du comité en août 2023, deux jours après que la gouverneure Maura Healey, une démocrate, a déclaré l’état d’urgence sur la crise des migrants dans l’État. À l’époque, Healey avait déclaré que près de 5 600 familles – dont beaucoup d’immigrés d’Haïti et du Venezuela – vivaient dans des refuges publics, contre environ 3 100 familles l’année précédente.

Serino, président du comité scolaire, a déclaré que le groupe avait commencé à envisager de mettre à jour sa politique de résidence plus d’un an avant que les migrants ne deviennent un problème dans l’État. Il a déclaré que la politique exige des documents comme un affidavit signé du propriétaire ou une facture d’impôt foncier, « des choses simples que tout le monde possède ».

« Nous n’avons fait de mal à personne et personne n’est venu nous voir – aucun migrant, aucun parent n’est venu nous voir pour se plaindre de cette politique », a déclaré Serino.

Les avocats locaux affirment que cette politique a constitué un obstacle pour au moins deux familles d’immigrants qui tentaient de s’inscrire dans les écoles de Saugus. Lawyers For Civil Rights et le groupe Massachusetts Advocates for Children ont déclaré qu’il avait fallu leur intervention pour amener les élèves à l’école.

« La politique elle-même est illégale », a déclaré Oren Sellstrom, directeur des litiges pour Lawyers for Civil Rights. « Les écoles devraient accueillir (tous) les enfants qui se trouvent dans le quartier et les éduquer. »

Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré en 2022 que Plyler contre Doe devrait être contesté et le gouvernement fédéral devrait financer l’éducation publique des étudiants qui ne sont pas des résidents légaux. Il a suscité des réactions négatives de la part des défenseurs des immigrants et de la Maison Blanche. L’année suivante, les législateurs républicains du Texas ont présenté sans succès plusieurs projets de loi visant à empêcher les enfants non-citoyens de s’inscrire dans les écoles publiques.

En juin, l’idée a également été incluse dans la plateforme du Parti républicain du Texas.

Les priorités du parti pour la prochaine saison législative incluent « la fin de toutes les subventions et services publics, y compris les frais de scolarité dans les universités de l’État et l’inscription dans les écoles publiques, pour les étrangers en situation irrégulière, à l’exception des soins médicaux d’urgence ».

___

Les rédacteurs d’Associated Press Sean Murphy à Oklahoma City et Kimberlee Kruesi à Nashville, Tennessee, ont contribué à cet article. Gecker a rapporté de San Francisco.

___

La couverture éducative d’Associated Press reçoit le soutien financier de plusieurs fondations privées. AP est seul responsable de tout le contenu. Trouver des AP normes pour travailler avec des philanthropies, un liste de supporters et de zones de couverture financées sur AP.org.