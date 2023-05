La logique financière derrière le passage de Tucker Carlson à Twitter

D’accord. Nous ne savons toujours pas pourquoi Tucker Carlson est sorti chez Fox * mais nous savons où il va. Il s’installe sur Twitter, encouragé par Elon Musk.

Question suivante : peut-il gagner de l’argent là-bas ?

Pour être clair, l’argent n’est pas la seule raison pour laquelle Carlson veut être sur Twitter. Et s’il était surtout intéressé par l’argent, il n’irait probablement nulle part dans un proche avenir depuis qu’il l’a fait. semble probable pour lancer une bataille juridique avec Fox au sujet du reste de son contrat très lucratif. Carlson veut être sur Twitter parce qu’il veut attirer l’attention – à la fois en général et à l’approche des élections de 2024.

Mais Carlson aime aussi l’argent et Fox lui aurait versé 20 millions de dollars par an. Peut-il faire quelque chose comme ça sur Twitter ? Je pense qu’il peut.



Mon instinct me dit que Musk a déjà promis à Carlson qu’il le paierait autant ou plus que son chèque de paie Fox pour venir sur Twitter. Après tout, si vous avez déjà incinéré des dizaines de milliards de dollars pour acheter Twitter, pourquoi ne pas jeter quelques millions de plus sur le feu ? Amener l’animateur le plus populaire et le plus puissant sur les nouvelles de la télévision par câble sur sa plate-forme garantit que nous continuerons à prêter attention à Musk. Et pour Musk, l’attention n’a pas de prix.

Musc, pour ce que ça vaut, dit « nous n’avons signé aucun accord de quelque nature que ce soit » avec Carlson, et si Musk était une personne normale, je vous encouragerais à analyser cette déclaration à la recherche d’éventuelles failles – peut-être y a-t-il un accord verbal mais pas signé ? Mais comme c’est Musk qui invente les choses, je ne prendrais pas la peine de dépenser de l’énergie pour ça. Peut-être qu’il dit la vérité, peut-être pas.

Pour l’instant, Musk veut utiliser Carlson comme cas de test de haut niveau pour son argumentaire selon lequel Twitter peut devenir une plate-forme médiatique à part entière, une plate-forme où les libres penseurs peuvent s’installer et gagner de l’argent sans avoir à se soucier du virus Woke Mind. (Il est déjà essayer de faire le cas de Don Lemonqui a été licencié de CNN le même jour que Fox a licencié Carlson.)

Alors spéculons sur ce que Carlson pourrait réellement faire sur Twitter s’il voulait essayer de reproduire son émission Fox sur le site.

Quelques hypothèses de départ : puisque Carlson veut à la fois de l’argent et des projecteurs, il voudra une approche hybride. Ce qui signifie que les superfans de Carlson peuvent payer pour regarder tout ce qu’il fait, via une offre d’abonnement, et Carlson fera également la promotion de clips gratuits financés par la publicité sur le site.

Supposons également que même si les spécialistes du marketing ont fui à la fois l’émission de Carlson sur Fox et Twitter sous la propriété de Musk, certains annonceurs seront prêts à se joindre à une émission de Carlson sur Twitter.

Chez Fox, Carlson comptait en moyenne environ 3 millions de téléspectateurs payants par épisode. Et Fox dit également qu’il compte plus d’un million d’abonnés pour Fox Nation, son service de streaming (anciennement) Tucker-heavy.

Il n’est pas certain que quelqu’un qui est très populaire sur une plate-forme répliquera ce public sur une nouvelle plate-forme (demandez à l’ancienne collègue de Carlson, Megyn Kelly, à ce sujet). Et demander aux fans plus âgés de Carlson de passer de la télévision linéaire à un petit réseau social augmente la difficulté. Et même dans le meilleur des cas, seule une fraction des fans de Carlson paiera pour le voir.

Mais pour les besoins de la discussion, disons que Carlson est capable de reproduire son audience payante sur Fox avec des téléspectateurs gratuits sur Twitter (avec un gros coup de pouce de Musk, qui mettra très certainement ce pouce sur l’échelle algorithmique de Twitter pour s’assurer qu’il obtient une exposition maximale).

Dans ce cas, voici quelques calculs très sommaires, réalisés avec la contribution de personnes qui travaillaient auparavant chez Twitter.

« Je suis de retourLa vidéo qu’il a publiée mardi a accumulé plus de 22 millions de vues, mais c’est parce qu’il fait l’actualité. Une fois la nouveauté passée, s’il pouvait obtenir 3 millions de vues sur chacune de ses vidéos gratuites ** et diffuser quatre clips par jour, cinq jours par semaine, 52 semaines par an, soutenus par des publicités achetées au taux de 4 $ pour 1 000 vues – vous pourriez imaginer une entreprise publicitaire qui génère environ 12,5 millions de dollars par an.

Et si Twitter prenait la commission publicitaire standard de 20% qu’il utilisait pour son « Amplifier” programme vidéo, Carlson gagnerait environ 10 millions de dollars par an, avant les coûts de production. (Si vous n’aimez pas ces chiffres, n’hésitez pas à échanger les vôtres. Si Carlson pouvait atteindre 6 millions de vues en moyenne, par exemple, ce nombre brut doublerait pour atteindre 25 millions de dollars. Gardez également à l’esprit que certaines unités d’annonces Twitter peuvent être ignorées après quelques secondes, et ceux-ci ont tendance à avoir un taux de saut de 50 %, ce qui réduirait considérablement sa prise.)

Et les abonnements ? Ici, nous devons être encore plus spéculatifs. Si Fox pouvait obtenir plus d’un million d’abonnés à 6 $ par mois pour un service de streaming Fox + Tucker, combien Carlson pourrait-il en obtenir tout seul ? Disons que c’est 250 000. Cela représente 18 millions de dollars par an, moins les 15 à 30 % facturés par Apple et Google pour les achats intégrés effectués sur leurs systèmes d’exploitation mobiles. Donc, 12,6 à 15,3 millions de dollars, avant les coûts de production.

Est-ce que Twitter en prendrait une part ? Qui sait? Musk a déjà tweeté que les créateurs sur sa plateforme garderaient tous leurs revenus pour la première année, ils ont vendu des abonnements et que Twitter prendrait un 10 pour cent de coupe après cela. La FAQ d’abonnement de Twitter, quant à elle, offre une approche complètement différente ensemble de nombres et de termeset Les petits caractères de Twitter dit actuellement que les termes dépendent totalement de Twitter et pourraient changer à tout moment.

De plus, Twitter est détenu et exploité par Elon Musk, qui se rattrape au fur et à mesure et ne paie pas ses factures. Cela pourrait donc devenir… compliqué.

Mais oui, louchez-le. Imaginez que les fans de Tucker Carlson le suivront de la télévision à Twitter et que certains d’entre eux – ainsi que certains annonceurs – le paieront, et vous pourriez imaginer que Carlson pourrait gagner plus sur Twitter qu’il ne l’a fait sur Fox. (Et, encore une fois, vous devriez également imaginer que Carlson a une sorte de garantie Musk que cela se produira quelles que soient les performances.)

Maintenant, prenez cet argent et tenez compte du fait que Musk brillera absolument sur chaque énoncé de Carlson (au moins jusqu’à ce qu’il s’ennuie). Nous avons vu très peu d’exemples de stars des anciens médias aux heures de grande écoute reproduisant leur succès en ligne, mais cela pourrait être l’un d’entre eux.

* Non, je ne crois pas qu’il ait été viré parce qu’il a envoyé en privé quelque chose qui ressemblait à ce qu’il disait à l’antenne tout le temps.

** Notez que la plupart des vidéos Twitter existantes de Carlson ont fait des nombres beaucoup plus petits.