La logique derrière la décision de porter ou non un masque

Le lundi après-midi, je me suis promené dans la ville avec deux objectifs en tête : acheter des chaussettes et déterminer l’état du masquage à Toronto. Le premier était facile (Winners, évidemment). Ce dernier, cependant, n’est pas un scénario unique. Malgré la levée quasi universelle des mandats provinciaux sur les masques ce mois-ci, le masquage à Toronto reste un sac mitigé.

Par exemple, si vous avez récemment décidé d’errer dans les magasins du centre-ville et à proximité comme je l’ai fait cette semaine, y compris le Toronto Eaton Centre, vous pourriez en conclure que la majorité des personnes qui y travaillent et qui y voyagent ont pour la plupart abandonné leur masque pour bien.

Certes, il s’agit de preuves anecdotiques, alors accordez-lui autant de crédit que vous le souhaitez, mais la même tendance semble vraie dans mon propre quartier de Scarborough et, eh bien, dans tous les quartiers que j’ai visités ces dernières semaines, des banlieues endormies du extrémité est aux enclaves hipster de l’ouest.

Un sondage Angus Reid de mars a conclu qu’un peu plus de la moitié des Ontariens prévoyaient de continuer à se masquer à l’intérieur parmi des étrangers. Avance rapide de quelques mois et ce nombre a dû baisser. Personnellement, cela fait des semaines que je ne suis pas entré dans une épicerie où plus de la moitié des acheteurs sont masqués.

Mais il y a, semble-t-il, une exception majeure à cette possible nouvelle réalité : la TTC. Le lundi, j’ai traversé la ville en trois modes de transport en commun aux heures de pointe, une fois le matin et une fois le soir (tramway, métro et autobus), et chaque fois que je montais dans un véhicule, j’observais que la majorité des passagers (environ 75 pour cent) portaient des masques. La chose étrange à ce sujet était que lorsque j’ai quitté ces véhicules et que je suis entré dans divers magasins et espaces intérieurs – le centre commercial inclus – c’était comme vivre une distorsion temporelle pré-pandémique. Peu de gens autour de moi portaient des masques.

On pourrait en conclure que les usagers du transport en commun ne sont pas les mêmes qui magasinent en magasin la semaine, mais qu’en est-il de ceux qui travaillent en magasin et qui prennent le transport en commun pour s’y rendre? Je n’en ai pas vu beaucoup masqués non plus.

« J’ai suivi tout ce que les médecins et les experts ont dit. Je suis donc convaincu que lorsqu’ils ont retiré les masques, c’était parce qu’ils se sentaient à l’aise », m’a dit lundi le caissier Agustin Diaz derrière le comptoir d’un magasin d’objets de collection du Centre Eaton. Diaz ne porte généralement plus de masque au travail, même s’il travaille sans doute dans l’un des bâtiments les plus fréquentés de la ville. Il porte cependant toujours son masque dans les transports en commun. « Si je vais dans le métro ou le tramway, je le ferai, et c’est plus parce que je ne me sens pas à l’aise avec beaucoup de gens. » (Il admet que lorsque le magasin est très occupé les après-midi de week-end, il remettra un masque.)

Pendant ce temps, le collègue masqué de Diaz, Sean Hedge, qui se tenait à ses côtés derrière le comptoir, continue de se couvrir le visage au travail et ailleurs.

« Je suis à ce stade juste plus à l’aise avec un masque », a-t-il déclaré. « Je vis avec ma maman. Elle est dans la soixantaine, je ne veux pas lui faire comprendre ça. Elle travaille avec le public et souvent avec des personnes âgées. C’est une mesure de précaution et de confort pour moi.

En somme, ce sont deux gars avec des évaluations de risques personnels très différentes et pourtant ils continuent tous les deux de se masquer dans les transports en commun : ce qui semble être le dernier bastion du masquage de masse à Toronto.

Steve Joordens, professeur de psychologie à l’Université de Toronto à Scarborough, estime qu’en l’absence de mandats et de mises à jour régulières de la santé publique, nous sommes dans la phase «d’analyse des risques personnels» de la pandémie. « Nous n’avons pas de très bonnes données », pour effectuer de telles analyses, a-t-il dit, « et nous volons en quelque sorte par le siège de notre pantalon. »

En ce qui concerne le métro comme l’un des derniers endroits où les Torontois se masqueront en masse, Joordens a déclaré qu’il y avait plusieurs raisons potentielles à cela. Premièrement : nous pensons que le transport en commun est « sale » (même si la qualité de l’air n’est pas bien pire que dans de nombreux restaurants de la ville avec une mauvaise ventilation). Et deux : nous en avons tellement assez des restrictions de l’ère COVID qu’une situation « doit être assez extrême maintenant pour que les lobes frontaux gagnent » (la partie de notre cerveau responsable de la pensée rationnelle).

Joordens donne un exemple de ce phénomène tiré de sa propre vie. Il était récemment à Ottawa pour une conférence où il a observé des participants en train de manger ensemble sans masque dans une salle bondée, puis de prendre l’ascenseur avec leur masque – comme si un virus aéroporté infectait les gens lorsqu’ils voyageaient à proximité, mais pas lorsqu’ils ‘re manger dans des quartiers proches.

« Les humains sont horribles à faire des analyses logiques », a-t-il déclaré.

Et pourtant, il y a une sorte de logique dans nos habitudes décisionnelles illogiques. Ce n’est peut-être pas le genre de logique qui empêche l’infection, mais à tout le moins, cela nous empêche peut-être de nous sentir mal à ce sujet.

Il semble que ces dernières semaines, nous ayons officiellement quitté l’étape d’essayer d’éviter COVID-19 (ce qui, compte tenu d’Omicron, semble tout à fait futile). Et nous sommes entrés dans la phase d’essayer d’éviter d’attraper le COVID-19 en faisant des activités qui ne sont pas agréables. En d’autres termes, si vous l’obtenez, vous voulez pouvoir dire (si vous pouvez même parler) « eh bien, cela en valait la peine ».

Concert : ça vaut le coup. Match de hockey : ça vaut le coup. Être à l’aise physiquement au travail toute la journée derrière un comptoir : ça vaut le coup. Monter la fusée ? Définitivement pas.

