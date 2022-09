Les initiatives de location avec option d’achat peuvent ouvrir la voie à l’accession à la propriété pour certains Canadiens, mais les experts préviennent que ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde.

Les programmes de location-achat diffèrent de votre situation locative moyenne en permettant aux locataires de constituer une participation dans une propriété en sachant que le locataire achètera la propriété à la fin d’une durée déterminée, a déclaré Jordann Kaye, porte-parole de Zolo.ca. Ce temps fixe peut durer entre un et cinq ans.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le 30 août un investissement de 200 millions de dollars dans un programme de location-achat sur cinq ans dans le cadre du Fonds d’innovation pour le logement abordable, administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

L’argent, qui sera utilisé pour aider les fournisseurs de logements à créer des modèles de location avec option d’achat, fait partie d’un investissement plus important de 2 milliards de dollars pour créer jusqu’à 17 000 logements au Canada.

Certaines entreprises, dont Requity Homes, Clover Properties et Home Visions Canada offrent déjà leur propre version de programmes de location-achat partout au Canada.

Les programmes de location-achat peuvent également exiger un acompte, un peu comme l’achat normal d’une maison. Requity Homes, par exemple, exige de 2 à 10 % du prix initial de la maison pour démarrer le programme, a déclaré la fondatrice et PDG de la société, Amy Ding.

“Généralement, notre objectif est que les clients économisent un minimum de 5 à 10 % sur une période de trois ans, notre durée typique de location avec option d’achat”, a-t-elle déclaré.

Pour les clients plus risqués qui peuvent avoir saisi une maison ou qui viennent de faire faillite, Requity Homes exige un dépôt plus important pour s’assurer qu’ils peuvent atteindre 20 % d’ici la fin de la troisième année et maximiser leurs chances de se qualifier pour un prêt hypothécaire.

Étant donné que le programme du gouvernement fédéral se concentre sur les nouveaux développements, Kaye a déclaré que les locataires peuvent s’attendre à un délai plus long pour tenir compte de la construction et pourraient devoir s’engager avant même que le bâtiment n’existe.

Les participants peuvent également être tenus de gérer l’entretien et la maintenance de la propriété, a-t-elle ajouté, ce qui peut coûter de l’argent, alors qu’ils sont encore au stade de la location, ils doivent donc s’assurer qu’ils sont préparés à cette responsabilité.

Jason Pereira, associé chez Woodgate Financial, compare la nouvelle initiative de location-achat du gouvernement fédéral à jeter des spaghettis contre le mur. Le gouvernement essaie toutes les solutions auxquelles il peut penser pour faire entrer plus rapidement les gens sur le marché du logement, a-t-il déclaré.

Pereira a déclaré que la nouvelle initiative rendra le logement plus accessible, mais ne le rendra probablement pas plus abordable compte tenu du coût de la propriété, y compris l’hypothèque, les taxes et l’entretien, par rapport aux niveaux de revenu.

Si quelqu’un est intéressé par un programme de location avec option d’achat parce qu’il aura besoin d’un peu plus de temps pour verser une mise de fonds mais qu’il souhaite emménager dans une maison le plus tôt possible, un programme comme celui-ci pourrait être utile, mais il dépendra de l’individu, a déclaré Pereira.

Pour ceux qui s’y intéressent parce qu’une mauvaise cote de crédit affecte leur capacité à obtenir un prêt hypothécaire, il est peu probable que l’obtention d’une maison les aide à respecter leur solvabilité, a déclaré Pereira.

“La réalité, c’est que tout le monde se rend pauvre dans une maison dans l’espoir que la maison va les rendre riches”, a déclaré Pereira.

« Est-ce que (la location avec option d’achat) est une panacée universelle à ce qui nous fait mal ? Absolument pas.”

—Leah Golob, La Presse canadienne

Maisons familialesImmobilier