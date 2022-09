La location augmente deux fois plus vite que l’accession à la propriété, révèle un recensement

Le nombre de ménages qui louent leur logement a augmenté deux fois plus vite que le nombre de ceux qui en sont propriétaires, ont révélé les données du recensement.

Statistique Canada a révélé mercredi que le nombre de ménages locataires avait augmenté de plus de 21 % entre 2011 et 2021. En revanche, le nombre de ménages propriétaires n’a augmenté que de 8 % au cours de la même période.

Bien que l’écart se rétrécisse, les propriétaires sont toujours plus nombreux que ceux qui louent par une marge significative. Plus de 10 millions de ménages étaient propriétaires de leur maison l’an dernier, soit environ deux fois plus que les cinq millions de locataires.

Dans l’ensemble, les Canadiens étaient moins susceptibles d’être propriétaires de leur propre maison qu’ils ne l’étaient en 2011.

L’abandon de l’accession à la propriété est particulièrement prononcé parmi la génération qui est généralement la plus susceptible de vouloir acheter : les jeunes adultes.

En 2011, environ 44 % des personnes âgées de 25 à 29 ans étaient propriétaires de leur logement. En 2021, ce pourcentage était tombé à 36,5 %.

La baisse pour les personnes du groupe d’âge suivant était presque aussi prononcée : de 59,2 % pour les personnes âgées de 30 à 34 ans, à 52,3 %.

Dans l’ensemble, il y avait un net écart démographique entre les propriétaires et les locataires. Les baby-boomers – que l’agence de données définit comme toute personne âgée de 56 à 75 ans en 2021 – représentaient 41,3% de tous les propriétaires au Canada.

Pendant ce temps, la génération Y – entre 25 et 40 ans en 2021 – représentait 32,6 % de tous les locataires.

Bien que la propriété et la location aient un coût, ceux qui sont propriétaires de leur maison ont probablement bénéficié d’une augmentation significative de la valeur de leur investissement au cours de la dernière décennie. Ce n’est pas le cas pour quiconque loue.

Pire encore pour les locataires, le coût moyen de garder un toit au-dessus de leur tête a augmenté plus que ce que les propriétaires ont connu. Le coût moyen du logement chez les locataires a augmenté de 17,6 % au cours des cinq dernières années, passant de 910 $ par mois en moyenne en 2016 à 1 070 $ en 2021.

C’est environ deux fois plus que l’augmentation de 9,7 % supportée par les propriétaires, dont le coût mensuel moyen est passé de 1 130 $ en 2016 à 1 240 $ l’an dernier.