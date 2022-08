La localisation de la star du hockey russe clarifiée après les craintes de réintégration aux États-Unis

La star du Wild du Minnesota, Kirill Kaprizov, aurait rencontré des obstacles pour rentrer aux États-Unis

Les fans de l’équipe de la LNH, le Wild du Minnesota, poussent un soupir de soulagement aujourd’hui au milieu des nouvelles que l’ailier vedette Kirill Kaprizov est de retour aux États-Unis, à la suite d’informations selon lesquelles il avait déjà été recherché par les autorités russes pour s’être soustrait aux exigences du service militaire, et qu’il avait été s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis à deux reprises récemment.

Il a été rapporté le mois dernier que Kaprizov aurait obtenu une fausse carte d’identité de service militaire et qu’il avait quitté la Russie pour Dubaï, mais qu’il s’était vu refuser l’entrée aux États-Unis à partir de là parce qu’il ne possédait pas le bon type de visa pour son entrée.

Cela est survenu après que de nombreux joueurs russes et européens ont été autorisés à jouer dans la LNH sans visa pendant la pandémie de Covid-19 en raison de retards dans l’obtention des bons documents. Mais avec ces règles désormais annulées, on pense que plusieurs joueurs ont eu du mal à obtenir la documentation correcte.

Kaprizov se serait également vu refuser l’entrée par les agents de l’immigration américains une deuxième fois, cette fois alors qu’il tentait de s’envoler d’une île des Caraïbes.

Cependant, les rapports liés aux exigences militaires de Kaprizov ont été contrés le mois dernier par son père, Oleg Kaprizov, qui a déclaré que le statut d’étudiant de son fils lui avait accordé un sursis – bien que d’autres rapports suggèrent que cette exemption a expiré le 30 juin.

Mais selon l’initié du hockey sur glace Michael Russo de The Athletic, Kaprizov a été admis aux États-Unis – et il a ajouté que les informations selon lesquelles le joueur avait obtenu une carte de service militaire frauduleuse étaient fausses.

Russo a écrit que Kaprizov avait quitté la Russie via la Turquie la semaine dernière pour New York, et qu’il devrait arriver au Minnesota mardi.

On ne sait toujours pas si l’entrée de Kaprizov était due à l’obtention par le Wild d’un visa de travail pour lui, ou s’il a pu obtenir un autre report de ses fonctions militaires.

Le propriétaire du Wild du Minnesota, Craig Leipold, et le directeur général de l’équipe, Bill Guerin, avaient précédemment exprimé leur inquiétude face à la situation de Kaprizov.

Kaprizov a connu un énorme succès depuis qu’il a atterri au Minnesota. La saison dernière, il a marqué 47 buts et 61 passes décisives – un record de franchise – et a été récompensé par un contrat exceptionnel de 45 millions de dollars sur cinq ans.

