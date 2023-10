La LNH a suspendu l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto pour 41 matchs jeudi, faisant de l’Américain de 22 ans le premier joueur de hockey des temps modernes banni pour paris sportifs.

La ligue a déclaré que l’interdiction de mi-saison concernait « les activités liées aux paris sportifs » et que son enquête n’avait trouvé aucune preuve que Pinto avait parié sur des matchs de la LNH. Il n’a pas divulgué d’autres détails, notamment ce qu’a fait Pinto ou comment il a été arrêté.

«Je tiens à m’excuser auprès de la Ligue nationale de hockey, des Sénateurs d’Ottawa, de mes coéquipiers, des partisans et de la ville d’Ottawa et, plus important encore, de ma famille», a déclaré Pinto dans un communiqué publié par l’équipe. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes et j’ai hâte de retourner sur la glace avec mon équipe. »

Pinto ne fait pas appel de la suspension, dans le cadre d’une entente entre la ligue, le joueur et l’Association des joueurs de la LNH pour résoudre la situation. La ligue a déclaré qu’elle considérait l’affaire close, sauf nouvelle information dans l’affaire.

L’entraîneur DJ Smith a déclaré aux journalistes lors de l’entraînement matinal de l’équipe à New York que les Sénateurs aideraient Pinto et l’accueilleraient à bras ouverts lorsqu’il serait admissible à revenir.

Ce serait le milieu de cette saison, une fois que Pinto aurait signé un contrat. Il est actuellement agent libre restreint non signé et a été le dernier joueur de cette catégorie sans accord, ce que cette suspension commence à expliquer.

« Shane est un membre apprécié de notre club de hockey ; un jeune homme engageant et intelligent qui a pris de mauvaises décisions qui ont entraîné une suspension de la Ligue nationale de hockey », ont déclaré les Sénateurs dans un communiqué. « Nous savons qu’il a des remords pour ses erreurs. Les Sénateurs d’Ottawa soutiennent pleinement les règles de la LNH en matière de jeu. Bien qu’elle soit attristée d’apprendre ce problème, l’ensemble de l’organisation reste engagé envers Shane et travaillera ensemble pour faire ce qui est nécessaire pour l’aider à lui fournir le soutien lui permettant de résoudre ses problèmes et de devenir un contributeur important à notre communauté.

Pinto est le dernier athlète professionnel suspendu depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé la légalisation des paris sportifs en 2018. Au moins 10 joueurs de la NFL ont récemment été bannis pour le jeu, notamment le receveur Calvin Ridley qui a raté toute la saison 2022 pour parier sur les matchs de championnat. La NBA et la Major League Baseball n’ont annoncé aucune sanction récente pour les jeux d’argent, bien que le sujet soit une préoccupation croissante. dans les sports universitaires.

Selon les estimations de l’industrie, Les Américains ont parié plus de 220 milliards de dollars sur le sport au cours des cinq premières années depuis la décision de la Cour suprême.

La convention collective de la LNH et de l’AJLNH stipule que « il est interdit de parier sur tout match de la LNH ». Les équipes de la LNH peuvent aller jusqu’à interdire aux employés des opérations de hockey ou du côté commercial de rejoindre même des ligues fantastiques pour de l’argent.

Les Sénateurs sont devenus en 2021 la première équipe à ajouter une entité liée au jeu en tant que sponsor de casque avec Bet99. Leurs casques domicile portent désormais le logo de Betway, une société internationale de jeux de hasard.

Il y a deux ans, la ligue a enquêté sur Evander Kane pour jeu après que son ex-épouse ait affirmé il a parié sur les matchs de la LNH, y compris contre sa propre équipe. Kane a nié ces allégations ainsi qu’une enquête menée par la sécurité de la LNH et la société Patterson Belknap Webb & Tyler. n’a trouvé aucune preuve sur laquelle Kane avait parié ou essayé de lancer tous les jeux.

Avant Pinto, les derniers joueurs de la LNH à avoir été suspendus pour jeu étaient Billy Taylor, Don Gallinger et Babe Pratt dans les années 1940.