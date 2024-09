La LNH surveille les avantages fiscaux des équipes, mais « il n’existe pas de solution simple »

LAS VEGAS — Quatre des cinq dernières équipes championnes de la Coupe Stanley provenaient d’États qui ne perçoivent pas d’impôt sur le revenu — et sept des dix derniers finalistes.

Ces séries de contrats, signés par les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas, ont naturellement suscité un débat sur la question de savoir si les équipes impliquées ont un avantage injuste en signant des joueurs à des tarifs inférieurs à ceux du marché.

Dans de nombreux cas, les joueurs signant dans ces États (la Floride, le Tennessee, le Texas, le Nevada et Washington font partie des États qui ne déduisent pas d’impôt sur le revenu au-delà des impôts fédéraux) perdraient des millions de dollars sur la durée de leur contrat s’ils jouaient au nord de la frontière ou dans des États à impôt sur le revenu élevé comme la Californie, New York, le New Jersey et le Minnesota.

La LNH garde un oeil sur la situation.

Dans un récent sondage réalisé auprès des fans par L’Athlétique84,6 % des 14 066 personnes interrogées estiment que les équipes des États où l’impôt sur le revenu n’est pas appliqué bénéficient d’un avantage. Parmi elles, 42,8 % estiment que des changements doivent être apportés pour égaliser les chances, 41,5 % estiment que cet avantage n’est pas suffisamment important pour justifier des changements complexes et 14,7 % estiment que le problème est exagéré.

ALLER PLUS LOIN Résultats du sondage auprès des fans de la LNH : débat sur l’expansion, changements de règles LTIR et plus encore

« C’est un problème qui revient de temps à autre dans notre salle au niveau du conseil d’administration et des directeurs généraux », a déclaré le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, le mois dernier lors de la tournée médiatique des joueurs européens de la LNH à Prague. « Il n’y a pas de solution facile. Ce n’est pas comme si nous pouvions simplement choisir dans la colonne A et régler le problème du jour au lendemain. Les joueurs décident où ils veulent jouer pour diverses raisons. Leurs résultats financiers en font partie, mais la qualité de vie et les communautés dans lesquelles ils vivent sont probablement plus importantes. »

Daly a fait écho à ce sentiment mardi lors de la tournée médiatique des joueurs nord-américains de la LNH à Las Vegas. Il a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si ce problème devait être réglé, mais qu’il avait discuté du sujet avec l’Association des joueurs de la LNH et que le sentiment commun était que l’uniformisation des règles du jeu serait trop compliquée.

Par exemple, même si la ligue ajustait systématiquement le plafond salarial des équipes dans les États où l’impôt sur le revenu n’est pas appliqué, que se passerait-il si un joueur était échangé ou envoyé dans les ligues mineures ? De plus, si l’on considérait qu’un joueur était prêt à signer un contrat « à prix réduit » à un prix inférieur à celui qu’il aurait pu obtenir ailleurs, dans quelle mesure serait-il difficile de déterminer le montant de la réduction qu’il a acceptée ?

Pour l’instant, la NHLPA ne voit pas cela comme un problème majeur. Le directeur exécutif Marty Walsh a rencontré les deux douzaines de joueurs qui ont participé à la tournée médiatique à Prague et leur a expliqué que ce serait un problème compliqué à régler. De plus, ils ne voient pas ce problème comme un sujet de débat dans d’autres ligues.

Comme l’a dit Daly, « ce n’est pas nouveau. Tout cela existe depuis toujours. »

Mais certains joueurs voient la nécessité d’agir.

« Ils doivent trouver une façon de s’arranger, honnêtement », a déclaré l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto mardi. « Si vous regardez tous ces joueurs autonomes, vous ne pouvez pas les blâmer d’aller au sud. C’est comme ça, et c’est mieux pour leur famille, leurs impôts et leur style de vie. Mais je pense qu’ils doivent trouver une façon, surtout pour les équipes canadiennes. Ils doivent payer trop cher les joueurs pour venir au Canada à chaque fois, et ça perturbe le plafond salarial. Je pense qu’ils doivent trouver une façon d’essayer d’équilibrer les choses. »

« Je sais que ce n’est pas facile parce que c’est comme ça depuis toujours, mais je pense que ce serait bien d’avoir des conditions de jeu équitables. »

Pour être juste, peu de gens se plaignaient de l’absence d’impôts sur le revenu en Floride lorsque le Lightning de Tampa Bay était un paillasson dans les années 1990. Peu de gens ont soulevé ce point lorsque les Panthers de la Floride n’ont pas participé aux séries éliminatoires de 2000 à 2011 et n’ont pas dépassé le premier tour de 1996 à 2022.

« Je pense que chaque endroit a ses avantages, que ce soit (le style de vie), et les impôts en font certainement partie », a déclaré la star des Predators de Nashville, Filip Forsberg, dont l’équipe sans impôt sur le revenu de l’État a connu un été exceptionnel en signant Juuse Saros pour une prolongation de huit ans et Steven Stamkos, Jonathan Marchessault et Brady Skjei pour des contrats totalisant plus de 166 millions de dollars. « En fin de compte, cela fait une grande différence sur notre salaire. C’est un point juste. Je ne suis pas en désaccord avec ça. »

« Ce n’est pas de mon ressort de décider si c’est bien ou mal. »

Le défenseur MacKenzie Weegar a signé un contrat de huit ans d’une valeur de 50 millions de dollars avec les Flames de Calgary en 2022. Il a auparavant joué en Floride, acquis avec Jonathan Huberdeau dans le blockbuster de Matthew Tkachuk.

L’Alberta a un taux d’imposition sur le revenu relativement faible parmi les provinces canadiennes. Pourtant, selon les sites Web Turbo Tax et Smart Asset, Weegar gagnerait environ 950 000 $ de plus sur son contrat actuel de 6,25 millions $ par an s’il était payé en Floride.

Cela ne le dérange pas. Mais il pense qu’il serait bien que la ligue et le syndicat des joueurs puissent trouver un mécanisme pour équilibrer les choses dans la prochaine convention collective.

« On a vraiment l’impression que cela pourrait attirer d’autres joueurs vers ces équipes du sud », a déclaré Weegar mercredi. « Il pourrait donc y avoir quelque chose dans la prochaine convention collective pour régler quelque chose. Mais au final, les équipes de Tampa, de Floride, de Nashville, gagnent. C’est ce qui attire vraiment les gens. Si nous commençons à gagner contre les New Yorks et Calgary, personne ne se souciera vraiment des impôts. »

« Les contrats sont déjà assez importants. On ne se rend pas vraiment compte des impôts. On vit toujours assez confortablement. Je dirais donc qu’il faut commencer à gagner, on va attirer des joueurs et des agents libres qui veulent jouer là-bas. »

Tout comme Stamkos et Marchessault qui ont quitté respectivement Tampa Bay et Las Vegas pour Nashville, le défenseur Brandon Montour est passé d’un État sans impôt sur le revenu à un État sans impôt sur le revenu. Un jour après avoir célébré sa victoire de la Coupe Stanley lors d’un défilé sur l’A1A à Ft. Lauderdale, Montour a signé un contrat de sept ans d’une valeur de 50 millions de dollars avec le Kraken de Seattle.

Il a déclaré que les impôts n’étaient pas la raison prédominante de sa décision.

« On ne peut pas dire que l’argent n’est pas un facteur », a déclaré Montour mercredi. « Mais pour moi, ce n’était pas ce que nous recherchions. Nous avons également envisagé des endroits où les impôts étaient les plus élevés. J’ai joué en Californie. J’ai joué à New York. Évidemment, les salaires semblent un peu plus intéressants quand on est en Floride et à Seattle. Mais ce n’était pas un élément sur lequel nous nous concentrions. »

« Nous essayions de trouver quelque chose qui corresponde à notre style de vie et à notre famille pour y établir un endroit et y vivre. »

Montour a essayé de comprendre comment la ligue et le syndicat pourraient faire face à la situation.

« Que faites-vous, comme prendre un pourcentage sur le plafond salarial ? », a-t-il demandé. « Par exemple, si la Floride signait quelqu’un qui valait 10 millions de dollars, ils prendraient un pourcentage ou 2 pour cent sur le plafond salarial ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas vraiment ce qu’ils pourraient faire. »

Montour a déclaré que chaque joueur a des raisons différentes de signer dans différents endroits, et qu’il existe de nombreuses régions à forte fiscalité qui sont attrayantes. Il pense que ce n’est qu’un débat parce que ces équipes sont dans un cycle de victoires.

« Il y a tout simplement trop de variables à contrôler », a déclaré Daly, « notamment le fait que certains marchés sont très prisés par les joueurs qui ont les taux d’imposition les plus élevés au monde. Pourtant, il existe d’autres opportunités, d’autres facteurs, qui rendent ces marchés attractifs pour les joueurs.

« Je pense donc qu’il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans l’équation de l’endroit où un joueur veut jouer, de ce qu’il est prêt à faire pour y jouer. Et cela dépend en grande partie de la cohésion de l’équipe, de la façon dont les équipes sont construites et de la façon dont le joueur se voit s’intégrer dans l’équipe en fonction de ses besoins. Donc, pour tenir compte de toutes ces variables, je pense que ce sera un exercice très difficile.

« Cela dit, il y a évidemment des rumeurs, notamment dans les médias canadiens, selon lesquelles les franchises canadiennes sont désavantagées. Nous prenons ces rumeurs au sérieux et nous cherchons toujours des moyens d’améliorer le système. Je n’ai tout simplement pas de réponse évidente à cette question. »

On a demandé à Daly s’il pouvait imaginer un scénario dans lequel les équipes de Floride, Vegas, Nashville, Dallas ou Seattle auraient un plafond salarial inférieur à celui des autres équipes. Il a déclaré : « Je ne pense pas que nous pourrions avoir un plafond salarial différent pour différentes équipes, même si c’est le cas à certains égards en ce qui concerne le fonctionnement du CBA et les excédents de bonus, etc. Je suppose donc qu’il existe peut-être une formule à laquelle on pourrait penser de cette façon. »

« J’ai d’autres idées que je mets en avant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait les partager, Daly a ri : « Non. »

« Il existe des moyens bruts de faire des ajustements pour tenir compte de cela », a déclaré Daly. « Je ne pense pas que ce soit le cas pour essayer de faire passer quelque chose en force, en particulier sans y avoir vraiment réfléchi de manière approfondie et sans l’avoir examiné par tous les canaux possibles. Je pense que parfois, lorsque vous vous précipitez pour faire quelque chose en vous basant sur des rumeurs, vous vous retrouvez dans une situation délicate et les conséquences imprévues se font sentir. »

« Nous allons continuer à surveiller la situation. Si nous pouvons l’améliorer, nous le ferons. Je veux dire, je pourrais me tromper sur ce point. Si les dix prochaines années sont similaires aux cinq dernières, alors c’est peut-être un problème qu’il faut régler. Mais à ce stade, sur la base de quelques étés, je ne suis pas vraiment prêt à y arriver. »

Cela convient à Radko Gudas.

Le défenseur des Ducks d’Anaheim paie 13 pour cent d’impôts sur le revenu en Californie, contre 0 pour cent lorsqu’il jouait avec les Panthers. Pourtant, Gudas a déclaré succinctement : « Je ne pense pas que la LNH devrait se retrouver dans une situation difficile en matière d’impôts. »

(Photo de Matthew Tkachuk lors du rassemblement des Panthers de la Floride pour la Coupe Stanley : Rich Storry / Getty Images)