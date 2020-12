Le temps presse pour que les LNH espèrent commencer la saison le 1er janvier, la ligue et l’Association des joueurs de la LNH concentrant désormais leurs discussions sur le match d’ouverture à la mi-janvier, a déclaré vendredi une personne familière avec les discussions à l’Associated Press. .

Une date de début à la mi-janvier est devenue plus réaliste compte tenu du nombre de problèmes à résoudre avant que les joueurs puissent se rendre dans leurs villes d’origine, selon la personne qui s’est entretenue avec l’AP sous couvert d’anonymat car les discussions sont privées.

Les deux parties doivent encore s’entendre sur un calendrier, le plan de travail actuel comprenant entre 52 et 56 matchs de saison régulière. Il y a également un tampon qui sera traité dans le calendrier au cas où les jeux seraient retardés en raison du coronavirus pandémie, a déclaré la personne.

Sans entrer dans les détails, le sous-commissaire Bill Daly de la LNH a déclaré à l’AP que plusieurs concepts similaires sont discutés lorsqu’on l’interroge sur le calendrier de 52 ou 56 matchs et le début de mi-janvier.

Un remaniement ponctuel des divisions doit également être abordé, avec la probabilité qu’il y ait une division de sept équipes pour tout le Canada en raison des restrictions de voyage transfrontalier, ainsi qu’une mise à jour COVID-19[feminine protocole pour les joueurs et les équipes.

À la mi-janvier, les joueurs doivent se présenter après Noël, suivi d’un camp d’entraînement et d’une pré-saison raccourcis. La saison régulière durera vraisemblablement jusqu’au début mai au plus tard, l’objectif de la finale de la Coupe Stanley se terminant à la fin juin ou au début juillet.

Ce serait similaire à la saison 2013, qui a débuté à la mi-janvier et avait un calendrier de 48 matchs en raison du lock-out de la LNH. Les équipes ont également joué un calendrier plus concis, avec 48 matchs en un peu moins de 100 jours. Dans une saison normale, les équipes jouent 82 matchs sur environ 185 jours dans un calendrier avec des pauses pour Noël, le All-Star Game et une semaine de congé.

Le début de la saison 2020-2021 a été jugé flexible compte tenu des incertitudes entourant la pandémie. La ligue a initialement envisagé de commencer la saison fin novembre ou début décembre, avant de revenir au 1er janvier.

Le commissaire Gary Bettman a souligné la probabilité que la date soit changée lors d’une table ronde du Sports Business Journal cette semaine en l’appelant un travail en cours.

Les discussions sur le début de la saison sont en cours et n’ont aucun lien avec les récentes préoccupations économiques de la LNH.

Environ cinq mois après le renouvellement de la convention collective, la ligue a proposé de modifier l’accord pour compenser les pertes attendues affectant la répartition 50-50 des gains entre les propriétaires et les joueurs.

L’ABC appelle actuellement les joueurs à reporter 10% de leur salaire pour la saison à venir et fixe une limite au montant d’argent qui restera sous séquestre pendant la durée de l’accord.

Le mois dernier, la ligue a augmenté la capacité de permettre aux joueurs d’augmenter le report de salaire à 20% ou 26% et d’augmenter les limites d’entiercement.

Bien que Bettman ait déclaré que la ligue n’essayait pas de renégocier l’ABC, les joueurs et plusieurs agents ont accusé la LNH de renoncer à ce qui avait été convenu en juillet. L’agent Allan Walsh a publié une série de tweets cette semaine disant que la LNH aurait dû prévoir la possibilité que la pandémie durerait jusqu’en 2021 et l’impact économique de la perte de revenus de billets.

Ils ont un accord, a écrit Walsh. L’essentiel est que certains propriétaires n’aiment pas l’accord et veulent de meilleures conditions.

L'écrivain d'AP Hockey Stephen Whyno a contribué à ce rapport.

