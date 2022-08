La LNH remporte les deux remises de prix, repêchage à Nashville en juin 2023

La LNH tiendra ses prix et son repêchage à Music City en juin 2023, la première fois que la ligue organise les deux dans la même ville depuis 2006.

“Nous sommes ravis d’organiser deux de nos événements phares – les prix de la LNH 2023 et le repêchage de la LNH 2023 – à Nashville, une ville spéciale qui sait certainement comment organiser une grande fête”, a déclaré le commissaire de la LNH Gary Bettman dans un communiqué jeudi.

Cela marquera le 20e anniversaire de la première fois que Nashville a accueilli le repêchage de la LNH. Nashville et les Predators ont également accueilli le week-end des étoiles de la LNH 2016, la finale de la coupe Stanley 2017 et un match extérieur en février au stade Nissan.

“La ville, l’organisation des Predators et la communauté de la musique country ont submergé la LNH avec leur accueil et leur soutien chaque fois que Nashville a accueilli un événement de la ligue”, a déclaré Bettman. « Nous avons hâte de revenir en juin prochain pour célébrer les vedettes de notre jeu et présenter la prochaine génération de joueurs de la LNH. »

Vancouver a accueilli les deux événements en 2006. Les prix de la LNH 2023 auront lieu le 26 juin pour la première fois à Nashville. La LNH remettra ses récompenses de saison régulière ce soir-là, puis organisera le repêchage au Bridgestone Arena les 28 et 29 juin organisé par les Predators.

“Cela fait plus de 15 ans que ces deux événements n’ont pas eu lieu dans la même ville la même année”, a déclaré Sean Henry, président et chef de la direction des Predators. «En juin prochain, nous dessinons cette semaine avec SMASHVILLE comme centre du monde du hockey. Il permettra aux amateurs de hockey du monde entier de célébrer le meilleur de notre jeu et d’accueillir ses futures vedettes ici, au cœur de Music City.

-The Associated Press

LNH