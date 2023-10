La LNH interdit aux joueurs d’utiliser le Pride Tape après avoir précédemment interdit les maillots d’échauffement thématiques

La LNH a envoyé une note aux équipes la semaine dernière clarifiant ce que les joueurs peuvent et ne peuvent pas faire dans le cadre des célébrations thématiques cette saison, y compris l’interdiction d’utiliser du ruban adhésif de couleur arc-en-ciel pour les soirées de la fierté qui sont devenues un sujet brûlant au hockey. .

Les directives mises à jour réaffirment que les uniformes et l’équipement des joueurs sur la glace pour l’échauffement et les entraînements officiels de l’équipe ne peuvent pas être modifiés pour refléter les soirées thématiques, notamment les célébrations de la fierté, du hockey contre le cancer ou des célébrations de reconnaissance militaire. Les joueurs peuvent volontairement participer à des célébrations thématiques hors glace.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a confirmé mardi à l’Associated Press, quelques heures avant le début de la saison avec trois matchs, que la ligue avait envoyé la note mise à jour, rapportée pour la première fois par ESPN.

Le You Can Play Project, une organisation qui milite pour la participation des LGBTQ+ aux sports et qui s’associe à la LNH au cours de la dernière décennie, a déchiré la ligue en déclarant : « Si le hockey est pour tout le monde, ce n’est pas la voie à suivre. »

« Il est désormais clair que la LNH recule par rapport à son engagement de longue date en faveur de l’inclusion et continue de démanteler tous ses travaux de pointe sur l’appartenance 2SLGBTQ+ », a déclaré le projet YCP dans un communiqué. « Nous sommes maintenant à un point où tous les progrès réalisés et les relations établies avec notre communauté sont menacés.

« Prendre des décisions visant à éradiquer notre visibilité au hockey – en éliminant des symboles comme les maillots et maintenant le Pride Tape – freine immédiatement l’impact de l’arrivée de fans et de joueurs plus diversifiés dans ce sport. »

Merci pour toute la gentillesse et le soutien du monde entier au cours des dernières 24 heures. pic.twitter.com/ArtXrPiLZa —@PrideTape

« L’équipe Pride Tape est extrêmement déçue par la décision de la LNH d’éliminer Pride Tape de toutes les activités sur glace de la ligue », ont déclaré mardi les créateurs de Pride Tape dans un tweet.

« La ligue a utilisé ces derniers jours un langage qui interdirait la diffusion de toute proximité avec le hockey de la LNH. Nous espérons que la ligue — et les équipes — démontreront à nouveau leur engagement envers ce symbole important de la lutte contre l’homophobie. »

La LNH a décidé en juin de ne pas permettre aux équipes de porter des maillots thématiques pour l’échauffement après qu’une poignée de joueurs se soient retirés de ces situations lors de la soirée de la fierté la saison dernière. La ligue a déclaré que le fait que les joueurs se retiraient des soirées de la fierté constituait une distraction du travail que ses équipes effectuaient dans la communauté.

REGARDER | Les joueurs de la LNH cesseront de porter des maillots Pride :

Les joueurs de la LNH cesseront de porter des maillots Pride Vidéo en vedetteLa LNH met fin à la pratique selon laquelle les équipes portent des maillots spéciaux lors des soirées thématiques après qu’une poignée de joueurs ont refusé de porter des maillots de la Fierté, ce que le commissaire a qualifié de distraction.

« Vous savez quels sont nos objectifs, nos valeurs et nos intentions à travers la ligue, que ce soit au niveau de la ligue ou au niveau des clubs », a déclaré le commissaire Gary Bettman en février lors des festivités du week-end des étoiles. « Mais nous devons également respecter certains choix individuels, et certaines personnes sont plus à l’aise que d’autres de s’engager dans des causes. Et pour être diversifié et accueillant, il faut comprendre ces différences. »

Ivan Provorov, de Philadelphie, a été le premier joueur à décider de ne pas participer à l’échauffement lorsque les Flyers portaient des maillots aux couleurs de l’arc-en-ciel avant leur match de la soirée de la fierté en janvier, citant sa religion orthodoxe russe.

Six autres joueurs ont suivi pour diverses raisons – les Russes Ilya Lyubushkin, Denis Gurianov et Andrei Kuzmenko et les Canadiens James Reimer, Eric et Marc Staal – et des équipes individuelles, dont les Rangers de New York, le Wild du Minnesota et Chicago, ont décidé de ne laisser aucun joueur porter des vêtements. Maillots Pride en échauffement.

REGARDER | Une poignée de joueurs de la LNH s’opposent au port de maillots sur le thème de la Fierté :

Une poignée de joueurs de la LNH s’opposent au port de maillots sur le thème de la Fierté Vidéo en vedetteLes joueurs canadiens de la LNH, Mark et Eric Staal, sont les derniers à se joindre à une poignée d’autres personnes qui refusent de porter des maillots d’échauffement sur le thème de la Fierté pour soutenir la communauté LGBTQ. Cela a déclenché un débat sur l’inclusivité et la liberté personnelle dans le milieu pro-hockey.

Le défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly a déclaré aux journalistes à Toronto qu’il souhaiterait que les joueurs aient le droit d’en faire plus et de s’impliquer davantage.

« Je vais continuer à m’impliquer dans la communauté et à offrir mon soutien aux communautés et aux groupes qui le souhaitent. [and] j’en ai besoin », a déclaré Rielly.

Pendant ce temps, le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, et le défenseur Josh Morrissey ont tous deux déclaré qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion d’examiner les changements apportés à la ligue.

« Je sais que cette organisation prend grand soin d’être inclusive et d’organiser des soirées à thème », a déclaré Cheveldayoff aux journalistes à Winnipeg. « Je ne peux vraiment pas parler des détails des mémos. Je ne les ai pas encore vraiment.

« Je devrai évidemment être informé un peu plus à ce sujet. Mais je sais que l’engagement du point de vue de l’organisation est que nous ferons tout ce que nous pouvons. »

« Cela a toujours été quelque chose que j’ai essayé d’adopter, les différentes soirées thématiques et, évidemment, l’inclusivité autour du hockey », a déclaré Morrissey. « Essayez que tout le monde se sente à l’aise pour jouer, regarder ou faire partie de ce que je pense être le plus grand jeu au monde. Cela ne changera donc pas, je suppose, en tant qu’objectif personnel d’essayer de développer le jeu, indépendamment de ce que dit le mémo. »