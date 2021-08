La LNH examinera les allégations selon lesquelles l’attaquant des Sharks parie sur des matchs

La Ligue nationale de hockey a déclaré qu’elle examinerait les allégations selon lesquelles l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane aurait parié sur ses propres matchs et tenté de perdre des matchs à profit.

Les allégations provenaient d’une publication Instagram censée provenir de sa femme, Anna.

Dans les messages, Anna Kane a déclaré: «Comment la LNH laisse-t-elle un accro au jeu compulsif continuer à jouer alors qu’il lance manifestement des jeux pour gagner de l’argent? Hmm peut-être que quelqu’un a besoin d’aborder cela. Quelqu’un peut-il demander à Gary Bettman comment ils laissent un joueur jouer sur ses propres jeux ? Parier et gagner avec des bookmakers sur ses propres jeux ? »

La LNH a déclaré dans un communiqué : « La Ligue a été informée ce soir d’un article sur les réseaux sociaux alléguant que le joueur des Sharks de San Jose Evander Kane pariait sur des matchs de la LNH. L’intégrité de notre jeu est primordiale et la Ligue prend ces allégations très au sérieux. Nous avons l’intention de mener une enquête complète et nous n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Les Sharks ont déclaré avoir été en contact avec la ligue au sujet de Kane.

En janvier, Kane a déposé le bilan du chapitre 7, affirmant qu’il avait une dette de 27 millions de dollars et qu’il faisait face à six poursuites, actions en justice et procédures administratives avec des agences de prêt. Dans la requête en faillite, il a déclaré que Kane avait perdu 1,5 million de dollars au jeu au cours de la dernière année.

Kane, 29 ans, a passé les quatre dernières saisons avec San Jose. En 212 matchs avec les Sharks, il totalise 87 buts et 79 passes. Il a mené la ligue en minutes de pénalité en 2018-19 et 2019-20.

Kane est au milieu d’un contrat de 49 millions de dollars sur sept ans qu’il a signé en 2018. Il a également joué pour les Jets de Winnipeg et les Sabres de Buffalo.