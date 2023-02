La LNH annonce Toronto comme ville hôte du match des étoiles 2024

Le Match des étoiles 2024 de la LNH aura lieu à Toronto, a annoncé samedi le commissaire Gary Bettman lors d’une conférence de presse. Voici ce que vous devez savoir :

Toronto accueillera l’événement annuel à la Scotiabank Arena pour la première fois depuis 2000.

La ville a accueilli le match huit fois et a été le site du tout premier All-Star Game de la ligue en 1947.

Ce sera la première fois qu’une ville canadienne accueillera depuis Ottawa en 2012.

Passé

Bettman a fait l’annonce de samedi sur place à partir du week-end des étoiles de la LNH 2023 dans le sud de la Floride. Les festivités de cette année se termineront samedi après-midi avec le coup d’envoi du tournoi All-Star Game à 15 h HE. La compétition All-Star Skills 2023 de la LNH a eu lieu vendredi au FLA Live Arena, avec Brock Nelson des Islanders (défi de précision) et Elias Pettersson des Canucks (tir le plus dur) parmi les gagnants de la soirée.

(Photo: Claus Andersen / Getty Images)