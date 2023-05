La livre turque continue de baisser après la victoire électorale d’Erdogan

La livre turque a chuté à un nouveau plus bas historique mardi, prolongeant sa chute après la réélection du président sortant Recep Tayyip Erdogan.

La devise s’échangeait pour la dernière fois à 20 h 15 contre le billet vert vers 5 heures du matin mardi matin, heure locale, dépassant les plus bas de lundi. Plus tôt dans la séance, il s’était brièvement affaibli à 20,2 niveaux pour un dollar. La lire a perdu plus de 7% de sa valeur depuis le début de l’année.

« Si un grand mouvement d’affaiblissement de la livre et une éventuelle crise économique systémique doivent être évités, Erdogan doit agir rapidement et nommer quelqu’un comme Simsek comme point de contact économique », a déclaré Timothy Ash, stratège senior EM Sovereign de BlueBay Asset Management, par e-mail. .

Mehmet Simsek était l’ancien ministre des finances de la Turquie, connu pour ses politiques favorables au marché. Il est ensuite devenu vice-Premier ministre du pays de 2015 à 2018.