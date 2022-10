La livre tombe après le demi-tour de Liz Truss, alors que l’IFS dit que les changements “au coup par coup” ne suffiront pas

La tentative de Liz Truss de calmer les marchés en limogeant sa chancelière et en renonçant à l’impôt sur les sociétés semble avoir échoué alors que la livre a de nouveau chuté et que le coût des emprunts du gouvernement a augmenté après sa conférence de presse de vendredi.

Le commerce de la livre et des gilts – les obligations du gouvernement britannique – est devenu plus positif tôt vendredi après des informations selon lesquelles des parties du mini-budget de réduction d’impôts du gouvernement Truss seraient supprimées.

Mais les marchés n’ont pas bien réagi à l’apparition de sept minutes du Premier ministre au n ° 10, au cours de laquelle elle a annoncé qu’elle laisserait l’impôt sur les sociétés passer de 19p à 25p et remplaçait Kwasi Kwarteng par Jeremy Hunt.

Après la fermeture des marchés boursiers, la livre a chuté de 1,2 % et ne pouvait acheter que 1,12 dollar américain. La mise à jour de Mme Truss sur ses plans a également déclenché une autre hausse inquiétante des rendements des gilts – les coûts d’emprunt qui augmentent à mesure que les prix des obligations d’État chutent.

Le rendement des obligations d’État britanniques à 30 ans a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 4,8 %, ce qui représente une nouvelle augmentation du coût des emprunts d’État.

Paul Johnson, directeur du groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), a déclaré que les annonces «fragmentaires» – et le changement de chancelier – ne suffiraient pas à rassurer les marchés, affirmant que la crédibilité du gouvernement Truss avait été «perdue».

“Nous n’avons toujours aucune déclaration de politique économique, de politique budgétaire, ni aucune idée de la manière dont nous allons parvenir à la viabilité budgétaire”, a déclaré M. Johnson à BBC Radio 4. PM programme:

Le chef de l’IFS a ajouté: “Je pense que le problème est que la crédibilité a été perdue et ces annonces au coup par coup, des annonces au coup par coup de limogeage d’un chancelier ou de modification d’une taxe ici ou là, ne vont pas le couper.”

La pression sur les gilts était revenue mardi après que les commerçants aient été effrayés par le message ferme du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, selon lequel le programme d’achat d’obligations d’urgence de la banque centrale ne serait pas prolongé au-delà de vendredi.

Cependant, une augmentation des achats de gilts par la Banque vers la fin de cette semaine, ainsi que des rumeurs concernant des revirements majeurs de la politique gouvernementale, ont aidé les prix à se redresser.

Mais la réponse à l’intervention de Mme Truss vendredi après-midi suggère que les marchés croient toujours que d’autres changements et plus de clarté sont nécessaires de la part du n ° 10 et du Trésor.

Le Premier ministre et ses fonctionnaires auraient envisagé de revenir sur les projets d’achats sans TVA pour les visiteurs étrangers et de réduire les impôts sur les dividendes. Mais Mme Truss n’a annoncé qu’un demi-tour sur l’impôt sur les sociétés – d’une valeur de 18 milliards de livres sterling par an dans les coffres du Trésor.

M. Johnson a déclaré que le gouvernement serait désormais “désespéré” d’arriver à la déclaration budgétaire le 31 octobre. Le chef de l’IFS a souligné un “changement de ton” significatif de la part de Mme Truss sur la perspective de réductions importantes des dépenses à venir.

Signalant que d’importantes réductions en termes réels étaient en cours, Mme Truss a déclaré: “Nous contrôlerons la taille de l’État … Et les dépenses augmenteront moins rapidement que prévu auparavant.”

M. Johnson a répondu: «Mercredi, nous avons entendu le Premier ministre dire qu’il n’y avait pas de réduction des dépenses. Aujourd’hui, nous avons entendu le premier ministre dire qu’il dépensait moins vite que prévu. Eh bien, comme je l’ai dit, moins rapidement que prévu, cela ressemble un peu à des coupures pour moi.

Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation, a déclaré que la nature limitée du revirement fiscal signifiait que des réductions importantes des dépenses publiques seraient toujours nécessaires.

“Ainsi, plus de la moitié des réductions d’impôts sont toujours en cours. Qu’est-ce que ça veut dire? 20 à 40 milliards de livres sterling de réductions de dépenses restent à venir », a tweeté le chef du groupe de réflexion.

Au moment où le programme d’achat d’obligations d’urgence s’est terminé vendredi, la banque centrale n’avait dépensé que 19,3 milliards de livres sterling sur les 65 milliards de livres sterling qu’elle s’était engagée à soutenir le marché fin septembre – dépensant seulement 1,5 milliard de livres sterling le dernier jour.

Nick MacPherson, ancien haut fonctionnaire du Trésor, a déclaré que le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, était responsable d’un changement majeur de politique économique de la part du gouvernement Truss.

“Tout le mérite revient à Bailey de la Banque… dont l’échéance de vendredi a contraint le gouvernement à adopter une politique économique plus orthodoxe et ainsi rétablir l’ordre sur les marchés”, a-t-il tweeté.