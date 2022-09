La livre sterling tombe durement face au dollar après le mini-budget du gouvernement

La forte baisse de la valeur de la livre a exercé une pression sur le gouvernement britannique alors qu’il est aux prises avec une dette publique en hausse et une crise du coût de la vie, dans un contexte de détérioration de la confiance des investisseurs. Cela a également soulevé la possibilité que la banque centrale britannique intervienne sur les marchés des changes pour soutenir la livre.

LONDRES – La livre sterling a atteint lundi un plus bas historique face au dollar américain au milieu des inquiétudes du marché concernant les plans du nouveau gouvernement pour stimuler la croissance après avoir dévoilé son plus grand bouleversement du système fiscal en 50 ans.

Vendredi, le nouveau chancelier britannique de l’Échiquier, ou ministre des Finances, Kwasi Kwarteng a annoncé un ensemble de réductions d’impôts d’une valeur de 45 milliards de livres (48 milliards de dollars). Le taux maximum de 45% de l’impôt sur le revenu a été réduit, le plafond des bonus des banquiers sera supprimé et les taxes sur les achats de logements ont été réduites – des mesures qui aideront principalement les citoyens les plus aisés dans l’espoir qu’ils augmenteront leurs dépenses.

Le nouveau gouvernement britannique espère qu’en baissant les impôts et la réglementation, il pourra générer une croissance qui contribuera au financement des services publics et, à terme, au remboursement de la dette.

Truss a répondu dans l’interview en disant: «Le Royaume-Uni a l’un des niveaux d’endettement les plus bas du G-7. Mais nous avons l’un des niveaux d’imposition les plus élevés. À l’heure actuelle, nos taux d’imposition sont au plus haut depuis 70 ans. Et ce que je suis déterminé à faire en tant que Premier ministre, et ce que le chancelier est déterminé à faire, c’est de m’assurer que nous incitons les entreprises à investir. Et nous aidons aussi les gens ordinaires avec leurs impôts.