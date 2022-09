La livre sterling tombe à un tout nouveau creux – Kelowna Capital News

La livre sterling a chuté à un plus bas historique, suite à la promesse du chef du Trésor le 23 septembre de procéder aux plus importantes réductions d’impôts en 50 ans.

La livre est tombée à 1,0373 $ lundi (26 septembre), avant de rebondir légèrement à 1,0672 $ au moment de l’ouverture des premières négociations à Londres.

Il a perdu plus de cinq pour cent de sa valeur par rapport au dollar américain en seulement trois jours. La baisse intervient alors que le gouvernement a l’intention d’emprunter et de dépenser 60 milliards de dollars pour aider ceux qui ont du mal à payer des factures énergétiques élevées, causées par la guerre de la Russie avec l’Ukraine.

Les critiques ont qualifié cette décision d’imprudente, mais le chef du Trésor Kwasi Kwarteng et le Premier ministre Liz Truss ont déclaré que mettre plus d’argent dans les poches des Britanniques stimulerait la croissance économique. La banque centrale du pays a également récemment relevé les taux d’intérêt britanniques d’un demi-point de pourcentage.

Kwarteng a déclaré que le gouvernement révélerait des plans pour réduire la dette du Royaume-Uni dans les mois à venir.

