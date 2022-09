La livre sterling tombe à son plus bas niveau en près de 40 ans, à peine au-dessus de la parité avec le dollar américain

La livre sterling est tombée lundi à son plus bas niveau depuis 1985, ainsi que d’autres actifs qui y sont cotés, alors que les craintes grandissent quant à la diminution de la croissance économique et au plan du gouvernement pour y remédier.

Les commerçants ont fait chuter la valeur de la livre britannique de cinq pour cent, juste au-dessus de 1,03 $ US, lundi matin, le premier jour de négociation depuis vendredi, lorsque la livre a perdu plus de trois pour cent.

La vente est survenue alors que le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng – l’équivalent du ministre des Finances du Canada – a dévoilé les plans du gouvernement pour stimuler la croissance économique cette année, en combinant une réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés et des particuliers à son plus bas niveau en un demi-siècle, tout en emprunter pour dépenser plus d’argent dans les programmes gouvernementaux.

“L’administration Truss relance l’ancien manuel Reaganomics avec d’importantes réductions d’impôt des particuliers et des sociétés non financées qui devraient stimuler les investissements du côté de l’offre et stimuler la croissance”, a déclaré Bipan Rai, analyste des changes chez CIBC.

La livre s’est fortement vendue aux nouvelles, alors que les commerçants ont exprimé leurs doutes que le plan atteindrait son objectif de croissance de l’économie stagnante. Avant lundi, la livre n’avait pas été évaluée aussi bas en dollars américains depuis le 25 février 1985, alors qu’elle valait environ 1,05 $ et que Margaret Thatcher était au pouvoir.

Les premières pertes de lundi provenaient principalement des échanges en Asie. Lorsque les échanges en Europe ont commencé, la livre s’est un peu redressée, mais elle est toujours en baisse par rapport au niveau de la semaine dernière.

“Les Britanniques ont décidé que revenir aux années 1980 sous stéroïdes était la meilleure voie à suivre, et il est clair que le marché se contente de dire:” Cela ne fonctionnera pas “”, a déclaré Michael Every, stratège de Rabobank.

“Le marché traite maintenant le Royaume-Uni comme s’il s’agissait d’un marché émergent. Et ils n’ont pas tort en termes de réponse politique et de naïveté de penser que stimuler la demande plutôt que l’offre est la façon dont vous gérez un choc du côté de l’offre.”

Forte chance d’une nouvelle baisse

Les experts suggèrent que la livre pourrait bien baisser encore.

“Une politique budgétaire laxiste pendant une période de forte inflation signifie que [the pound] devra réévaluer à la baisse », a déclaré Rai.

La liquidation de la livre augmente la probabilité que la Banque d’Angleterre doive augmenter ses taux d’intérêt encore plus agressivement qu’elle ne l’a été, pour endiguer l’hémorragie. Les traders s’attendent à une hausse sans précédent de 125 points lors de la réunion de la Banque d’Angleterre début novembre.

Le rendement de la dette publique à deux ans libellée en livres – une obligation connue sous le nom de gilt – a bondi de son plus haut niveau en une décennie vendredi, avant de battre ce record lundi. Les gilts britanniques à deux ans rapportent plus de 4,5% lundi.

Il y a un an, cette même dette publique rapportait moins de 0,5 %.

Tout prix en livres coule comme une pierre pour de nombreuses raisons valables, mais la force du dollar américain n’aide certainement pas. Comme il le fait souvent en période d’incertitude économique, le dollar américain se renforce alors que les investisseurs étrangers affluent vers sa sécurité perçue.

Le huard se négocie à 73 cents américains lundi matin, son plus bas niveau depuis 2020.