La livre sterling n’a pas été aussi faible depuis que Margaret Thatcher a été Premier ministre

Une récession imminente, une crise énergétique désastreuse et l’inflation la plus élevée parmi les pays du G7 ont fait chuter la livre au cours de l’année écoulée. Il a chuté d’un autre demi-point de pourcentage pour atteindre un creux de 1,1406 $ mercredi, tombant en dessous de son creux de mars 2020 lorsque la pandémie de Covid a éclaté sur la scène mondiale.

La chute a amené la monnaie à son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis 1985, lorsque Margaret Thatcher était Premier ministre.

Pendant ce temps, Liz Truss en est à sa première journée complète en tant que quatrième Premier ministre du Royaume-Uni depuis le vote sur le Brexit en 2016, et elle regarde déjà le baril d’une éventuelle crise monétaire. Truss envisagerait un engagement de 150 milliards de livres sterling (172 milliards de dollars) pour plafonner la flambée des prix de l’énergie qui menace de plonger des millions de Britanniques dans la pauvreté cet hiver alors que le coût de la vie augmente.

Pourtant, elle n’a pas dit comment le pays prévoit de payer pour le sauvetage. Truss a fait campagne sur les réductions d’impôts et a déclaré mercredi qu’elle s’opposait à une taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques qui ont réalisé des bénéfices records lors de la récente flambée des prix du carburant.

Le Royaume-Uni a beaucoup emprunté pendant la pandémie, mais les investisseurs pourraient bientôt refuser de prêter plus d’argent au pays s’il tombe dans un cycle dit de stagflation dans lequel l’économie se contracte alors que les prix continuent d’augmenter.

Cela pourrait encourager les commerçants à continuer d’abandonner la livre, ce qui rendrait plus difficile pour l’économie dépendante des importations de continuer à payer et à faire grimper l’inflation. Cela pourrait forcer la Banque d’Angleterre à relever ses taux plus agressivement, ce qui nuirait à l’économie du pays. Cette soi-disant crise de la balance des paiements est une menace potentielle, sinon présente.

Truss reste imperturbable. Elle devrait dévoiler son plan coûteux pour faire baisser les prix de l’énergie jeudi.

Mercredi, elle a exclu l’extension de la taxe de 5 milliards de livres sterling (6 milliards de dollars) que l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak a introduite en mai sur les producteurs de pétrole et de gaz britanniques pour financer un programme d’aide énergétique antérieur.

“Je suis contre une taxe exceptionnelle”, a-t-elle déclaré au Parlement. “Je pense que c’est une mauvaise chose de dissuader les entreprises d’investir au Royaume-Uni au moment même où nous avons besoin de faire croître l’économie”, a-t-elle ajouté.

– Julia Horowitz et Anna Cooban de CNN Business ont contribué à ce rapport