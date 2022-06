La livre sterling doit encore chuter, selon les stratèges

Bien que prudente pour l’instant, la Banque s’est dite prête à agir avec plus de « force » si l’inflation, qui tourne actuellement à 9% et qui, selon les prévisions du Comité de politique monétaire, dépassera 11% en octobre, se révèle plus persistante. Les analystes s’attendent à ce que cela signifie qu’une hausse de 50 points de base pourrait être sur la table lors des prochaines réunions si les perspectives d’inflation s’affaiblissent.

Outre les problèmes mondiaux causés par la guerre en Ukraine et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, le Royaume-Uni subit également les effets du Brexit, de l’incertitude politique intérieure et d’une crise majeure du coût de la vie.

La semaine dernière, la Banque d’Angleterre a procédé à une nouvelle hausse de 25 points de base des taux d’intérêt, une décision plus prudente que des pairs tels que la Réserve fédérale américaine et la Banque nationale suisse, alors qu’elle tente de freiner la flambée de l’inflation sans aggraver le ralentissement de la croissance économique.

LONDRES – La livre sterling a chuté de plus de 9% par rapport au dollar américain jusqu’à présent cette année et malgré un récent sursis, les stratèges monétaires prévoient de nouvelles difficultés pour la livre.

Les analystes de Goldman Sachs ont fait valoir dans une note dimanche que l’approche plus prudente de la BoE pour maîtriser l’inflation afin d’amortir l’impact sur la croissance est « négative pour la monnaie, conformément à la dépréciation de 5% de la livre sterling depuis la mi-mars ».

« Mais nos conversations avec nos clients et nos mesures de positionnement suggèrent qu’il s’agit d’un point de vue populaire – le sentiment sur la livre sterling est assez négatif et il se négocie comme s’il était bien positionné », ont déclaré les stratèges de Goldman Zach Pandl et Kamakshya Trivedi.

« Nous et le marché avons interprété la déclaration de politique générale de cette semaine comme un léger assouplissement de la vision de l’inflation » transitoire « . Pourtant, certains membres du MPC semblent avoir une barre haute pour ce qui serait qualifié de pressions inflationnistes » plus persistantes « , et les actions de la BoE continuer à se démarquer par rapport à ses pairs DM. »

En tant que tel, Goldman continue de voir de nouvelles sous-performances pour la livre, d’autant plus que la Banque centrale européenne cherche à faciliter un filet de sécurité et un resserrement plus rapide de sa politique monétaire. Cependant, Pandl et Trivedi ont ajouté que « le rapport risque-récompense des shorts en livres sterling s’est quelque peu détérioré ».

Pendant ce temps, les stratèges de BNP Paribas, dans une note éclair la semaine dernière, ont réitéré leur appel baissier sur la livre en raison de « la détérioration des perspectives économiques, du risque politique élevé et de (leur) opinion que la Banque d’Angleterre effectuera moins de resserrement que le prix du marché ».

BNP Paribas détient une position longue sur l’euro contre la livre, ciblant 0,89 £. L’euro s’échangeait juste en dessous de 0,86 £ lundi.