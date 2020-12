Au cours du week-end, le Royaume-Uni a déclaré avoir identifié une nouvelle souche de Covid-19 qui se propage plus rapidement que les variantes précédentes. À la suite de cette annonce, d’autres pays ont déclaré qu’ils restreindraient temporairement les voyages en provenance du Royaume-Uni dans le but d’empêcher la nouvelle souche d’entrer dans leurs frontières. Le gouvernement britannique a déjà ordonné un verrouillage encore plus strict de Covid à Londres avant Noël.

Pourtant, les analystes ont déclaré lundi à CNBC qu’ils restaient optimistes sur la livre à partir de 2021 malgré les vents contraires auxquels la monnaie est confrontée.

« Nous devrions nous attendre à une certaine volatilité pour la livre et ce que nous voyons ce matin en est le reflet », a déclaré lundi matin Rodrigo Catril, stratège principal en devises à la National Australia Bank (NAB), à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Un accord commercial sur le Brexit avant la fin de l’année est « encore plus probable qu’improbable », a déclaré Catril, ajoutant que « cela a du sens et politiquement, il sera difficile … de soutenir que l’accord a échoué … à cause de (la pêche) ». en raison de l’importance relativement faible de l’industrie dans l’accord économique global discuté.

Gareth Berry du groupe Macquarie a également déclaré lundi à CNBC « Street Signs Asia » qu’il « espérait une résolution positive » des négociations sur le Brexit d’ici la fin de cette semaine.

« Cela devrait conduire à un accord avec lequel toutes les parties pourront vivre et qui pourra finalement être ratifié la semaine suivante à temps pour cette date limite du 31 décembre », a déclaré Berry, qui est directeur général et stratège des taux de change et des taux à Macquarie. « La livre sterling devrait aimer ça, et c’est une des raisons pour lesquelles nous sommes plutôt optimistes … sur la livre sterling pour les prochains mois. »

En ce qui concerne le virus, Catril de NAB a déclaré que son impact économique à court terme est « significatif » bien que les attentes de relance et de déploiement de vaccins au cours des prochains mois encouragent les marchés à « voir le côté positif à moyen terme ».