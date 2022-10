La livre sterling augmente alors que le ministre des Finances présente des annonces politiques

LONDRES – Sterling s’est élevé contre le dollar lundi matin après que le nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a annoncé qu’il présenterait des parties de son plan budgétaire à moyen terme plus tard dans la session.

La livre était en hausse de près de 1 % à 1,1288 $ tôt lundi matin, prolongeant les gains après la déclaration du Trésor britannique.

La décision fait suite à une journée dramatique dans la politique britannique vendredi, qui comprenait de grands revirements fiscaux de la part du Premier ministre Liz Truss et le limogeage du ministre des Finances Kwasi Kwarteng. Il a été rapidement remplacé par Hunt, qui devrait faire une déclaration lundi à 11 heures, heure locale.

Les annonces de lundi interviendraient deux semaines avant la date prévue. Cependant, le plan budgétaire à moyen terme complet doit toujours être publié le 31 octobre, accompagné d’une prévision de l’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire – quelque chose qui manquait dans le mini-budget initial annoncé le 23 septembre qui a secoué le Royaume-Uni. marchés obligataires.

Hunt a déclaré ce week-end que sa priorité en tant que ministre des Finances était la croissance, tout comme son prédécesseur, mais il a souligné qu’elle serait “soutenue par la stabilité”.

“La volonté de croissance de l’économie est juste – cela signifie que davantage de personnes peuvent obtenir de bons emplois, que de nouvelles entreprises peuvent prospérer et que nous pouvons garantir des services publics de classe mondiale. Mais nous sommes allés trop loin, trop vite”, a déclaré Hunt dans un communiqué publié samedi.

Biden : Le plan initial était “une erreur”

Le Fonds monétaire international a rendu un verdict accablant sur l’ensemble des réductions d’impôts financées par la dette après leur première annonce fin septembre. Les obligations britanniques ont connu une forte vente et la livre a atteint un niveau record dans les jours qui ont suivi.

Dans une rare déclaration, le FMI a déclaré que les plans présentés par le Royaume-Uni “augmenteraient probablement les inégalités” et il a souligné qu’il “ne recommande pas de programmes budgétaires importants et non ciblés à ce stade”.

Le président américain Joe Biden a pesé sur l’économie britannique au cours du week-end, décrivant le plan de réduction d’impôts désormais abandonné de Truss comme une “erreur” et exprimant sa crainte que les politiques monétaires d’autres pays ne nuisent aux États-Unis.

“Je n’étais pas le seul à penser que c’était une erreur”, a déclaré Biden. “Je ne suis pas d’accord avec la politique, mais cela dépend de la Grande-Bretagne.”

Biden a également déclaré qu’il était “prévisible” que Truss doive revenir sur ses plans. Il s’est entretenu samedi avec des journalistes dans un magasin de crème glacée de l’Oregon.