La livre sterling a connu son pire mois depuis un an – et elle pourrait encore baisser

Des billets en dollars américains, du PIB britannique et des billets de banque en euros sont photographiés le 27 septembre 2022 à Bath, en Angleterre. Matt Cardy | Actualités Getty Images | Getty Images

LONDRES — La livre sterling a connu en septembre son pire mois face au dollar américain depuis un an, et les stratèges se montrent peu optimistes pour le reste de l’année, alors que les attentes de croissance s’affaiblissent une fois de plus. La livre sterling a chuté de 3,75 % par rapport au dollar au cours du mois, enregistrant une baisse jamais vue depuis la fin de l’été dernier. À cette époque, la monnaie britannique était ébranlée d’abord par l’incertitude politique et économique, puis par le « mini-budget » de courte durée annoncé par l’ancienne Première ministre Liz Truss, qui a poussé la livre sterling à un niveau record. La livre sterling a également glissé de 1,26 % par rapport à l’euro le mois dernier, marquant sa plus faible performance depuis décembre 2022. Les taux de change ont été influencés au cours des deux dernières années par les attentes en matière de taux d’intérêt, des taux plus élevés rendant généralement une monnaie plus attrayante pour les investissements étrangers. Les attentes du marché concernant les taux d’intérêt maximaux au Royaume-Uni ont atteint 6,5 % au cours de l’été, alors que le pays luttait contre une inflation persistante qui se maintenait à des niveaux époustouflants, tandis que les prix à la consommation commençaient à se calmer dans d’autres économies développées. La Banque d’Angleterre a suspendu sa série de 14 hausses consécutives de taux en septembre, maintenant son taux directeur à 5,25 %, un niveau qui, selon les économistes et les observateurs du marché, représentait probablement son sommet.

Icône de graphique boursier Icône du graphique boursier Taux de change livre/dollar.

Cette « réévaluation des attentes » concernant le taux maximum et le profil des taux d’intérêt à court terme au Royaume-Uni ont poussé la livre sterling à la baisse par rapport au dollar américain, a déclaré à CNBC Jane Foley, stratège en chef des changes chez Rabobank. On s’attend également à ce que la Banque centrale européenne en ait fini avec les hausses de taux, a-t-elle noté. Mais même si le taux de change de l’euro par rapport à la livre « a reculé par rapport aux plus hauts de la fourchette qui dominaient depuis la fin du printemps, la paire de devises reste relativement élevée, reflétant la récente accumulation de risques de récession auxquels est confrontée l’économie britannique », a déclaré Foley. « La Banque d’Angleterre est probablement, parmi les banques centrales du G10, dans la position la plus difficile », a déclaré mercredi Jim McCormick, stratège macro chez Citi, à « Squawk Box Europe » de CNBC. « Ils doivent équilibrer des perspectives de croissance de plus en plus faibles avec une inflation élevée et très persistante. Je pense qu’une partie de la faiblesse de la livre sterling est due à une moindre valorisation de la Banque d’Angleterre à l’avenir, je pense qu’une partie de cela est due à la reconnaissance d’une faible croissance et d’une inflation élevée, et je le pense. nous nous attendons à ce que la livre sterling continue de s’affaiblir à partir d’ici. »

Malgré le resserrement monétaire de la Réserve fédérale, l’économie américaine devrait connaître une croissance comprise entre 1,5 % et 1,9 % cette année. Même si l’Allemagne, sa plus grande économie, entre en récession, la BCE s’attend à une croissance de 0,7 % dans la zone euro cette année. Cela se compare à la croissance de 0,5 % prévue par la Banque d’Angleterre pour le Royaume-Uni, et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoyant une expansion encore plus faible, proche de 0,3 %. La situation est plus brillante qu’elle ne l’était il y a un an, mais la perspective d’une légère récession reste envisageable.

Baisse face au dollar