La livre sterling a connu son pire mois depuis le Brexit, et les analystes s’attendent à ce qu’elle “atteigne de nouvelles profondeurs”

LONDRES – La livre sterling a subi en août sa plus forte baisse mensuelle par rapport au dollar américain depuis le lendemain du référendum sur le Brexit, alors que l’incertitude politique et une crise historique du coût de la vie pèsent lourdement sur la monnaie britannique.

La livre sterling a chuté de 4,5 % par rapport au billet vert le mois dernier et a continué de baisser jeudi, s’échangeant pour la dernière fois juste en dessous de 1,16 $ en milieu de matinée à Londres. La livre a également chuté de près de 3% face à l’euro le mois dernier.

Le Royaume-Uni est confronté à une crise du coût de la vie qui se détériore rapidement alors que les prix des aliments et de l’énergie montent en flèche, avec des millions de ménages confrontés à la pauvreté cet hiver.

Pendant ce temps, un nouveau Premier ministre sera nommé la semaine prochaine à la suite d’un scrutin parmi les membres du Parti conservateur, provoquant une incertitude quant aux perspectives de la politique budgétaire.

On s’attend désormais à ce que la crise énergétique résultant de la guerre de la Russie en Ukraine plonge les économies de la zone euro et du Royaume-Uni dans la récession, tandis que certains économistes poussent toujours les États-Unis à éviter le même sort compte tenu de leur position économique relativement plus forte et de leur indépendance énergétique.

Dans une note de recherche mercredi, l’économiste britannique en chef de Capital Economics, Paul Dales, a déclaré que cette divergence entraînerait une nouvelle faiblesse de l’euro et de la livre par rapport au dollar américain, et s’attend à ce que la livre sterling “atteigne de nouvelles profondeurs” alors que l’incertitude politique et économique continue de marteler le Royaume-Uni. des atouts.

“Nous pensons que la livre tombera de 1,17 $ maintenant à environ 1,05 $ d’ici le milieu de l’année prochaine. Cela la laisserait en dessous des niveaux atteints avant l’accord du Plaza de 1985 (1,09 $), après que le Royaume-Uni ait quitté le MCE en 1992 (1,43 $), pendant la crise financière mondiale de 2008/09 (1,38 $), après le vote sur le Brexit de 2016 (1,21 $) et pendant la crise du COVID-19 de 2020 (1,21 $) », a déclaré Dales.

« En fait, 1,05 $ serait un plus bas historique. Dans le même temps, avec une inflation élevée susceptible d’empêcher la Banque d’Angleterre de réduire les taux d’intérêt dès que les marchés financiers l’anticiperont, nous ne prévoyons qu’une légère baisse en 10-10. les rendements des gilts annuels d’ici la fin de cette année et une forte baisse du FTSE 100.”

« Incontestablement mauvais »

En règle générale, les baisses de la valeur de la monnaie britannique ont un effet mitigé, car une livre plus faible a tendance à faire grimper les prix de l’immobilier et le commerce international, ce qui profite à son tour à de nombreuses entreprises de l’indice FTSE 100, très exportateur.