La livre se stabilise après avoir atteint un niveau record alors que les investisseurs évaluent les chances que la Banque d’Angleterre intervienne

La livre a grimpé de près de 1% face au dollar mardi, après avoir atteint un plus bas record la veille.

La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle n’hésiterait pas à relever les taux d’intérêt, mais s’est arrêtée avant une réunion d’urgence.

Les plans de réduction des impôts du nouveau gouvernement britannique alimentés par la dette ont ébranlé les marchés depuis vendredi.

La Livre sterling a augmenté mardi, récupérant du terrain après avoir atteint un plus bas historique face au dollar américain, alors que les investisseurs évaluaient les chances d’une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre.

La devise britannique était en hausse de 0,96 % à 1,0791 $ au dernier contrôle, après avoir chuté à un record de 1,0350 $ lundi après que le ministre des Finances du pays Kwasi Kwarteng a promis d’aller de l’avant avec de nouvelles réductions d’impôts.

Les investisseurs évaluent une déclaration de la Banque d’Angleterre lundi sur la réponse de la banque centrale à la chute de la livre, qui a provoqué des répercussions sur les actions britanniques et d’autres marchés. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que la banque surveillait de très près l’évolution des marchés financiers et n’hésiterait pas à relever les taux d’intérêt pour lutter contre les niveaux élevés d’inflation. Mais il a omis de dire qu’il tiendrait une réunion d’urgence du comité de politique monétaire de la banque, comme de nombreux analystes l’avaient prévu.

“Les messages peuvent sembler un peu contradictoires mais devraient probablement être interprétés comme la BoE s’engageant à agir fermement contre l’inflation mais pas à renforcer la livre”, a déclaré le stratège SEB Jussi Hiljanen dans une note. Janet Henry, économiste en chef mondial de HSBC, a déclaré que contrairement aux banques centrales asiatiques qui sont intervenues sur les devises plutôt que d’augmenter les taux d’intérêt, la banque centrale britannique s’est retenue. “Je ne pense pas qu’il y aura d’intervention monétaire sur la livre sterling. Mais je pense que nous avons cette bataille entre la banque centrale contre le gouvernement”, a-t-elle déclaré lundi lors d’une conférence Forbes à Singapour.

“Il incombe maintenant à la banque centrale de faire plus pour resserrer la politique, pour stabiliser la situation. Qu’ils soient obligés de faire une réunion interbancaire – je pense qu’à moins que nous n’ayons de graves difficultés financières, une dislocation, ils ne le feront pas. Ils le feront attendez la prochaine réunion et ils montreront une action décisive et augmenteront les taux de manière décisive lors des deux prochaines réunions », a déclaré Henry.

Dans le but d’aider à restaurer la confiance des investisseurs, le Trésor britannique a publié lundi des plans pour que Kwarteng établisse un premier plan à moyen terme le 23 novembre, qui comprendra une analyse indépendante de l’Office for Budget Responsibility.

Kwarteng prévoit également de rencontrer les meilleurs banquiers mardi, le Gardien signalé.

D’autres actifs britanniques se sont également stabilisés mardi matin.

Rend sur cochettes 10 ans a glissé de 18 points de base à 4,104%, après avoir grimpé à 4,282% juste avant la déclaration de la Banque d’Angleterre. Pendant ce temps, le FTSE 100 a bondi de 0,68 %.