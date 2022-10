La livre rebondit dans les premiers échanges en Asie, après le demi-tour de Liz Truss et la nomination de Jeremy Hunt | Actualité économique

La livre a légèrement augmenté par rapport au dollar au début des échanges en Asie, à la suite du renversement partiel par la Première ministre Liz Truss de son plan économique initial.

Il était tombé à un niveau record face au dollar fin septembre, après que l’éphémère chancelier de l’époque, Kwasi Kwarteng a dévoilé le plus grand programme de réductions d’impôts depuis 50 ans.

La chute de M. Kwarteng, après seulement 38 jours de travail, a non seulement poussé la livre à presque la parité avec le dollar, mais a fait grimper le coût des emprunts gouvernementaux et les taux hypothécaires et a conduit à une intervention sans précédent par la Banque d’Angleterre (BoE).

Toutefois, à la suite de l’annonce du premier ministre vendredi que l’impôt sur les sociétés passerait à 25% à partir d’avril l’année prochaine, au lieu de la maintenir à 19 % dans le cadre du mini-budget initial, la livre sterling a gagné 0,6 % à 1,1245 $ lundi dans les échanges en Asie.

Image:

Kwasi Kwarteng est sorti par la porte



Monsieur Kwarteng, a été limogé vendredi avec l’ancien secrétaire aux affaires étrangères et à la santé Jeremy Hunt le remplaçantpromettant immédiatement de regagner la crédibilité économique de la Grande-Bretagne en tenant pleinement compte des plans fiscaux et de dépenses du gouvernement.

Image:

Arrive le nouveau chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt



Tous les regards sont désormais tournés vers la manière dont le marché des obligations d’État britanniques se négociera, après la La BoE a conclu vendredi son soutien d’urgence au marché des gilts.

“Si nous constatons une augmentation des rendements des gilts, cela montrerait que les marchés restent très sceptiques quant à la viabilité de la dette

au Royaume-Uni », a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

“Je pense que la livre sterling devrait rester très volatile cette semaine”, a-t-elle ajouté.

Le Parti conservateur en est maintenant à son cinquième chancelier au cours des trois dernières années – M. Hunt, M. Kwarteng, Nadhim Zahawi, Rishi Sunak et Sajid Javid.

M. Hunt est le septième chancelier conservateur en 12 ans.

Il y a maintenant une attention renouvelée sur la question de savoir si Mme Truss peut rester au travail.

Un député conservateur a déclaré à Sky News: “L’idée que le Premier ministre puisse simplement faire de son chancelier un bouc émissaire et passer à autre chose est illusoire.

“C’est sa vision. Elle a approuvé chaque détail et elle l’a défendu.”