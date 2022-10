La livre plonge alors que Rishi Sunak se prépare à affronter les défis économiques

Londres

CNN Affaires

—



Rishi Sunak, troisième Premier ministre britannique en sept semaines, sera confronté à l’énorme défi de projeter la stabilité après une période de chaos politique et financier historique. Mais son autre tâche – guider le pays à travers une récession – est sur le point d’être tout aussi intimidante.

L’ancien ministre des Finances a remporté la course pour remplacer Liz Truss, son ancienne adversaire qui devrait être la plus courte Premier ministre de l’histoire britannique. Il entrera officiellement dans le rôle une fois nommé par le roi Charles III.

La livre a augmenté par rapport au dollar américain alors que le chemin de Sunak vers le pouvoir s’est dégagé avec le retrait de son rival Boris Johnson plus tôt lundi, mais a baissé pour la dernière fois de 0,2% à moins de 1,128 $. Les rendements des obligations britanniques de référence à 10 ans, qui évoluent à des prix opposés, ont chuté à 3,82 %.

Sunak a fait campagne pour le poste au cours de l’été avec des promesses d’aider les ménages à faire face à la hausse du coût de la vie, ce qui pousse beaucoup à réduire leurs dépenses. Il a dit qu’il réduirait les impôts, mais seulement une fois que les pressions sur les prix se seraient atténuées.

Pourtant, les perspectives économiques se sont fortement détériorées depuis lors, notamment en raison des turbulences du marché déclenchées par le plan désormais abandonné de Truss visant à réduire les impôts dès que possible et à stimuler les emprunts publics.

Un indicateur étroitement surveillé de l’activité économique a chuté à un creux de 21 mois en octobre. S&P Global, qui suit les données, a déclaré que cela confirmait effectivement que le Royaume-Uni était en récession.

“L’incertitude politique et économique accrue a entraîné une chute de l’activité commerciale à un rythme jamais vu depuis la crise financière mondiale de 2009, si l’on exclut les mois de confinement liés à la pandémie”, a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Comme l’a prouvé le plan de réduction d’impôts désastreux de Truss, toute relance économique au-delà du soutien immédiat aux factures d’énergie pourrait s’avérer être un échec pour Sunak.

“L’un des principaux objectifs du prochain Premier ministre et de son chancelier choisi doit être la responsabilité budgétaire”, a déclaré Carl Emmerson, directeur adjoint de l’Institute for Fiscal Studies, dans un communiqué. “Nous avons besoin d’un plan crédible pour garantir que la dette publique puisse baisser à moyen terme.”

Bien qu’un haut responsable de la Banque d’Angleterre ait indiqué la semaine dernière que les investisseurs anticipaient peut-être trop de hausses de taux d’intérêt, la banque centrale devrait rester ferme à court terme dans sa campagne pour maîtriser l’inflation.

La Banque d’Angleterre a prédit le mois dernier que l’économie britannique était déjà en récession. Les preuves à l’appui de ce point de vue se multiplient. La production du pays a diminué de 0,3 % en août, après une expansion de seulement 0,1 % en juillet.

Un rapport du gouvernement publié vendredi a montré que les ventes au détail avaient chuté de 1,4 % en septembre, une baisse pire que prévu. Et la confiance des consommateurs est proche de son pire niveau jamais enregistré, l’inflation étant de retour à son plus haut niveau depuis 40 ans.

Dean Turner, économiste chez UBS Wealth Management, a qualifié les perspectives de dépenses de “plutôt sombres, c’est le moins qu’on puisse dire”. Les principales questions maintenant, a-t-il dit, sont de savoir combien de temps dure une contraction et quelle est sa profondeur.

L’image de la situation financière du Royaume-Uni s’est également assombrie avec la publication vendredi de données montrant que le gouvernement britannique a emprunté 20 milliards de livres sterling (22 milliards de dollars) en septembre, soit 5,2 milliards de livres sterling (5,7 milliards de dollars) de plus que ce que le chien de garde budgétaire du pays avait prévu.

“La faiblesse des ventes au détail et le dépassement des prévisions d’emprunt public de mars de l’Office for Budget Responsibility ne faciliteront pas la tâche du prochain Premier ministre pour naviguer dans l’économie à travers la crise du coût de la vie, la crise du coût des emprunts et le coût de la crise de crédibilité. », a déclaré Ruth Gregory, économiste britannique senior chez Capital Economics, dans une note aux clients.

Les investisseurs et les économistes s’attendent à ce que le plan économique remanié présenté par l’actuel ministre des Finances, Jeremy Hunt, reste intact.

La semaine dernière, Hunt – à peine quelques jours après le début de son travail – a annoncé la suppression de presque toutes les réductions d’impôts dans le «plan de croissance» original de Truss, qui avait été rejeté par les investisseurs.

Citant un engagement renouvelé à contrôler les dettes du pays, Hunt a également déclaré que le gouvernement ne plafonnerait universellement les prix de l’énergie que jusqu’en avril. Le soutien au-delà coûtera aux contribuables “beaucoup moins que prévu”, a-t-il ajouté.

“Quiconque devient Premier ministre – et même s’il décide de changer de chancelier – il me semble que la trajectoire budgétaire est à peu près gravée dans le marbre, car les marchés ne toléreront rien d’autre que ce qui est sur la table”, a déclaré Turner.

Cela pourrait aider à contrôler les marchés financiers, même si des assurances fermes et plus de détails sur les plans budgétaires seraient les bienvenus à un moment où les marchés obligataires du monde entier montrent des signes de tension, a déclaré James Athey, directeur des investissements chez Abrdn, un gestionnaire d’actifs.

“Cela maintient à nouveau le bouton de pause enfoncé sur l’engagement des investisseurs internationaux”, a déclaré Athey.

Il y a aussi une certaine ambiguïté quant aux prochains mouvements de la Banque d’Angleterre. Ben Broadbent, directeur adjoint de la politique monétaire, a averti jeudi dernier que les investisseurs ont peut-être pris de l’avance en prévoyant des hausses de taux au milieu du chaos récent.

“Il reste à voir si les taux d’intérêt officiels doivent augmenter autant que les prix actuels sur les marchés financiers”, a-t-il déclaré dans un discours.

On s’attend toujours à ce que la banque centrale soit très dure lors de ses réunions de novembre et de décembre. Si l’économie ralentit fortement l’année prochaine, elle pourrait plus tard reculer. Cela dit, si le gouvernement retire une partie de son soutien aux factures énergétiques en avril, cela pourrait raviver les pressions inflationnistes, ce qui compliquerait une fois de plus le calcul.

“Soyons honnêtes, nous n’avons aucune idée de ce que sera le prix de l’énergie en avril, nous n’avons donc aucune idée de l’effet que cela aura sur les budgets des ménages”, a déclaré Turner.

Cela laisse les investisseurs deviner plus longtemps et les économistes attendent de réviser leurs prévisions.

“La clarté et la certitude, malheureusement, sont trop absentes”, a déclaré Athey.