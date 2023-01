La livre libanaise atteint son plus bas niveau historique alors que l’impasse persiste

La monnaie nationale du pays à court d’argent, autrefois évaluée à 1 500 pour un dollar, s’effondre depuis fin 2019 et a depuis perdu plus de 90 % de sa valeur. La crise financière a plongé les trois quarts de la population dans la pauvreté, des millions de personnes luttant pour faire face à l’une des inflations les plus fortes au monde. Les experts accusent les élites dirigeantes bien ancrées du pays de décennies de corruption et de mauvaise gestion financière.