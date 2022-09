La livre atteint son plus bas historique face au dollar

La livre a chuté à son plus bas niveau historique face au dollar, chutant de plus de 4%, alors que les marchés ont réagi à l’annonce des plus importantes réductions d’impôts britanniques en 50 ans.

La livre sterling a chuté à 1,035 $ lundi au début des échanges en Asie avant de regagner du terrain à environ 1,05 $, toujours un plus bas en 20 ans.

L’effondrement de la livre survient après que le chancelier Kwasi Kwarteng a laissé entendre que davantage d’allégements fiscaux pourraient intervenir après que son mini-budget de vendredi a annoncé d’énormes réductions d’impôts et des emprunts massifs.

M. Kwarteng a tenté dimanche d’apaiser les craintes des gens selon lesquelles le mini-budget aide principalement les riches, affirmant que les coupes “favorisent les gens à tous les niveaux de revenu”.

Lui et Liz Truss ont rejeté l’analyse indiquant que les mesures – qui incluent la suppression du taux maximal d’impôt sur le revenu pour les revenus les plus élevés – ne verront augmenter que les revenus des ménages les plus riches.

Rachel Reeves du Labour a déclaré lundi qu’elle était “extrêmement inquiète” de la dernière chute de la livre, avertissant que cela mettrait la pression sur la Banque d’Angleterre pour qu’elle augmente les taux d’intérêt.

Cela vient comme l’a dit l’un des alliés du chancelier Les temps la baisse de la valeur de la livre n’était que «les garçons de la ville jouant vite et librement avec l’économie … cela devait arriver. Ça va s’arranger ».

Mme Reeves a déclaré à Times Radio: “Au lieu de blâmer tout le monde … au lieu de se comporter comme deux joueurs dans un casino à la poursuite d’une course perdante, ils devraient être conscients de la réaction non seulement des marchés financiers mais aussi du public.”

Chloe Smith, la secrétaire au travail et aux pensions, a déclaré à Sky News : “Je ne serais pas en mesure de commenter les mouvements du marché… de nombreux facteurs entrent dans les mouvements du marché.”

Dans une interview avec CNN, Mme Truss a rejeté les comparaisons avec l’approche de Joe Biden, après que le président américain a déclaré qu’il en avait « marre de l’économie par ruissellement ».

On lui a demandé si elle « creusait imprudemment le déficit ». Mme Truss a déclaré: “Je n’accepte pas du tout la prémisse de la question.”

M. Kwarteng et Mme Truss pourraient poursuivre leur frénésie au cours de la nouvelle année, avec d’éventuelles nouvelles réductions de l’impôt sur le revenu et l’assouplissement des règles d’immigration et d’autres réglementations.

Le gouvernement envisagerait de supprimer une charge pour les parents qui gagnent plus de 50 000 £ et demandent des allocations familiales, d’augmenter les allocations annuelles sur les pots de retraite et un allégement fiscal pour les personnes qui restent à la maison pour s’occuper d’enfants ou de proches.

Le paquet de réductions d’impôts de 45 milliards de livres sterling a été accueilli avec inquiétude par des économistes de premier plan, certains députés conservateurs et les marchés financiers, alimentant les prédictions que la livre sterling pourrait plonger à la parité avec le dollar américain d’ici la fin de l’année.

Une telle crise pourrait déclencher une rébellion des députés d’arrière-ban conservateurs, qui pourraient refuser de voter pour le projet de loi de finances du gouvernement ou soumettre des lettres de censure, Le télégraphe rapporté, citant des partisans et des critiques du Premier ministre.

Signe du malaise des conservateurs, l’ancien chancelier conservateur George Osborne a exhorté le gouvernement à mettre fin à la politique «schizophrène» de réduction des impôts et d’augmentation des emprunts.

Mme Osborne a déclaré à Channel 4: “Fondamentalement, la schizophrénie doit être résolue – vous ne pouvez pas avoir des impôts dans les petits États et des dépenses dans les grands États.”

L’ancien vice-Premier ministre Damian Green a déclaré à GB News “qu’il y a plus de conservatisme que de réduction d’impôts”, et a déclaré qu’avec des élections générales dans deux ans, les choses “devraient se passer rapidement”.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer, qui a promis qu’un gouvernement travailliste rétablirait le taux d’imposition le plus élevé de 45 %, a dénoncé les politiques économiques « erronées » du gouvernement.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré: “Ce gouvernement a montré ses vraies couleurs, faisant payer les gens ordinaires à long terme pour leur vandalisme économique”.

La faible performance de la livre a ajouté aux inquiétudes des investisseurs dans un contexte de perspectives de marché sombres et de risque de récession, à l’approche de l’hiver et de la poursuite de la guerre en Ukraine.

Le prix des importations de matières premières évaluées en dollars, comme le pétrole et le gaz, devrait s’envoler si la livre continue de se maintenir à un niveau aussi bas par rapport à la devise américaine.