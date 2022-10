La livre a atteint un creux historique et ce n’est pas seulement la force du dollar. Comment le Brexit est à l’origine de la déroute.

La livre a atteint un plus bas historique la semaine dernière alors que les plans de réduction d’impôts du nouveau gouvernement britannique ont effrayé les marchés.

La force du dollar américain est un facteur important, mais le coup du Brexit pour l’économie britannique a ouvert la voie à la déroute.

Le Brexit a ébranlé la confiance dans le Royaume-Uni en tant que valeur sûre, et les réductions d’impôts brutales ont encore ébranlé la confiance.

La Livre sterlingLe crash de la semaine dernière est considéré comme une histoire de force du dollar américain – mais creusez plus profondément et l’impact durable du Brexit apparaît.

Alors que les marchés s’inquiétaient des promesses de réduction d’impôts du nouveau gouvernement britannique, les stratèges ont indiqué que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne était l’une des causes profondes de la chute.

Le Brexit alimentait la baisse à long terme de la devise britannique bien avant lui a chuté à un niveau record lundi, ont annoncé les analystes. Il a frappé le marché du travail et le commerce du pays et a contribué à la hausse de l’inflation – pesant lourdement sur la santé économique du Royaume-Uni.

“Le Brexit allait toujours être négatif pour l’économie et la livre dans les années qui ont immédiatement suivi son départ”, a déclaré Craig Erlam, analyste du marché d’Oanda, à Insider.

“Il est impossible de quantifier le rôle du Brexit dans la dévaluation de la livre au cours des six dernières années. Mais il est clair que jusqu’à présent, cela n’a pas rendu service à l’économie britannique”, a-t-il ajouté.

La force du dollar contre la douleur de la livre

La force de la monnaie d’un pays est souvent considérée comme un indicateur de sa santé économique globale.

Sterling est tombé à un niveau historiquement bas de 1,0350 $ (18,80 R) lundi, alors que les investisseurs ont été effrayés par le nouveau Royaume-Uni Les promesses du ministre en chef des Finances, Kwasi Kwarteng, de réduire les impôts à un moment où le Royaume-Uni lutte contre une inflation de 9,9 %.

Un facteur important est le force du dollar américain, qui a gagné contre la plupart des devises cette année. Les hausses de taux d’intérêt historiquement importantes de la Réserve fédérale ont rendu le billet vert plus attrayant pour les investisseurs internationaux, faisant grimper sa valeur.

Mais la livre a chuté régulièrement face au dollar au cours des six dernières années, glissant de plus de 23 %, passant de 1,44 $ à la veille de la Référendum sur le Brexit de juin 2016. Il est tombé à 1,33 $ en seulement deux semaines après le vote.

Depuis le vote, les mandats de premier ministre turbulents de Theresa May et Boris Johnson – ainsi que la pandémie de coronavirus – ont contribué à alimenter l’incertitude économique.

Maintenant que l’incertitude s’est intensifiée, le plan de dépenses promu par le Premier ministre Liz Truss et Kwarteng – tous deux partisans convaincus du Brexit – suscite les critiques du Fonds monétaire international et de l’agence de notation Moody’s.

Les législateurs de leur propre parti se sont également prononcés contre les propositions, qui sont considérées comme susceptibles de faire grimper l’inflation et d’aller à contre-courant du resserrement monétaire de la Banque d’Angleterre. La La BoE elle-même est intervenue commencer à acheter des obligations d’État à long terme pour stabiliser les marchés et la situation.

Le Brexit a sapé la confiance internationale dans l’économie britannique, ouvrant la porte à la chute de la livre et à la déroute des marchés financiers cette semaine. Les investisseurs ont perdu encore plus confiance dans le Royaume-Uni comme valeur sûre grâce à craint que les réductions d’impôts ne sèment le désarroi.

L’analyste du SEB, Ole Hvalbye, a déclaré que le Royaume-Uni était profondément endetté et souffrait de problèmes budgétaires chroniques, et qu’il avait lutté pendant la crise financière de 2008. “Depuis lors, les politiciens britanniques ont travaillé dur pour aggraver la situation”, a-t-il écrit dans une note.

L’impact du Brexit

L’une des façons dont le Brexit a nui à l’économie britannique est la baisse significative de l’immigration en provenance de l’UE depuis que les Britanniques ont voté pour le départ en 2016. Cela a créé d’importantes pénuries de main-d’œuvre, en particulier dans les soins de santé, l’hôtellerie et la science.

« Le marché du travail britannique était un fleuron en Europe : flexible, faible taux de chômage et avec une immigration de main-d’œuvre productive », a déclaré Hvalbye. “Le Brexit – qui est une position politique et non économique – a changé les conditions.”

“Nous en voyons déjà les conséquences avec une participation plus faible à la population active et une augmentation relativement rapide des salaires, malgré une croissance médiocre”, a-t-il ajouté, faisant référence à la croissance économique.

La hausse des salaires a tendance à alimenter l’inflation, ce qui affaiblit la livre car son pouvoir d’achat baisse.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni a du mal à renégocier des accords commerciaux clés avec l’UE. Comme le pays dépend fortement des importations en provenance du bloc commercial, les prix des denrées alimentaires et du gaz ont augmenté, ce qui contribue à une sombre inflation.

Il y a également eu une baisse significative des investissements, l’incertitude économique poussant les entreprises à réduire leurs dépenses, selon les données d’août du Institut des administrateurs.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a mis en garde l’année dernière le Royaume-Uni devrait se préparer à une décennie de déclin économique en raison de son départ de l’UE, entre autres facteurs.