La livraison d’Uber Eats interrompt sauvagement le match de basket Duquesne-Loyola (Vidéo)

Les matchs de basket-ball universitaires ont été retardés pour un certain nombre de raisons au fil des ans, mais Duquesne-Loyola Chicago ayant un arrêt Uber Eats est nouveau.

Blessures, fans indisciplinés, fuites dans le plafond de l’arène, etc. – il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les matchs de basket-ball universitaire (et les matchs de la NBA, d’ailleurs) ont été suspendus ou retardés. Le match de mercredi soir avec les Duquesne Dukes accueillant les Loyola-Chicago Ramblers, cependant, nous a donné ce qui est certainement nouveau.

Au début de la seconde mi-temps, alors que les Dukes et les Ramblers étaient enfermés dans un match serré, l’émission montrait quelqu’un qui n’était certainement pas un joueur traversant le coin de la ligne de fond et même entrant sur le terrain.

Il s’avère que c’était un livreur d’Uber Eats qui essayait d’apporter sa nourriture à quelqu’un.

La livraison d’Uber Eats retarde le basket-ball universitaire

Peu de temps après son arrivée sur le terrain, le jeu a été arrêté et le livreur est resté à la recherche de quelqu’un à qui donner la nourriture. Le commentaire du moment était encore meilleur, car les diffuseurs ont cloué un moment vraiment sans précédent.

Et pour ceux d’entre vous qui s’inquiètent du sort de la livraison Uber Eats qui a mal tourné, la nourriture a en fait été livrée. Ce qui rend cela encore plus surréaliste, cependant, est le fait qu’un match de basket-ball universitaire de Division I a été interrompu et arrêté parce que quelqu’un devait se faire livrer son McDonald’s.

Ref est venu et a dit que c’était une première pour lui. De plus, le gars qui était censé aller chercher la nourriture est sur le tableau vidéo. Il a obtenu ses MCD https://t.co/7D8vd3YdtU – Abby Schnable (@AbbySchnable) 26 janvier 2023

S’ils n’incluent pas la livraison Uber Eats dans One Shining Moment à la fin de March Madness, nous saurons que ce pays est vraiment perdu. Il n’y a pas de moment aussi brillant que celui-ci.

